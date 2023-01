Những lời chúc Tết bạn bè hay, hài hước nhất mừng xuân Quý Mão 2023

I. Lời chúc Tết bạn thân 2023 chất như nước cất

1. Năm mới Quý Mão 2023 đã đến. Chúc cả gia đình bạn thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc, bình an và may mắn. Chúc bạn mình có sức khỏe mạnh mẽ như bầu trời, tình thương rộng lớn như biển cả, tình bạn dạt dào như đại dương, người yêu chung thủy, mặn mà và sự nghiệp sáng ngời nhé.

2. Chúc bạn mình và cả gia đình một năm mới khởi sắc, luôn vui vẻ, hạnh phúc, khỏe mạnh và an nhiên.

3. Năm mới 2023, chúc bạn phát triển sự nghiệp, quay đi gặp được bạn hiền, quay về gặp được người mình yêu thương.

4. Tôi mong bạn năm mới sẽ có thêm nhiều điều mới mẻ: hạnh phúc mới, mục tiêu mới, thành tựu mới và những cảm hứng mới. Chúc bạn luôn tràn đầy niềm vui thích và hân hoan.

5. Chúc bạn năm mới 2023 thật nhiều hy vọng, quyết tâm, tinh thần và những mong muốn. Chúc bạn năm tới sẽ đầy hứa hẹn và trọn vẹn.

II. Lời chúc Tết bạn bè hài hước, bá đạo

1. Khởi đầu năm mới thật hoành tráng nhé bạn tao. Mong mày bớt sống ảo để sống thật nhiều hơn, thế giới ngoài kia cũng tươi đẹp lắm.

2. Chúc mày năm Mèo hết mè nheo, sống healthy, lúc nào cũng cười hì hì và nhớ lì xì tao nhiều nhiều nhé ahihi.

3. Chúc mày năm mới ngày càng sung sức, không hề bực tức, không bị đau nhức, gấp đôi lợi tức, tiền vào thơm phức.

4. Chúc mày Tết này thật nhiều khởi sắc, không còn than ế và không thừa yên sau.

5. Năm mới chúc mày về tiền đầy túi, tình tới đầy tim, xăng đổ đầy bình, gạo lấp đầy lu, muối đầy đơm hũ, vàng chất đầy tủ, sức khoẻ đầy đủ.

III. Lời chúc Tết ngắn gọn gửi bạn bè

1. Lộc biếc, mai vàng khoe sắc thắm, một mùa xuân hạnh phúc đã về. Chúc bạn tôi năm mới vui khỏe, hạnh phúc, an khang thịnh vượng.

2. Chúc bạn năm con mèo sung sướng trong tình yêu, sung túc trong công việc và sung mãn về sức khỏe nhé. Happy New Year!

3. Chúc bạn và gia đình nghìn sự như ý, vạn sự như mơ, triệu sự bất ngờ và tỷ lần hạnh phúc.

4. Chúc bạn năm mới vạn sự khởi đầu bình an, lộc tràn vào tủ, tài tràn vào nhà, tình yêu phơi phới.

5. Gửi đến bạn của tôi lời chúc năm mới với trăm điều như ý, xuân sang vạn sự đại thành công.

IV. Lời chúc Tết bạn bè ý nghĩa

1. Trên bầu trời nhiều vô kể ánh sao đêm nhưng mặt trăng chỉ có một cũng như bạn bè thì nhiều nhưng người tốt nhất với mình chỉ có cậu. Chúc cậu năm mới thật nhiều hạnh phúc và may mắn nhé!

2. Cuộc sống luôn biến động nhưng có một điều không bao giờ thay đổi rằng cậu là người bạn thân nhất của mình. Chúc cậu một năm mới an vui và thành công nhé!

3. Chúng ta đã chia sẻ cùng nhau biết bao nhiêu câu chuyện thú vị, những điều bí mật, tiếng cười và cả những nỗi đau. Cậu còn hơn cả một người bạn mà khiến tớ cảm thấy như là người thân. Hy vọng chúng mình sẽ luôn thân thiết và gắn bó đến mãi sau này.

4. Chúng ta có thể nói chuyện với nhau hàng giờ nhưng tưởng như chỉ vài phút trôi qua mà điều đó chưa bao giờ chấm dứt. Lại thêm 365 ngày nữa để tám những câu chuyện dài bất tận. Năm mới vui vẻ nhé, bạn tốt của mình.

5. Giao thừa 2023 đã sắp điểm, chúc người bạn đáng mến của mình một sự nghiệp tiến lên và gặp nhiều điều may mắn, gặt hái được nhiều trái ngọt trong tình yêu!

V. Câu chúc tết bạn bè bằng tiếng Anh

1. Everything starts anew when the New Year comes. May your new year be filled with the happiest things and your life will be full of the brightest wishes.

Tất cả mọi thứ bắt đầu lại khi năm mới đến. Năm mới của bạn sẽ tràn ngập những điều hạnh phúc nhất và cuộc sống của bạn sẽ đầy ắp những giấc mơ tươi sáng nhất.

2. Life is the happiest moment, and luck is the greatest favor this year. Wish you Happy New year.

Cuộc sống là khoảnh khắc hạnh phúc nhất và may mắn là ân huệ lớn nhất trong năm nay. Chúc bạn năm mới vui vẻ.

3. I wish you to scatter happiness all 365 days and get the same in return, as well throughout this New Year, wish you a Happy New Year.

Tôi chúc bạn gieo rắc hạnh phúc suốt 365 ngày và nhận lại điều tương tự, cũng như trong suốt Tết này, chúc bạn một năm mới hạnh phúc.

4. In this New Year, I wish you to achieve all your goals in life. And get success at every step of life, enjoy a wonderful 2023.

Trong năm mới này, tôi chúc bạn đạt được tất cả các mục tiêu của mình trong cuộc sống. Và đạt được thành công trên mọi bước đường của cuộc đời, tận hưởng một năm 2023 tuyệt vời.

5. Wishing you a Happy New Year with the hope that you will have much happiness and much luck.

Chúc bạn một năm mới vui vẻ với hy vọng rằng bạn sẽ có nhiều hạnh phúc và thật nhiều may mắn.

