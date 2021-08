Nghe lời mẹ “Phải giữ mình”, người phụ nữ “ở vậy” suốt 55 năm

Chủ Nhật, ngày 08/08/2021 08:54 AM (GMT+7)

Tới chương trình hẹn hò, cặp đôi tìm bạn đời ở tuổi xế chiều có những chia sẻ hài hước “gây bão” mạng.

Mới đây, câu chuyện ghép đôi giữa cô Ngọc Quan (55 tuổi) và chú Dư Triệu (63 tuổi) ở TP.HCM diễn ra vào cuối tháng 8/2020 được cộng đồng mạng “đào mộ” với những tình huống dở khóc dở cười.

Đến với chương trình hẹn hò, người phụ nữ U60 trải qua 2 mối tình có những chia sẻ hài hước rằng: “Trải qua mối tình sâu đậm 4 năm nhưng hai đứa chỉ nắm tay chứ không dám làm gì hết. Lúc đó ba mẹ rất khó. Trước khi đi chơi với anh ấy, mẹ nói rằng “Phải giữ mình, đứng xa xa thôi. Đứng gần coi chừng có bầu con à”. Thế là mình sợ quá, cứ anh đứng bên đây thì mình sang kia, anh đứng bên kia thì mình lại nhảy bên đây, cách xa nhau lắm”.

Sau khi chia tay hai mối tình, cô Quan dành cả thanh xuân để chăm sóc cho ba mẹ, bà ngoại và anh trai… đến giờ mới nghĩ cho bản thân. Những trải lòng của người phụ nữ kiên trì khiến ai cũng xót xa.

Người đàn ông được mai mối với cô Quan cũng có hoàn cảnh đáng thương khi vợ đã mất và hiện sống cùng hai con.

“Tôi rất thương anh Triệu vì anh hiền lành. Tôi cũng có ý định mai mối cho anh mấy cô rồi, nhưng sự đồng cảm với nhau thì chưa gặp may mắn. Anh Triệu sống cùng hai đứa con và một đứa cháu, hầu như ban ngày con đi làm hết. Những lúc khỏe không sao, những lúc ốm đau anh chỉ có một thân một mình rất buồn và tội nghiệp. Tôi nghĩ hai anh chị nên “góp cơm chung” để có nơi nương tựa, chăm lo tuổi về già sẽ rất hạnh phúc. Tôi mong muốn anh Triệu và chị Quang sẽ về với nhau vào một ngày gần nhất để cả xóm chung vui cùng hai người”, hàng xóm của chú Triệu chia sẻ gây xúc động.

Tham gia chương trình, cô Quan không quan trọng ngoại hình chỉ cần một người đàn ông biết cách quan tâm, chăm sóc cho người bạn đời của mình. Còn chú Triệu mong tìm được người phụ nữ có ngoại hình phúc hậu.

Mở rào gặp gỡ, cô Quan có hành động thắt cà vạt cho chú Triệu rất cẩn thận khiến ông Quyền Linh phải thốt lên: "Hai người này về chăm sóc nhau chắc đã lắm à!".

Chia sẻ về chuyện “góp gạo thổi cơm chung”, cô Quan nói rằng: “Trước giờ em sống một mình quen rồi nhưng vẫn thấy cái gì đó thiếu thiếu nên em muốn bù đắp cái thiếu đó. Nếu chúng ta góp gạo nấu cơm chung, em xin anh chữ “hiếu” lúc nào cũng đặt lên hàng đầu. Nếu em “quá hiếu” có gì anh bỏ qua cho. Góp gạo thổi cơm chung thì mình phải xin trước, chứ không xin không được”.

Chú Triệu đáp lại: “Những quan niệm sống của em thì anh hoàn toàn không can thiệp sâu vào. Điều may mắn của anh là có được niềm an ủi của em, nhất là mình cũng sống nhân văn và có được sự phúc hậu của mình”.

Cô Quan cũng có yêu cầu hài hước dành cho đàng trai khiến ai cũng bật cười là: “Nếu mình về với nhau anh nói tiếng Việt Nam giùm em đi chứ đừng nói tiếng Pháp, em nghe em không hiểu. Em nghe loáng thoáng được tiếng Anh là “I love”, còn tiếng Pháp anh nói gì không biết anh có “love” em không?”.

Kết thúc chương trình, cặp đôi đã cùng nhau bấm nút trong niềm vui của ông bà mối. Khi chú Triệu nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên tóc của cô Quan, cô hài hước nói rằng: "Chắc về không gội đầu nữa..." khiến cả trường quay vỗ tay không ngớt.

