Nhan sắc gây thương nhớ của ‘Nữ thần cờ vây Đài Loan’

Ngày 29/9, HK01 đưa tin Joanne Missingham trở lại Đại hội Thể thao châu Á sau 13 năm. Sau khi tin tức thi đấu tại Hàng châu, Trung Quốc, được công bố, nữ kỳ thủ cờ vây một lần nữa trở thành tâm điểm của giới truyền thông.

Joanne Missingham sinh ngày 26/5/1998 Brisbane, Queensland, Australia. Cô có cha là người Australia và mẹ gốc Đài Loan (Trung Quốc). Năm 4 tuổi, cô cùng cha mẹ chuyển về quê hương đằng ngoại sinh sống. Ba năm sau, Joanne làm quen với bộ môn cờ vây, đặt dấu mốc đầu tiên trên con đường trở thành kỳ thủ cờ vây chuyên nghiệp.

Mỹ nhân lai có tên tiếng Trung là Hắc Gia Gia. Cô thi đấu chuyên nghiệp dưới tên thời con gái của mẹ. Tuổi đời còn trẻ, Joanne đạt được thành tích ấn tượng. Cô là người Hoa gốc Australia đầu tiên đạt được xếp hạng kỳ thủ cờ vây chuyên nghiệp. Tính đến năm 2016, cô là kiện tướng cờ vây 7 đẳng và là nữ kỳ thủ cờ vây có thứ hạng cao nhất ở Đài Loan (Trung Quốc).

Năm 2011, Joanne cùng một số đồng nghiệp khác tẩy chay giải thi đấu Qiangdeng Cup. Nguyên nhân là Missingham phát hiện ban tổ chức trả cho nam kỳ thủ mỗi ván đấu 886 USD, trong khi các nữ kỳ thủ không nhận được gì.

Không chỉ tài năng, Joanne còn nổi tiếng với ngoại hình xinh đẹp. Cô được truyền thông Nhật Bản ca ngợi là "nữ kỳ thủ cờ vây ngàn năm có một". Trong khi đó, khán giả gọi cô bằng các biệt danh như "Nữ thần cờ vây", "Nàng tiên cờ vây" hay "Ánh sáng của Đài Loan"...

Tuy nhiên, mạng xã hội Trung Quốc hiện lan truyền bức ảnh Joanne tại Á vận hội 13 năm trước. Trong ảnh, nữ kỳ thủ cười tươi rạng rỡ khoe huy chương vàng. HK01 nhận xét Joanne lúc đó sở hữu khuôn mặt đáng yêu, tươi tắn nhưng kém sắc hơn hiện tại. Điều này khiến cư dân mạng đặt nghi vấn phẫu thuật thẩm mỹ.

Lợi thế ngoại hình và danh tiếng có được từ cờ vây, Joanne thuận lợi bước chân vào showbiz. Năm 2011, cô ký hợp đồng với công ty âm nhạc Đài Loan Seed Music. Cô vừa ca hát vừa đóng phim, quay quảng cáo. Năm 2023, cô đóng vai phụ trong bộ phim siêu nhiên Oh No! Here Comes Trouble .

Trong cuộc sống thường ngày, Joanne giữ hình tượng nữ tính, thanh thuần. Phong cách thời trang cũng ưu tiên những bộ đồ nhã nhặn, kín đáo.

Như nhiều sao nữ khác, Joanne chú trọng chăm sóc hình thể. Cô yêu thích bộ môn pilates.

