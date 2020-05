10 lời khuyên nâng cao hiệu quả công việc và kỹ năng quản lý thời gian

rên thực tế, điều chúng ta nên theo đuổi là làm thế nào để tận dụng được thời gian một cách tốt nhất, chứ không phải là làm thế nào để làm được nhiều việc hơn.

Nếu bạn có ý thức về tầm quan trọng của thời gian trong cuộc sống lẫn công việc, bạn có thể đọc cuốn sách "The Skinny on Time Management - How to Maximize Your 24-hour Gift", tạm dịch là "Quản lý thời gian - Cách tận dụng tối đa món quà thời gian 24 giờ" của Jim Randel. Cuốn sách này sẽ cung cấp cho bạn một cách nhìn tổng quan về các nguyên tắc sử dụng trong việc quản lý thời gian một cách hiệu quả nhất.

Cuốn sách đề cập đến 10 phương pháp giúp cải thiện hiệu quả công việc và khả năng quản lý thời gian, bạn có thể tham khảo sau đây: