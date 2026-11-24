Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 năm nay diễn ra trong dấu mốc tròn 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (1946–2026) và năm đầu triển khai Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Trao đổi với phóng viên, Luật sư Nguyễn Thị Quỳnh Anh – Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã chỉ ra những điểm nghẽn về thể chế, ranh giới giữa bảo tồn thực chất với "sân khấu hóa", cũng như bài toán giữ bản sắc làng quê trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và chuyển đổi số hiện nay.

Luật sư Nguyễn Thị Quỳnh Anh – Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam (Ảnh: NVCC).

Tháo "điểm nghẽn" thể chế để văn hóa không đứng bên lề phát triển

Thưa bà, Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) năm nay diễn ra đúng dịp 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc 1946 và năm đầu thực hiện Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị. Bà nhìn nhận đâu là "điểm nghẽn" lớn nhất hiện nay khiến văn hóa ở nhiều nơi vẫn chưa thực sự trở thành nguồn lực nội sinh?

– Theo tôi, điểm nghẽn lớn nhất hiện nay không nằm ở việc chúng ta thiếu những giá trị văn hóa, mà nằm ở cơ chế và cách thức tổ chức để những giá trị ấy thực sự trở thành nguồn lực cho phát triển. Việt Nam có kho tàng văn hóa vô cùng phong phú, từ di sản lịch sử, phong tục tập quán, nghệ thuật dân gian, tri thức bản địa đến những giá trị đạo đức, lối sống được hun đúc qua hàng nghìn năm. Nhưng ở không ít nơi, văn hóa vẫn bị nhìn nhận như một lĩnh vực phụ trợ, một nhiệm vụ mang tính phong trào, hoặc chỉ được quan tâm vào những dịp lễ, tết, sự kiện lớn.

Thực tế, phát triển văn hóa đang đối mặt với những điểm nghẽn cả về nhận thức, thể chế, chính sách, nguồn lực lẫn năng lực tổ chức thực hiện. Một số cơ chế, chính sách chưa theo kịp yêu cầu bối cảnh mới; việc huy động nguồn lực xã hội, thúc đẩy hợp tác công – tư còn nhiều hạn chế; cơ chế đầu tư, đặt hàng, khai thác và phân phối sản phẩm văn hóa chưa tạo động lực đủ mạnh cho các chủ thể sáng tạo. Cùng lúc đó, chuyển đổi số mở ra cơ hội lớn nhưng cũng đặt ra bài toán cấp bách về bảo vệ bản quyền, sở hữu trí tuệ, quản lý nội dung và bảo đảm môi trường sáng tạo lành mạnh trên không gian số.

Đặc biệt, cần nhìn nhận rằng văn hóa không chỉ nằm trong đình chùa, lễ hội hay các chương trình nghệ thuật. Văn hóa hiện diện trong cách một cộng đồng ứng xử với nhau, trong tinh thần trách nhiệm của người lao động, sự tử tế của doanh nghiệp, ý thức tuân thủ pháp luật, cách ứng xử trên mạng xã hội và thái độ với môi trường sống. Nếu những giá trị ấy không được nuôi dưỡng thường xuyên, thì dù có tổ chức bao nhiêu sự kiện hoành tráng, văn hóa cũng khó trở thành nguồn lực nội sinh thực sự.

Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị đã đặt ra bước chuyển tư duy rất quan trọng: văn hóa không chỉ là nền tảng tinh thần của xã hội mà còn là nguồn lực, động lực cho phát triển đất nước. Điều này đòi hỏi phải chuyển từ bảo tồn đơn thuần sang phát huy giá trị; từ đầu tư thời điểm sang đầu tư dài hạn cho con người, môi trường và thiết chế văn hóa; từ đánh giá thành công bằng số lượng sự kiện sang đánh giá bằng những giá trị thực sự hình thành trong đời sống.

