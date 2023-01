Những lời chúc Tết người yêu tình cảm, lãng mạn nhất

I. Lời chúc Tết người yêu ý nghĩa

1. Anh có cảm nhận được những con đường và ngõ hẻm tràn ngập không khí của mùa xuân, của lễ hội hòa với những điều tốt đẹp em chân thành gửi đến anh không? Chúc anh năm mới bình an và chúng ta luôn hạnh phúc bên nhau.

2. Chúng ta đã cùng nhau trải qua từng ngày, hôm qua, hôm nay, ngày mai và mãi sau này, em mong đôi ta sẽ luôn bình an và luôn vui vẻ từng phút giây, anh nhé! Chúc mừng năm mới!

3. Pháo hoa đã nổ rợp trời cùng những tiếng chuông reo vang đồng điệu với cảm xúc đang bùng cháy và ngân nga trong lòng em ngay phút giây này vì có anh bên cạnh. Cảm ơn anh vì đã luôn chăm sóc và yêu thương em suốt những ngày tháng qua. Em yêu anh rất nhiều.

4. Nếu không có ánh mặt trời thì không thể thấy được cầu vồng sau cơn mưa giống như em đã khiến cuộc đời anh thêm rực rỡ sắc màu. Em vẫn mãi tỏa sáng như vậy trong trái tim anh. Chúc em năm mới trọn vẹn niềm vui, vầng mặt trời của anh!

5. Anh sẽ trao em biển cả nếu nụ hôn là những giọt nước. Anh sẽ tặng em cả khu rừng nếu cánh tay ôm lấy em là những tán cây. Anh sẽ gửi em cả trời sao lấp lánh nếu tình yêu là những đêm dài. Nhưng anh không thể tặng em trái tim này vì nó đã hoàn toàn thuộc về em. Chúc mừng năm mới em yêu.

II. Lời chúc Tết người yêu ở xa

1. Thật buồn khi chúng ta không ở bên nhau trong khoảnh khắc giao thừa này nhưng khoảng cách sẽ không bao giờ ngăn cản được hai trái tim đang yêu. Dù em có ở xa nơi đâu, trái tim của chúng ta vẫn chung nhịp đập. Anh sẽ luôn cầu chúc cho em những điều tốt đẹp nhất. Chúc mừng năm mới tình yêu của đôi ta. 2. Dù chúng ta đang ở cách xa nhau hàng nghìn cây số nhưng không có khoảng trống nào trong trái tim ngăn cản anh yêu em. Anh nhớ ánh mắt lấp lánh và nụ cười xinh xắn trên làn môi căng mọng của em. Anh nhớ tất cả những khoảnh khắc có em. Hãy đón năm mới thật hạnh phúc nha người anh yêu.

3. Chúng ta hãy thề không bao giờ rời xa nhau bất kể khó khăn hay thử thách ra sao anh nhé. Em mong tình yêu của đôi ta có thể chiến thắng mọi rào cản trong đời. Em yêu anh nhiều lắm. Chúc anh thật nhiều may mắn và vạn sự như ý trong năm 2023 này.

4. Dù chúng ta đang ở rất xa nhau, em luôn mong rằng tình yêu và lý trí của anh vẫn đặt trọn nơi em. Em sẽ nâng niu và gìn giữ tình yêu này thật lâu đấy nhé. Chúc anh năm mới 2023 thật nhiều may mắn và niềm vui.

5. Chỉ còn năm nay nữa thôi là anh được trở về bên em rồi. Mỗi ngày trôi qua, chúng ta sẽ lại gần nhau thêm một chút. Anh vẫn luôn gìn giữ và bảo vệ tình yêu này để nhanh chóng trở về bên em, được yêu thương và che chở cho em. Thời gian qua em của anh đã vất vả quá rồi. Chúc em yêu của anh năm mới có thật nhiều niềm vui và hạnh phúc.

III. Câu chúc mừng năm mới bạn gái

1. Mong em hãy quên đi tất cả mọi âu lo mỗi khi ở trong vòng tay anh. Hy vọng rằng năm mới này sẽ đầy ắp những kỷ niệm đẹp và đáng nhớ trong từng khoảnh khắc, vun đắp cho tình yêu ngọt ngào của đôi ta!

2. Suy nghĩ của anh hướng về em từng đêm. Trái tim anh thổn thức vì em từng giờ. Cuộc đời anh tươi mới khi ở bên em từng khoảnh khắc. Năm mới tốt lành và yên vui nhé, tình yêu của anh!

3. Anh mong có thể trở thành làn gió thổi bay làn tóc em, trở thành nguồn sáng ánh lên trong mắt em, trở thành nụ cười thường trực trên môi em và... trở thành tình yêu duy nhất trong trái tim em. Chúc em một năm mới dồi dào sức khỏe và niềm vui. Anh yêu em rất nhiều!

4. Từ khi quen em, anh đã biết thế nào là tình yêu và sự lãng mạn. Anh háo hức mong chờ một năm tuyệt vời nữa được ở bên em. Món quà năm mới anh dành cho em là trái tim của anh được gói chặt bằng tình yêu anh mà dành cho em. Hy vọng em sẽ nâng niu và trân trọng nó nhiều năm về sau!

5. Em xinh đẹp như một tuyệt tác mà ông trời đã tạo ra trên đời. Mỗi khi nhìn vào mắt em là anh được thấy tương lai của mình. Anh thật may mắn vì đã có em trong đời. Anh mong chúng ta sẽ mãi ở bên cạnh nhau. Chúc em năm mới mọi điều tốt đẹp, tình yêu của anh!

IV. Lời chúc mừng năm mới bạn trai

1. Em của trước đây chưa từng tin vào sự đồng điệu giữa hai tâm hồn nhưng mọi thứ đã khác khi gặp anh. Trong thế giới hàng tỷ người, anh đã ngang nhiên bước vào và tỏa sáng trong cuộc đời em, khiến cho mọi thứ em tìm kiếm bấy lâu trở nên hoàn hảo. Em mong rằng mỗi năm mới đến chúng ta sẽ đều ở bên nhau như lúc này.

2. Khi ngọn nến tan chảy thì ánh lửa sẽ tắt dần nhưng tình yêu của em dành cho anh là ngọn đuốc cháy mãi không bao giờ lụi tàn. Chúc anh yêu năm mới thật hân hoan và hạnh phúc. Mỗi sáng, khi anh mở mắt ra sẽ chỉ thấy những niềm vui, còn khi nhắm mắt lại thì sẽ mơ thấy những giấc mộng đẹp.

3. Anh có biết năm qua là năm hạnh phúc nhất cuộc đời em vì có anh bên cạnh không? Sang năm mới này hay cả năm mới tiếp theo, chúng mình hãy tiếp tục thương nhau và ở bên nhau thật lâu nhé. Cảm ơn tình yêu anh đã dành cho em!

4. Em đã luôn mộng mơ về một chàng trai sẽ xuất hiện và yêu em da diết bằng cả trái tim. Giờ đây em không cần ước điều đó nữa vì đã có anh ở bên cạnh! Em sẽ dành cho anh trọn vẹn tình yêu của cuộc đời mình. Chúc mừng năm mới! Em yêu anh rất nhiều!

5. Một năm trôi qua thật nhanh và chúng ta lại cùng nhau bước sang năm mới rồi. Em mong rằng tình yêu của chúng ta dù bình lặng nhưng mãi bền bỉ theo thời gian. Chúc anh thật nhiều may mắn và bình an trong năm mới 2023. Em yêu anh!

V. Câu chúc Tết Người Yêu Cũ

1. Chúng ta từng có một tình yêu chân thành nhưng không trọn vẹn, vì sóng gió cuộc đời mà bỏ lỡ nhau. Giờ đây, anh rất an tâm vì em đã tìm thấy hạnh phúc mới. Năm mới, chúc gia đình em mãi êm ấm và thuận hòa. Anh sẽ luôn ủng hộ em.

2. Mặc dù tình yêu của chúng ta đã kết thúc nhưng anh vẫn luôn trân trọng những điều tốt đẹp đã qua và muốn gửi tới em lời chúc mừng năm mới tràn đầy năng lượng, sức khỏe và thành công.

3. Em là đã từng là cô gái tuyệt vời nhất trong cuộc đời anh và bây giờ vẫn vậy. Chúc năm mới tràn ngập niềm vui, tiếng cười và hạnh phúc.

4. Mỗi ngày trôi qua khiến em nhận ra mình đã từng may mắn và hạnh phúc thế nào khi có anh ở bên cạnh. Gửi đến em từng thương lời chúc năm mới an lành và hỷ lạc. Với tất cả tấm lòng mình, em mong mỗi khoảnh khắc tiếp theo trong cuộc đời anh đều là những kỷ niệm đẹp và đáng nhớ.

5. Chúc mừng năm mới 2023. Dù mình không ở bên nhau nữa nhưng anh vẫn muốn gửi sự ấm áp đặc biệt đến cho em. Vì cuộc sống là không chờ đợi nên hãy vui tươi nhiều vào em nhé!

VI. Câu chúc mừng năm mới người yêu bằng Tiếng Anh

1. I have spent a wonderful year with you. I look forward to spending the rest of my life with you. Happy new year my love!

Anh đã trải qua một năm tuyệt vời với em. Anh mong được dành phần còn lại của cuộc đời mình với em. Chúc mừng năm mới tình yêu của anh!

2. His life was empty and boring without me. When I arrived, I felt that life was more meaningful. Thank you for a good year. Wish you a peaceful new year!

Cuộc sống của anh thật trống rỗng và tẻ nhạt khi không có em. Khi tôi đến, tôi cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn. Cảm ơn bạn cho một năm tốt. Chúc bạn một năm mới bình an!

3. You have made all my wishes come true last year. For the next year and years next to that, my only wish is, you be with me forever! Happy new year 2023!

Anh đã biến tất cả mong muốn của em trở thành sự thật từ năm ngoái. Trong năm tới và nhiều năm nữa, điều ước duy nhất của em là anh sẽ ở bên em mãi mãi! Chúc mừng năm mới 2023!

4. Before I met you, I never believed in the harmony between the two souls. In the world of billions and billions of people, how do you know who you want to be with for the rest of your life? But since he entered my life, suddenly, everything has become perfect. He is the person I have been searching for so long. I hope you will be with me every year!

Trước khi gặp em, anh chưa bao giờ tin vào sự đồng điệu giữa hai tâm hồn. Trong thế giới hàng tỉ tỉ người, làm sao bạn biết được ai là người bạn muốn cùng đi hết quãng đời còn lại? Nhưng kể từ khi anh ấy bước vào cuộc đời em, đột nhiên, mọi thứ trở nên hoàn hảo. Anh chính là người mà em tìm kiếm bấy lâu nay. Em hy vọng anh sẽ ở bên em mỗi năm sau này!

5. You are so beautiful, like the best work the Lord has created in the world! I'm so lucky to be with you last time. I wish you a good new year, my love!

Em thật đẹp, giống như tác phẩm tuyệt vời nhất mà Chúa đã tạo ra trên thế giới! Anh thật may mắn khi được ở bên em thời gian qua. Chúc em một năm mới tốt lành, tình yêu của anh!

Nguồn: https://nongthonviet.com.vn/nhung-loi-chuc-tet-nguoi-yeu-tinh-cam-lang-man-nhat-1432828.ngn