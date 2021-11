Nếu vợ chồng bạn đang giao tiếp hằng ngày kiểu thế này thì nhanh chóng cứu vãn hôn nhân

Thứ Sáu, ngày 12/11/2021 09:00 AM (GMT+7)

Khi nói về hôn nhân, người ta thường cho rằng, đã là vợ chồng thì khó tránh khỏi những lúc bát đũa xô. Tuy nhiên, dù không hoàn toàn mãn nguyện về nó nhưng đa số các cặp vợ chồng vẫn muốn nắm níu giữ hôn nhân như một thứ neo đậu trong cuộc đời mình.

Hãy nhanh chóng tìm mọi cách cải thiện và níu giữ cuộc hôn nhân của bạn trước khi nó có biểu hiện của 8 dấu hiệu nguy hiểm hàng đầu dưới đây:

1. Vợ chồng bạn vô tâm với nhau

Sự vô tâm hời hợt khi không nhận ra những thay đổi của đối phương và có hành động, lời nói xoa dịu kịp thời là một trong những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến đổ vỡ hôn nhân.

Phụ nữ sống bằng cảm xúc nên thường nhạy cảm và luôn muốn nhận sự quan tâm. Đối với họ đôi khi không cần quà cáp xa xỉ mà chỉ cần câu thăm hỏi hoặc hành động phụ giúp của chồng cũng đủ để họ thấy ấm lòng và vui vẻ cả ngày.

Đàn ông cũng vậy, họ cũng mong muốn nhận được những quan tâm yêu thương dịu dàng của bạn đời.

2. Vợ chồng bạn thường xuyên cãi vã

Bất đồng hay tranh luận trong cuộc sống là điều xảy ra thường ngày, hiếm có cặp vợ chồng nào sống với nhau cả đời mà không xảy ra bất đồng.

Nhưng từ tranh luận xảy ra tranh cãi nảy lửa và chuyện đó diễn ra thường xuyên, từ những việc nhỏ nhặt cho đến việc lớn đều có thể biến thành những trận "võ miệng" không có hồi kết và hai bạn không còn muốn lắng nghe nhau nữa, thì đó là những dấu hiệu nghiêm trọng trong cuộc hôn nhân.

3. Vợ chồng bạn ngại "yêu"

Chuyện tình dục xét trên phương diện tình cảm không chỉ là sợi gắn kết giữa vợ và chồng gần nhau hơn, mà còn giúp thõa mãn cảm xúc của mỗi cá nhân. Vậy nếu bạn và bạn tình cảm thấy chán, ngại hay vì một lý do nào đó mà khước từ "chuyện chăn gối" thì sẽ là điều rất đáng lo.

Chính vì thế cả hai hãy cùng bàn bạn, chia sẻ và cảm thông nhau để tìm ra nguyên nhân tại sao các bạn cảm thấy chán nản mỗi khi nghĩ đến chuyện "yêu".

Trường hợp nếu cả hai không thể tự giải quyết được, có thể tìm tới gặp các chuyên gia tư vấn sức khỏe tình dục để nhanh chóng khắc phục tình trạng này.

Xin nhắc lại với bạn, suy nghĩ hay thói quen ngại "yêu" chính là thủ phạm hàng đầu khiến cuộc hôn nhân của bạn đứng bên bờ vực thẳm.

4. Vợ chồng bạn không có chủ đề chung để nói chuyện

Một cặp đôi khi yêu luôn có nhiều lời muốn nói. Gọi điện và nhắn tin dường như là những việc quan trọng nhất trong ngày, dù có thể 90% các chủ đề đều vô nghĩa. Nhưng những điều này lại chứa đựng yêu thương.

Chu Sinh Hào là dịch giả nổi tiếng người Trung Quốc được mệnh danh "Người viết nhiều lời yêu thương nhất". Những bức thư ông viết cho vợ luôn mở đầu bằng câu: "Thức dậy và yêu em thật nhiều". Cuối thư, dịch giả này không quên khẳng định: "Anh yêu em, anh nhớ em". Có thể với nhiều cặp vợ chồng, việc viết thư như thế này quá cầu kỳ, nhưng họ có thể trao cho nhau tình yêu bằng ánh mắt hay trò chuyện thường xuyên để hâm nóng tình cảm.

