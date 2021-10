Ngày càng nhiều người trẻ Hàn Quốc chọn làm công việc chân tay

Thứ Hai, ngày 25/10/2021 10:30 AM (GMT+7)

Vào lúc 5 giờ sáng thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần, Kim Ye-ji - 32 tuổi, bắt đầu một ngày làm công việc dọn vệ sinh. Sau khi thức dậy, cô chạy đến một tòa nhà văn phòng và tự tay cầm chổi cùng cây lau nhà. Một ngày Kim làm việc tại các khu phức hợp nhà ở, bệnh viện và các cơ sở khác thường kết thúc vào đầu giờ chiều.

Minh họa: Cho Sang-won

Bae Yoon-seul, 28 tuổi, cũng thuộc thế hệ Millennials, bắt đầu ngày mới vào sáng sớm. Thức dậy cũng vào lúc 5 giờ sáng - khi có tiếng chuông báo thức, cô dành hơn 1 giờ để đến một công trường, nơi đó Bae cùng một nhóm công nhân làm công việc dán giấy dán tường trong những căn hộ mới xây.

Thế hệ Millennials là khái niệm dùng để chỉ những người sinh ra từ khoảng năm 1980 đến những năm đầu thập niên 2000.

Trước đây, việc các sinh viên tốt nghiệp đại học làm những công việc như dọn dẹp và dán giấy dán tường là điều hiếm khi xảy ra.

"Tại nơi làm việc, một số người thường đến gặp tôi và hỏi: “Các bạn trẻ làm công việc này à?” hoặc “Đây có phải là công việc bán thời gian của bạn không?” Đôi khi, họ nghĩ tôi là một bà mẹ trẻ cần tiền. Tôi chỉ đang làm công việc của mình, nhưng họ sẽ nghĩ ra nhiều câu chuyện để giải thích lý do cho sự lựa chọn nghề nghiệp của tôi", Kim Ye-ji cho biết. “Nhưng tôi làm nghề lau dọn từ hơn 7 năm nay. Tôi đã học được nhiều điều thông qua nghề này - hơn cả lý do tài chính."

Kim Ye-ji làm công việc lau dọn đã hơn 7 năm nay

Còn Bae Yoon-seul đã vượt qua những trở ngại ban đầu về thể chất và tâm lý khi làm việc tại các công trường xây dựng bằng cách tự nhủ: "Hãy vượt qua tuần này, tháng này, rồi cho đến ngày nhận lương tiếp theo." Đã 2 năm kể từ khi bắt đầu công việc này, cô hy vọng đến ngày nào đó sẽ được công nhận là một thợ dán giấy tường kỳ cựu.

Bae Yoon-seul

Kim và Bae không phải là số ít trong những người thuộc thế hệ Millennials làm những công việc tay chân ở Hàn Quốc.

Năm 2020, các thành phố Jinju và Changwon ở tỉnh Nam Gyeongsang thông báo tuyển dụng nhân viên dọn vệ sinh đường phố. Gần một nửa số người nộp đơn ở độ tuổi 20 và 30: 64 trong số 111 ứng viên ở Jinju và 341 trong số 727 ứng viên ở Changwon. Ngày càng có nhiều câu chuyện thú vị đằng sau sự lựa chọn nghề nghiệp của thế hệ trẻ.

Trên thực tế, bộ sưu tập tự truyện của Kim và Bae về công việc của họ - "Yes, I Am a Cleaner" (2019) - (Vâng, tôi là người dọn đẹp-PV) và "The Story of a Young Wall-paperer" (2021) – (Câu chuyện của một người trẻ làm nghề dán tường) - đã lọt top những cuốn sách bán chạy nhất trên các trang web về sách.

Hiện tại, hai tác giả vẫn tiếp tục được mời tham gia các buổi nói chuyện hoặc thuyết trình để giới thiệu câu chuyện của mình cho những người khác, đặc biệt là các em học sinh cấp 2, cấp 3 đang đứng trước những ngã rẽ cuộc đời.

Xu hướng thế hệ Millennials lựa chọn một loạt các công việc không phải ngồi bàn giấy ngày càng chiếm số đông trong những năm gần đây.

Một số chuyên gia cho rằng thị trường lao động đầy biến động đóng một vai trò quan trọng trong việc lựa chọn công việc của họ. Mặc dù Hàn Quốc có tỉ lệ người từ 25 đến 34 tuổi có trình độ đại học cao - 69,8% vào năm 2020, họ vẫn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm việc làm do tỉ lệ thất nghiệp cao ở thanh niên.

Suh Yong-gu, giáo sư quản lý kinh doanh tại Đại học Nữ sinh Sookmyung, cho biết: "Do cánh cửa đến với những công việc được trả lương cao truyền thống dường như hẹp hơn, một số người bắt đầu tìm kiếm các nguồn thu nhập khác ổn định và có triển vọng hơn".

Ông nói, những công việc liên quan đến tính di chuyển nhanh và lao động thể chất không theo quy trình - như người dọn dẹp và dán tường – trong những năm gần đây được đánh giá như một giải pháp thay thế hợp lý với nhiều người, đặc biệt trong thời đại trí tuệ nhân tạo (AI).

Nhắc lại trường hợp của Kim Ye-ji. Sau khi theo học chuyên ngành hội họa phương Tây ở trường đại học, niềm đam mê của cô nằm ở những bức tranh minh họa. Nhưng nỗ lực không thành công trong việc quảng bá công việc của mình thông qua blog, mạng xã hội và hội chợ trong nhiều năm đã khiến cô nản lòng. Đối với cô, công việc dọn dẹp không chỉ giúp có nguồn thu nhập ổn định mà còn là chủ đề trong cuốn sách thành công của Kim, "Yes, I Am a Cleaner" - được viết dưới dạng tiểu thuyết đồ họa - cuối cùng đã trở thành tác phẩm được nhiều người trẻ tìm đọc.

Còn Bae Yoon-seul cũng nói rằng không phải vấn đề tiền bạc và thất nghiệp mới khiến cô bắt đầu làm nghề dán giấy dán tường. Công việc trước đây của Bae là một nhân viên xã hội, khi đó những nỗ lực của cô trong việc thử những điều mới mẻ không được đánh giá cao, khiến cô gái nhận ra: “Tôi đã chọn công việc theo tiêu chuẩn của bản thân về điều gì sẽ khiến tôi hài lòng nhất."

Sau khi cân nhắc ưu và nhược điểm của nhiều ngành nghề kỹ thuật, cô nhận thấy công việc dán giấy dán tường là phù hợp - vì cô có thể đáp ứng nhu cầu thể chất theo yêu cầu của nghề nghiệp, cô cũng chứng kiến ​​tương đối nhiều phụ nữ làm công việc này.

Bae bắt đầu kể lại những suy nghĩ của mình về công việc trên Instagram sau khi tận mắt chứng kiến ​​những khía cạnh ít thấy của ngành xây dựng và những bức chân dung khác nhau của từng công nhân. Cuối cùng chúng đã lọt vào mắt xanh của nhà xuất bản Kungree Press và sau đó được biên soạn và phát triển thành một tuyển tập tự truyện.

Koo Jeong-woo, giáo sư xã hội học tại Đại học Sungkyunkwan, nói: "Những người thuộc thế hệ cũ có thể tự hỏi liệu những công việc này có đáng để viết thành sách và chia sẻ với những người khác hay không. Nhưng đối với những người thế hệ Millennials, những câu chuyện có tính trải nghiệm có thể đem đến thành công hơn nữa.”

