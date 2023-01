Những câu chúc Tết hay và ngắn gọn mừng Xuân Quý Mão 2023

I. Phong tục chúc Tết của người Việt

Ngày Tết không chỉ là khoảnh khắc giao thời giữa năm mới và năm cũ mà nó còn mang nhiều ý nghĩa tâm linh, văn hoá. Vào ngày này, mọi người thường gửi đến nhau những lời cầu chúc, hy vọng một năm mới an lành, sung túc, xóa bỏ những điều không may mắn ở năm cũ.

Những câu chúc là cách gửi gắm sự quan tâm và thể hiện tình yêu của bạn tới những người thân và bạn bè. Lời chúc lan tỏa niềm vui và sự tích cực đến với mọi người, khiến ai nấy đều vui vẻ, phấn chấn trong những ngày đầu năm.

II. Những câu chúc Tết hay dành tặng ông bà

1. Nhân dịp đầu xuân năm mới Quý Mão 2023, con kính chúc ông bà “Phúc như đông hải thọ tỷ nam sơn”.

2. Kính chúc ông bà một năm mới dồi dào sức khỏe và cả gia đình mình luôn được ấm no, an vui.

3. Nhân dịp năm mới 2023, con kính chúc ông bà mạnh khỏe suốt 4 mùa, 1 năm đầy sung túc và yên vui.

4. Năm mới đã đến, con chúc ông bà sức khỏe dồi dào, phúc lộc đến ào ào, con đàn cháu đống xôn xao.

III. Những câu chúc Tết hay dành cho bố mẹ

1. Con kính chúc bố mẹ một năm mới sức khỏe, niềm vui, hạnh phúc. Con yêu bố mẹ rất nhiều.

2. Năm mới Quý Mão 2023 đã đến, con chúc bố mẹ thật nhiều sức khỏe, niềm vui và thành tựu mới. Cả nhà mình hãy ở bên nhau thật lâu để đón nhiều cái Tết hơn nữa.

3. Bố mẹ luôn là tấm gương chân chính để con noi theo. Con hy vọng năm mới sẽ sáng như tấm gương ấy để mang đến cho bố mẹ thật nhiều niềm vui và hạnh phúc.

4. Con muốn gửi đến cho bố mẹ kính yêu những lời chúc ý nghĩa và tốt đẹp nhất. Mong bố mẹ luôn trẻ khỏe và gia đình ta lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười.

IV. Những câu chúc Tết hay cho anh chị em trong gia đình

1. Chúc mừng năm mới Quý Mão 2023, chúc Anh/Chị tài lộc dồi dào và đừng quên phát cả lì xì thật rủng rỉnh cho em nhé.

2. Chúc Anh/Chị sức khỏe bền bỉ, luôn luôn hoan hỉ, tiền vào bạc tỉ, tiền ra ri rỉ, công danh hết ý, tình yêu thỏa chí, vạn sự như ý… cho xin lì xì.

3. Chúc Anh/Chị/Em năm mới 2023 tiền vào đầy túi, trái tim đầy tình, đổ xăng đầy bình, gạo lấp đầy lu, muối đổ đầy hũ, vàng chất đầy tủ, sức khỏe đầy đủ.

4. Chúc Anh/Chị/Em sang năm mới 2023 đời vui như nhạc, làm việc như thơ, coi tiền như rác, coi bạc như rơm, tỷ sự như mơ, vạn sự như ý.

V. Những câu chúc Tết hay dành cho vợ chồng

1. Cảm ơn anh đã luôn là người chồng có trách nhiệm và chu đáo với em. Anh là mảnh ghép ăn khớp nhất với em và sẽ luôn như vậy. Chúc mừng năm mới!

2. Chúc Vợ yêu của anh mãi xinh đẹp và bình an. Chúc cho tình yêu của chúng mình sẽ luôn bền đẹp và hạnh phúc! Chúc mừng năm mới!

3. Anh thật may mắn khi có em ở bên cạnh trong mỗi thời khắc quan trọng cũng như bình dị nhất. Chúc em một năm mới ngập tràn niềm vui và hạnh phúc cùng anh đón thêm nhiều năm mới nữa nhé.

4. Năm mới đến rồi. Tất cả những điều ước và lời cầu nguyện của anh chỉ dành cho riêng em. Chúc vợ yêu một năm mới hạnh phúc, vui vẻ và luôn xinh đẹp. Anh yêu em rất nhiều.

VI. Những câu chúc Tết hay tặng thầy cô

1. Năm mới 2023 đã đến, em kính chúc Thầy/Cô ngày càng mạnh khỏe. Kính mong Thầy/Cô luôn hạnh phúc, yêu đời, yêu nghề và yêu chúng em thật nhiều.

2. Em đang cầu nguyện cho những điều bình an sẽ đến với Thầy/Cô trong năm mới này. Kính chúc Thầy/Cô đón một cái Tết thật trọn vẹn bên những người thân yêu.

3. Nhân dịp năm mới Quý Mão 2023, em chúc Thầy/Cô thật nhiều sức khỏe, may mắn và đầy ắp những niềm vui. Cảm ơn Thầy/Cô đã không quản khó khăn vất vả để dạy dỗ chúng em nên người.

