Những lời chúc tết khách hàng hay và ý nghĩa nhất năm 2023

I. Lời chúc tết khách hàng mừng Xuân Quý Mão 2023

1. Tết đang ùa về với sắc màu đỏ thắm rực rỡ của hoa đào, vàng tươi ấm áp của hoa mai hòa chung không khí nô nức, vui mừng, nhà nhà sắm sửa, mừng đón xuân sang. Nhân dịp Xuân Quý Mão năm 2023, Công ty… xin chúc Quý khách sức khỏe dồi dào, làm ăn phát đạt và hạnh phúc vẹn toàn. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách hàng đã đồng hành cùng công ty… trong quãng thời gian vừa qua. Kính chúc quý khách có một năm mới vạn sự như ý, mã đáo thành công! Happy New Year!

2. “Tết tết tết tết đến rồi, tết đến trong tim mọi người” không khí tết đã tràn ngập trên mọi nẻo đường đất nước. Nhân dịp xuân Quý Mão 2023, chúng tôi xin kính chúc quý khách một năm mới An khang - Thịnh vượng, đầm ấm, vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình và người thân.

3. Năm mới Quý Mão 2023 đã đến. Cảm ơn quý khách đã cùng đồng hành và tin tưởng công ty chúng tôi trên chặng đường của mình. Sang năm mới, chúng tôi sẽ tiếp tục một hành trình mới với bao cơ hội và thách thức. Xin gửi tới quý khách lời chúc Sức khỏe - May mắn - An khang - Thịnh vượng, đầm ấm bên những người thân yêu.

4. “Xuân xuân ơi xuân đã về”. Tết là dịp mà nhà nhà sum họp bên nhau và các mối quan hệ trở nên gắn kết. Nhân dịp Xuân Quý Mão 2023, Công ty… kính chúc quý khách phát tài phát lộc, thật nhiều niềm vui và hạnh phúc.

5. Tết là đoàn viên, là sum họp. Nhân dịp đầu xuân năm mới 2023, Công ty chúng tôi chúc quý khách có một năm mới suôn sẻ, bình an, gặp nhiều thành công và may mắn.

II. Mẫu thư chúc Tết khách hàng nhân dịp năm mới 2023

Kính gửi: Quý khách/ đối tác

Không khí Tết đã tràn ngập khắp mọi nẻo đường của đất nước. Hoa đào, hoa mai đang cùng nhau khoe sắc, nở rộ hứa hẹn một năm mới đầy triển vọng và hoài bão tươi sáng. Công ty.. cảm ơn quý khách/ quý đối tác vì đã luôn đồng hành, ủng hộ Công ty chúng tôi trong suốt thời gian qua.

Nhân dịp Xuân Quý Mão 2023, Công ty… chân thành kính chúc quý khách/ đối tác có một năm mới thật nhiều niềm vui, hạnh phúc tràn ngập, ấm no đủ đầy bên gia đình và những người thân yêu.

Công ty chúng tôi luôn hy vọng sẽ là lựa chọn đáng tin cậy của quý khách/ đối tác và xin tiếp tục được đồng hành cùng quý khách/ đối tác trên những bước đường tương lai.

Trân trọng

Chữ ký của giám đốc

III. Lời chúc tết khách hàng bằng tiếng Anh

1. Happy New Year, May this year be a blessing to your life. Thank you for always choosing our store.

Chúc mừng năm mới, cuộc sống của bạn sẽ luôn có những phước lành mỗi tháng trong năm. Cảm ơn bạn đã luôn chọn cửa hàng của chúng tôi.

2. Dear customer, Happy New Year! May the Lord bless you and your family this new year

Kính thưa quý khách, chúc mừng năm mới! Chúa sẽ ban phước lành cho bạn và gia đình bạn năm mới này

3. Dear Customer, Thank you for choosing our store, we wish more prosperous days this New Year

Kính gửi quý khách hàng, Cảm ơn khách hàng đã chọn cửa hàng của chúng tôi, chúng tôi xin chúc quý khách sang năm mới thịnh vượng

4. Thank you for being our customer, this New Year we wish you prosperity, good health and luck. We look forward to serving you in the new year.

Cảm ơn Quý khách hàng, trong năm mới, chúng tôi chúc Quý khách hàng năm mới thịnh vượng, sức khỏe và may mắn. Chúng tôi rất mong được phục vụ Quý khách trong năm mới

5. Your support has been the key ingredient to our success. Thank you for being our customer and for all your cooperation. We wish you a happy New Year.

Phục vụ bạn là một phần quan trọng cho sự thành công của chúng tôi, cảm ơn bạn đã là khách hàng và đối tác của chúng tôi. Chúng tôi chúc bạn một năm mới hạnh phúc

6. This New Year we thank you for providing us the opportunity to serve you and we promise to make your experience a satisfying and elevating one in the coming days.

