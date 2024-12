Nghề này có thể kiếm 2,5 tỷ một năm mà không cần bằng cấp

Nhu cầu về các công việc liên quan tới IT tăng cao.

Nếu bạn đang tìm kiếm một nghề nghiệp với mức lương hấp dẫn và tính ổn định cao, lĩnh vực hỗ trợ kỹ thuật IT có thể là một lựa chọn đáng cân nhắc.

Lisa Gevelber, phó Chủ tịch Google và là người sáng lập chương trình Grow With Google đã chia sẻ với trang "CNBC Make It" rằng, công việc trong lĩnh vực hỗ trợ IT thường bị xem nhẹ nhưng thực tế, nó mang lại mức lương cạnh tranh, nhiều cơ hội nghề nghiệp đa dạng và sự linh hoạt mà nhiều người chưa nhận ra.

Trong bối cảnh ngày càng nhiều công ty chuyển sang làm việc từ xa và áp dụng các công nghệ tiên tiến như trí tuệ nhân tạo và điện toán đám mây, nhu cầu về dịch vụ hỗ trợ công nghệ thông tin (IT) đang gia tăng mạnh mẽ. Theo dự báo của Cục Thống kê Lao động Mỹ, trong vòng 10 năm tới, số lượng vị trí việc làm trong lĩnh vực IT hỗ trợ sẽ tăng ít nhất 15%, nhanh gấp 3 lần so với tốc độ tăng trưởng trung bình của tất cả các ngành nghề khác.

Gevelber chỉ ra rằng, hiện tại ở Mỹ có hơn 300,000 vị trí IT hỗ trợ còn trống.

Trong bối cảnh thiếu hụt lao động nghiêm trọng trong lĩnh vực IT hỗ trợ, ngày càng nhiều công ty đã bắt đầu tuyển dụng những ứng viên không có bằng đại học. Thông thường, các vị trí trong lĩnh vực này chỉ yêu cầu ứng viên có bằng tốt nghiệp trung học hoặc chứng chỉ GED, kèm theo việc hoàn thành các khóa chứng nhận hoặc đào tạo trực tuyến. Điều này cho thấy sự thay đổi trong cách tiếp cận của các doanh nghiệp nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực trong ngành công nghệ thông tin.

Trong lĩnh vực công nghệ thông tin, một số công việc phổ biến nhất trong lĩnh vực hỗ trợ bao gồm: chuyên gia hỗ trợ máy tính, nhà phân tích dịch vụ và kỹ thuật viên hỗ trợ IT.

Theo Gevelber, mặc dù nhiệm vụ hằng ngày của mỗi vị trí trong lĩnh vực công nghệ thông tin có thể khác nhau nhưng các kỹ năng cốt lõi vẫn giữ được sự nhất quán. Các chuyên gia IT cần phải có khả năng chẩn đoán và giải quyết các vấn đề kỹ thuật một cách hiệu quả, cho dù đó là sự cố liên quan đến máy chủ hay phần mềm.

Gevelber nhấn mạnh rằng, nhân viên IT hỗ trợ không chỉ cần có kỹ năng kỹ thuật mà còn phải là những người giao tiếp khéo léo. "Đây là một vai trò tập trung vào việc giải quyết vấn đề, đòi hỏi khả năng lắng nghe tích cực, hiểu rõ vấn đề và hỗ trợ những người có trình độ kỹ thuật khác nhau trong việc tìm ra giải pháp".

Theo nghiên cứu gần đây của Lightcast, nhu cầu về chuyên gia công nghệ thông tin đang gia tăng mạnh mẽ trong tất cả các ngành nghề. Đặc biệt, các lĩnh vực sản xuất, chăm sóc sức khỏe, giáo dục, công nghệ và kinh doanh đang tìm kiếm nguồn nhân lực IT để hỗ trợ và phát triển.

Mức lương trung bình của nhiều vị trí IT hỗ trợ vượt quá 100,000 USD (khoảng 2,5 tỷ đồng). Theo dữ liệu từ Glassdoor, mức lương trung bình hằng năm của nhà phân tích hệ thống là 135,000 USD (khoảng 3,4 tỷ đồng), trong khi quản trị viên cơ sở dữ liệu có mức lương trung bình là 118,000 USD (khoảng 3 tỷ đồng).

Thị trường việc làm còn có hàng chục vị trí IT hỗ trợ từ xa, trong đó một số vị trí có mức lương hằng năm lên tới 150,000 USD (khoảng 3,8 tỷ đồng).

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]