Khi thể chế được hoàn thiện, các rào cản huy động nguồn lực được tháo gỡ để doanh nghiệp, tổ chức xã hội và cộng đồng tham gia sâu hơn, đồng thời quyền sở hữu trí tuệ được bảo vệ nghiêm minh, văn hóa sẽ không còn đứng bên cạnh phát triển mà trở thành sức mạnh bên trong thúc đẩy sự phát triển bền vững.

Hiện đại hóa không đồng nghĩa với đồng nhất hóa

Sau đợt sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp xã và tốc độ đô thị hóa rất nhanh tại các vùng nông thôn, vùng ven hiện nay, không ít người dân lo ngại tên làng cổ, không gian di tích và nếp sinh hoạt cộng đồng bị phai nhạt. Theo bà, việc gộp đơn vị hành chính tác động ra sao đến đời sống văn hóa cơ sở, và địa phương cần làm gì để "nhập xã nhưng không hòa tan hồn làng"?

– Sáp nhập đơn vị hành chính là yêu cầu khách quan nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và tạo không gian phát triển mới. Tuy nhiên, khi ranh giới hành chính thay đổi, cần nhìn nhận rõ rằng làng, thôn, xóm không chỉ là đơn vị quản lý dân cư, mà còn là một không gian văn hóa được hình thành qua nhiều thế hệ.

Một cái tên làng có thể gắn với lịch sử lập làng, những dòng họ, nhân vật có công, một nghề truyền thống hay lễ hội riêng. Một ngôi đình, cây đa, giếng cổ có thể không lớn về giá trị vật chất nhưng lại chứa đựng ký ức, niềm tự hào và sự gắn kết của cả cộng đồng. Khi những không gian ấy bị xóa bỏ, thay thế hoặc tách khỏi đời sống sinh hoạt, điều mất đi không đơn thuần là một địa danh, mà là cả một phần ký ức cộng đồng.

"Phải phân biệt rõ giữa thay đổi địa giới quản lý với thay đổi bản sắc văn hóa. Hiện đại hóa không đồng nghĩa với đồng nhất hóa; phát triển không có nghĩa là phải đánh đổi những giá trị đã làm nên bản sắc của mỗi cộng đồng." — Luật sư Nguyễn Thị Quỳnh Anh

Theo tôi, "nhập xã nhưng không hòa tan hồn làng" phải được thể hiện bằng hành động cụ thể chứ không dừng ở khẩu hiệu. Trước hết, các địa phương cần rà soát, nhận diện và đưa những giá trị đặc trưng của từng làng, từng cụm dân cư vào quy hoạch phát triển sau sáp nhập. Tên làng cổ, di tích lịch sử, không gian sinh hoạt cộng đồng, nghề truyền thống và các tập quán tốt đẹp cần được lưu giữ, tiếp nối; việc xây dựng thiết chế văn hóa mới cũng phải tính đến lịch sử và bản sắc riêng, tránh tình trạng thay thế bằng những mô hình đồng nhất, thiếu dấu ấn địa phương.

Cùng với việc gắn bảo tồn với phát triển du lịch cộng đồng và kinh tế địa phương để người dân trực tiếp hưởng lợi từ di sản, công nghệ số chính là công cụ rất hữu hiệu để giữ ký ức làng quê khi địa giới thay đổi. Việc gắn mã QR tại đình làng, di tích, nhà văn hóa hay xây dựng cổng thông tin văn hóa của xã để lưu trữ tư liệu, hình ảnh, lịch sử từng cụm dân cư, dòng họ, nghề truyền thống sẽ giúp người dân — đặc biệt là thế hệ trẻ — dễ dàng tiếp cận và hiểu về nguồn cội mà không bị giới hạn bởi không gian hay thời gian.

Một địa phương hoàn toàn có thể phát triển hiện đại với những con đường mới, khu đô thị mới mà vẫn giữ được tên làng, đình làng, lễ hội và tình làng nghĩa xóm. Khi người dân vừa hưởng lợi từ sự phát triển, vừa được sống trong không gian văn hóa của chính mình, quá trình sắp xếp hành chính sẽ mở ra cơ hội để văn hóa làng Việt tiếp tục phát triển trong một không gian rộng lớn hơn.