Tình yêu rạn nứt khi cả hai đều có cảm giác thờ ơ với đối phương bởi không biết nói với nhau chuyện gì. Hai người không còn chủ đề, dù rất cố gắng và kiên nhẫn nhưng nhiều lúc một trong hai phát hiện họ đang nói chuyện một mình. Nhiều cặp vợ chồng đã không thể cùng nhau đi đến đích vì không biết lắng nghe và thấu hiểu. Xung đột chắc chắn sẽ xảy ra trong hôn nhân, nhưng với sự giao tiếp đúng mực và thường xuyên, mọi vấn đề đều có thể giải quyết.

5. Vợ/chồng bạn đang kiểm soát quá mức

Sự kiểm soát, can thiệp quá nhiều vào các công việc cũng như mối quan hệ của đối phương sẽ khiến họ cảm thấy ngột ngạt và bức bối. Bản thân mỗi người chỉ nên làm tròn bổn phận là vợ hoặc là chồng chứ đừng làm bố mẹ của bạn đời mình.

Đừng nhân danh tình yêu thương để kìm kẹp sự tự do của đối phương. Khi bạn để cho người ấy tự do cũng chính là cho chính mình được tự do. Mỗi người khi bước vào hôn nhân đều đã là người trưởng thành nên để họ tự chủ và tự chịu trách nhiệm 100% về lựa chọn và cuộc sống của bản thân.

6. Vợ chồng bạn mất niềm tin vào nhau

Niềm tin là yếu tố quan trọng để cho một cuộc hôn nhân bền vững, khi mất niềm tin thì cuộc hôn nhân sẽ khó tồn tại. Việc bạn hay người bạn đời không tin tưởng nhau sẽ dẫn đến nhiều hệ quả xấu khiến gia đình trở nên ngột ngạt và nặng nề.

Chồng hờ hững với bạn, không còn quan tâm đến cảm giác của bạn, cũng không chia sẻ gì với bạn nữa... có lẽ đã không còn yêu thương bạn nữa.

7. Cả hai không còn là "bạn" tốt nhất của nhau

Vợ chồng hay còn được gọi bằng một cái tên khác là "bạn đời", điều này có nghĩa là vợ hoặc chồng đều có vai trò như những người bạn thân thiết nhất của nhau. Hai người có thể cùng nhau chia sẻ mọi chuyện từ lớn nhất đến nhỏ nhất, và tình cảm vợ chồng chỉ có thể bền chặt và gắn bó lâu dài nếu giữa hai người không ai giữ những bí mật riêng cho riêng mình.

Cho nên nếu bạn hoặc người ấy cảm thấy không muốn chia sẻ cùng nhau bất cứ chuyện gì hay luôn tỏ ra muốn quay lưng lại với những gì người kia muốn tâm sự sẻ chia, điều đó thật sự là "báo động đỏ" cho cuộc hôn nhân của bạn.

8. Không còn câu hỏi nào nữa

"Em ở đâu và khi nào về nhà?". Nếu có người hỏi về nơi ở hay suy nghĩ của bạn, điều đó có nghĩa người đó vẫn quan tâm và cố duy trì quan hệ tình cảm. Một khi đã mất hứng thú về nửa kia, bạn không muốn quan tâm đến đối phương và tiếp tục xây dựng mối quan hệ này nữa.

Chúng ta thường hỏi han bạn đời về tình trạng của họ, không cần phải quá thường xuyên nhưng cũng không thể thiếu. Một khi không còn muốn nghe chia sẻ của nhau, cũng giống việc cả hai đang muốn tìm đến những điều mới mẻ hơn.

Khi hai người không còn câu hỏi chung, ngay cả khi bạn đang nói chuyện trước mặt, đối phương cũng không muốn nghe bởi họ không muốn tham gia vào cuộc sống, cũng như không còn hứng thú đến bất kì việc gì của bạn nữa.

Nguồn: https://giadinh.net.vn/neu-vo-chong-ban-dang-giao-tiep-hang-ngay-kieu-the-nay-thi-nhanh-chong-ng...Nguồn: https://giadinh.net.vn/neu-vo-chong-ban-dang-giao-tiep-hang-ngay-kieu-the-nay-thi-nhanh-chong-ngoi-lai-voi-nhau-de-cuu-van-hon-nhan-truoc-khi-qua-muon-17221110616305883.htm