Năm mới này, chúng tôi cảm ơn bạn đã cho chúng tôi cơ hội được phục vụ bạn và chúng tôi hứa sẽ làm cho bạn có trải nghiệm hài lòng nhất và cải thiện tốt hơn nữa cho những ngày tới

7. We wish you happiness and prosperity this New Year.

Chúng tôi chúc bạn hạnh phúc và thịnh vượng hơn trong năm mới

8. Happy New Year. Thanks for being such a wonderful customer the entire year. May prosperity and blessings come your way this new year.

Chúc mừng năm mới. Cảm ơn bạn đã là một khách hàng tuyệt vời của chúng tôi trong năm qua. Chúc bạn thịnh vượng và có nhiều phước lành trong năm mới

9. We wish you a happy new year which is peaceful and prosperous.

Chúng tôi chúc bạn một năm mới hạnh phúc, an khang và thịnh vượng

10. Wishing you a peaceful and joyful New Year! Happy New Year Wishes from [company name].

Chúc bạn một năm mới an lành và vui vẻ! Chúc mừng năm mới [tên công ty]

11. Wishing you a joyous New Year filled with peace and cheer. Happy New Year!

Chúc bạn một năm mới tràn đầy niềm vui và bình an. Chúc mừng năm mới!

12. Wishes you all the best in the New Year! Happy New Year!

Chúc bạn mọi điều tốt đẹp trong năm mới! Chúc mừng năm mới!

IV. Thư chúc tết khách hàng bằng tiếng Anh

Dear customers!

First of all, our company is very grateful for your trust, support and companionship during the past time. Customer satisfaction is the joy of our company.

The company is very obliged to the love of our customers, so to respond to the trust and expectations of our customers, we will always improve our service and product quality as well as our staff to bring to the best experience for you. Because with our company, the customer is king.

On the occasion of the beginning of the New Year, the Company… wishes you Prosperity, lots of joy and luck in the coming year. Happy New Year!

Best regards!

Signed by Director

Tạm dịch:

Kính gửi : Quý khách hàng thân yêu!

Lời đầu tiên, công ty chúng tôi rất cảm ơn vì đã được quý khách tin tưởng, ủng hộ và được đồng hành cùng quý khách trong suốt thời gian qua. Sự hài lòng của quý khách chính là niềm vui của công ty chúng tôi.

Công ty rất cảm kích vì sự yêu mến của quý khách hàng, chính vì vậy để đáp lại sự tin tưởng và mong mỏi của khách hàng chúng tôi sẽ luôn cải tiến dịch vụ và chất lượng sản phẩm cũng như đội ngũ nhân viên để đem đến trải nghiệm tốt nhất cho bạn. Bởi với công ty chúng tôi, khách hàng là thượng đế.

Nhân dịp đầu Xuân năm mới, Công ty… chúc bạn An Khang - Thịnh Vượng, gặp nhiều niềm vui và may mắn trong năm tới. Happy New Year!

Trân trọng!

Giám đốc ký tên

V. Mẫu email lời chúc tết khách hàng mừng năm mới 2023

Kính gửi: Quý khách/ đối tác

Trong không khí tưng bừng chào đón Xuân Quý Mão 2023, Công ty… xin gửi đến Quý khách/ đối tác lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất. Kính chúc Quý khách/ đối tác cùng gia đình một năm mới AN KHANG - THỊNH VƯỢNG - PHÚC LỘC HỘI TỤ.

Xin cảm ơn Quý khách/ đối tác đã tin tưởng và lựa chọn sử dụng sản phẩm/ dịch vụ của chúng tôi trong suốt thời gian qua. Năm 2022 vừa qua, với sự nỗ lực của toàn thể lãnh đạo và nhân viên Công ty cũng như nhận được sự giúp đỡ và ủng hộ vô cùng quý báu của Quý khách/ đối tác, chúng tôi đã khẳng định được vị thế của mình và ngày càng hoàn thiện sản phẩm/ dịch vụ của mình tốt hơn.

Trong năm 2023 tới đây, chúng tôi mong muốn và hy vọng đem lại những kết quả tốt hơn bằng những sản phẩm đa dạng, chất lượng và dịch vụ ngày càng hoàn hảo, uy tín, xuất phát từ quan điểm của chúng tôi: Luôn nỗ lực tận tâm để mang lại cho khách hàng/ đối tác sự hợp tác phát triển bền vững và hiệu quả nhất.

Bằng tất cả sự thành kính và biết ơn, công ty chúng tôi vô cùng cảm ơn sự hợp tác quý báu của Quý khách/ đối tác trong thời gian qua. Chúng tôi mong rằng sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ và hợp tác tốt đẹp từ Quý khách/ đối tác trong năm 2023 và trong những năm tiếp theo.

Một lần nữa, xin kính chúc Quý khách/ đối tác và gia đình đón Xuân Quý Mão 2023 tràn ngập niềm vui và hạnh phúc, sum vầy cùng bên gia đình.

Trân trọng!