Nghệ thuật múa đèn truyền thống tại Thanh Hóa – loại hình di sản đã được xếp hạng cần tiếp tục được quan tâm, bảo tồn đúng cách trong đời sống cộng đồng, nhất là sau quá trình sắp xếp đơn vị hành chính (Ảnh: Tống Thành Văn).

Ranh giới giữa "bảo tồn thực chất" và "sân khấu hóa"

Thực tế cho thấy một nghịch lý: nhiều lễ hội, sự kiện văn hóa được tổ chức rất hoành tráng, nhưng ở không ít làng quê, những thiết chế văn hóa gốc như đình làng, văn từ, nhà thờ họ hay các đội thực hành di sản vẫn chật vật tự xoay xở. Theo bà, ranh giới giữa "bảo tồn thực chất" và "sân khấu hóa, phong trào" nằm ở đâu?

– Ranh giới giữa bảo tồn thực chất và sân khấu hóa nằm ở chỗ di sản có thực sự tiếp tục tồn tại trong đời sống cộng đồng hay chỉ được tái hiện để phục vụ một sự kiện.

Một lễ hội có thể tổ chức rất lớn với sân khấu, âm thanh, ánh sáng, truyền thông rầm rộ và thu hút đông khách. Nhưng nếu sau lễ hội, người dân không còn thực hành nghi lễ truyền thống, nghệ nhân không có điều kiện truyền dạy, những không gian văn hóa gốc không được chăm sóc, thì chúng ta cần nhìn lại hiệu quả của hoạt động bảo tồn đó.

Di sản văn hóa không phải là một tiết mục biểu diễn được chuẩn bị để đưa lên sân khấu. Một câu hát dân ca, một nghi thức lễ hội, một nghề thủ công hay phong tục truyền thống chỉ thực sự sống khi vẫn có người thực hành, cộng đồng tiếp nhận và thế hệ kế tiếp duy trì. Điều đáng quan tâm là ở nhiều nơi, nguồn lực khá lớn đang được dành cho các sự kiện quảng bá, trong khi các nghệ nhân cao tuổi, đội thực hành nghệ thuật dân gian hay người trông coi đình làng, văn từ vẫn phải tự xoay xở. Đây là nghịch lý cần sớm khắc phục.

Bảo tồn thực chất phải bắt đầu từ bảo vệ không gian văn hóa gốc và duy trì cộng đồng thực hành. Lễ hội, sự kiện là phương tiện cần thiết để đưa di sản đến gần công chúng, nhưng không thể thay thế quá trình bảo tồn. Chúng ta cần chuyển từ tư duy "bảo tồn để trưng bày" sang "bảo tồn để di sản tiếp tục sống". Khi người dân vẫn đến đình làng, nghệ nhân có người học và nghề cổ vẫn tạo ra sinh kế, đó mới là dấu hiệu di sản đang được bảo tồn thực chất.

Thông điệp xuyên suốt hiện nay là người dân vừa là chủ thể sáng tạo, vừa là chủ thể thụ hưởng văn hóa. Để người nông dân, nghệ nhân cơ sở thực sự sống được với di sản và giữ lửa cho lớp trẻ — thay vì chỉ xuất hiện vào dịp lễ hội — chúng ta cần những thay đổi cụ thể nào từ cơ chế quản lý?

– Muốn người dân thực sự là chủ thể văn hóa, trước hết cần đổi mới cách tiếp cận quản lý: người dân không chỉ là đối tượng tham gia các hoạt động do cơ quan nhà nước tổ chức, mà phải là người trực tiếp sáng tạo, gìn giữ, quyết định và hưởng lợi từ các giá trị văn hóa của cộng đồng mình.

Nhiều năm qua, không ít chính sách hỗ trợ bảo tồn vẫn thiên về hỗ trợ sự kiện, hỗ trợ theo đợt hoặc dự án ngắn hạn. Trong khi đó, để một nghề truyền thống tồn tại và một loại hình nghệ thuật dân gian có lớp kế cận cần cả một quá trình lâu dài: nghệ nhân phải có thu nhập ổn định, người trẻ thấy được cơ hội nghề nghiệp và cộng đồng có điều kiện duy trì sinh hoạt thường xuyên.