4. Nhân dịp năm mới 2023, em kính chúc Thầy/Cô luôn vui khỏe, tươi trẻ và có thêm những bài học hay truyền lại cho các thế hệ học sinh sau này.

VII. Lời chúc Tết dành cho cấp trên

1. Chúc sếp và gia đình năm mới sức khỏe dồi dào, luôn luôn hạnh phúc và đạt được thật nhiều thành công trong cuộc sống và công việc.

2. Kính chúc người sếp đáng kính của em một năm gặt hái thật nhiều thành công và thịnh vượng vĩnh cửu.

3. Chúng em thật may mắn vì được làm việc với Anh/Chị. Chúc Anh/Chị năm mới gặp nhiều may mắn, an khang thịnh vượng, vạn sự như ý.

4. Năm mới sẽ mang đến thêm nhiều cơ hội mới. Mong rằng sếp sẽ tiếp tục dẫn dắt chúng em gặt hái nhiều thành công mới. Happy New Year 2023!

VIII. Câu chúc Tết dành cho bạn bè, đồng nghiệp

1. Năm mới chúc mọi người tiền vào cửa trước, tiền ra cửa sau. 2 cái gặp nhau chui vào két sắt, một phần mua đất, một phần mua vàng, vẫn còn rủng rỉnh, ta đi du lịch.

2. Năm mới chúc mọi người: Đau đầu vì nhà giàu! Mệt mỏi vì học giỏi! Buồn phiền vì nhiều tiền! Và mất ngủ vì không có đối thủ!

3. Năm mới chúc mọi người ngày càng sung sức, gấp đôi lợi tức, tiền vào thơm phức.

4. Năm mới 2023, chúc bạn sắc đẹp tuyệt vời, tiền vô phơi phới, người yêu không tìm cũng tự tới.

IX. Chúc mừng năm mới bằng tiếng Anh

1. Let your spirit soar and have a joy-filled new year

Hãy để tâm hồn bạn bay bổng và có một năm mới tràn ngập niềm vui

2. I hope that the coming year bring you peace and prosperity

Tôi mong rằng năm mới sẽ mang lại cho bạn sự bình an và thịnh vượng

3. Wishing you a Happy New Year with the hope that you will have many happiness and luck in the year

Chúc bạn một năm mới với niềm hy vọng bạn sẽ có nhiều hạnh phúc và may mắn trong năm

4. Every New Year's wish I have ever desired came true when I met you. Thank you sweetheart… Happy New Year, my love

Mọi điều ước năm mới mà anh từng mong muốn đã trở thành sự thật khi anh gặp em. Cảm ơn em yêu… Chúc mừng năm mới, tình yêu của anh.

X. Những lời chúc tết 4 chữ hay nhất

1. Cung chúc tân xuân - Vạn sự như ý.

2. Phát tài phát lộc - Công thành danh toại.

3. Cung hỷ phát tài - Tấn tài tấn lộc.

4. Xuân dinh tứ hải - Mai khai ngũ phúc.

5. Thành công liên miên - Hạnh phúc triền miên.

6. Túi luôn đầy tiền - Sung sướng như tiên.

7. Ngàn lần như ý - Vạn sự như mơ.

8. Vạn sự như ý - Đắc lộc toàn gia.

9. Triệu sự bất ngờ - Tỷ lần hạnh phúc.

10. Hòa khí sinh tài - Tân niên vạn phúc.

11. Bách thuận vi phúc - Lục hợp đồng xuân.

12. Xuân phong đắc ý - Hòa khí chí cường.

13. Xuân phong tống phước - Hỷ khí lâm môn.

14. Cát tường như ý - Cung chúc tân xuân.

15. Tình chặt như keo - Dẻo dai hạnh phúc.

16. Cung chúc tân niên - Sức khỏe vô biên.

17. Cát tường như ý - Cung chúc tân xuân.

18. Hay ăn chóng béo - Tiền nhiều như kẹo.

19. Tình chặt như keo - Dẻo dai hạnh phúc.

20. Thi thư môn đệ - Đào thục nhân gia.

XI. Những lời chúc tết hài hước, độc lạ

1. Chúc mừng năm mới Quý Mão 2023 - vạn sự như ý - sinh lý dồi dào - vàng đeo cả ký - thật là hết ý.

2. Năm mới Tết đến – Rước hên vào nhà – Quà cáp bao la – Mọi nhà no đủ – Vàng bạc đầy tủ – Gia chủ phát tài – Già trẻ gái trai – Sum vầy hạnh phúc – Cầu tài chúc phúc – Lộc đến quanh năm – An khang thịnh vượng.

3. Năm mới đến, chúc mày tiền vào như nước sông Đà, tiền ra nhỏ giọt như cà phê phin, miệng cười hi hí, sự nghiệp như ý, cung hỷ cung hỷ.

4. Chúc con bạn của tao công việc suôn sẻ, gương mặt tươi trẻ, không còn FA trong năm mới nhé.

5. Thay mặt 95 triệu người dân của đất nước Việt Nam yêu dấu, chúc mày có một cái Tết no đủ, vui vẻ, hạnh phúc, sớm thành tỷ phú và khi đó hãy luôn nhớ tới tao. Happy New Year!