Tôi cho rằng cần có cơ chế cụ thể hơn cho nghệ nhân và cộng đồng thực hành di sản, từ ghi nhận, tôn vinh, hỗ trợ kinh phí truyền dạy đến tạo điều kiện về không gian sinh hoạt, cơ sở vật chất và phương tiện quảng bá. Những người trực tiếp giữ di sản cần được coi là nguồn nhân lực văn hóa đặc biệt, bởi họ nắm giữ tri thức và kỹ năng mà tài liệu hay công nghệ không phải lúc nào cũng thay thế được.

Đồng thời, phải gắn bảo tồn với phát triển sinh kế một cách bài bản — có thương hiệu, có thị trường, được hỗ trợ về thiết kế, công nghệ, truyền thông và tận dụng các nền tảng số để đưa sản phẩm văn hóa làng quê vươn ra công chúng rộng lớn, thậm chí tới thị trường quốc tế. Tuy nhiên, khai thác kinh tế phải đi đôi với bảo vệ bản sắc và quyền lợi cộng đồng; tuyệt đối không vì mục tiêu thương mại mà làm biến dạng giá trị cốt lõi hoặc để người dân trở thành người đứng ngoài trong chính di sản của mình.

Một chính sách văn hóa thành công không đo bằng việc tạo ra thật nhiều sự kiện, mà ở việc kiến tạo môi trường để văn hóa được nuôi dưỡng bằng chính đời sống cộng đồng, thay vì chỉ trông chờ vào ngân sách.

Người dân và đại biểu dự Lễ công bố quyết định, đón nhận bằng công nhận Bảo vật Quốc gia đối với "Bộ tranh khắc ma nhai 18 vị La Hán động Liên Hoa" tại chùa Phong Phú (Ninh Bình). Khi di sản được cộng đồng trân trọng và gìn giữ, giá trị văn hóa sẽ tiếp tục sống bền bỉ qua nhiều thế hệ (Ảnh: Tống Thành Văn).

Hiểu trước khi sáng tạo, trân trọng trước khi khai thác

Nhân Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), nếu gửi một thông điệp ngắn gọn tới người trẻ đang tìm cách kết nối lại với di sản cha ông trong kỷ nguyên số, bà muốn nhấn mạnh điều gì nhất?

– Tôi muốn gửi đến các bạn trẻ một thông điệp: Đừng chỉ nhìn di sản như những gì thuộc về quá khứ, hãy nhìn di sản như nguồn cảm hứng để sáng tạo và làm chủ tương lai.

Di sản không phải là những điều cũ kỹ cần cất nguyên trong tủ kính, mà là trí tuệ, tâm hồn và bản sắc dân tộc được hun đúc qua hàng nghìn năm. Trong kỷ nguyên số, các bạn trẻ có rất nhiều cơ hội đưa văn hóa Việt Nam ra thế giới — từ một video kể lịch sử làng quê, một thiết kế lấy cảm hứng từ hoa văn truyền thống, một dự án số hóa di sản đến những ý tưởng khởi nghiệp gắn với văn hóa địa phương.

"Điều quan trọng là phải hiểu trước khi sáng tạo, trân trọng trước khi khai thác và giữ được bản sắc trong quá trình đổi mới." — Luật sư Nguyễn Thị Quỳnh Anh

Khi người trẻ tìm thấy niềm tự hào trong văn hóa dân tộc, di sản sẽ không còn là câu chuyện của quá khứ mà trở thành nguồn lực cho tương lai. Tôi tin văn hóa Việt Nam sẽ tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ không chỉ từ giá trị cha ông trao truyền, mà từ chính sự sáng tạo, khát vọng và trách nhiệm của thế hệ trẻ hôm nay.

Xin trân trọng cảm ơn bà!