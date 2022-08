Nam thần “Tỏ Tình Hoàn Mỹ” từ chối hẹn hò hot girl Tây Ninh vì nghi ngờ độ chân thật?

Theo đó, tập phát sóng tuần này chào đón nữ chính sinh năm 2002 - Minh Quyên. Cô nàng cho biết mình tới với chương trình để tỏ tình chàng trai thường xuyên "thả tim" cho Story của mình.

Sau một hồi “đoán già đoán non”, Minh Quyên đã chiếu hẳn Story của mình lên màn hình lớn của chương trình để công khai danh tính người thương. Không nằm ngoài dự đoán của mọi người, chàng trai đó chính là Trung Huy. Anh chàng vô cùng ngại ngùng khi thấy tên của mình hiện lên màn hình.

Giải thích cho việc hay thả tim “dạo”, Trung Huy cho biết anh rất thích những cô gái tập thể thao, có ngoại hình khỏe khoắn, năng động. Và những tấm hình của Minh Quyên đăng lại đúng là "style" của anh. Không chỉ thích tập gym, nữ chính còn rất thích bóng đá và đặc biệt thần tượng “anh Bảy” Ronaldo.

Minh Quyên cho biết, cô đã biết tới Trung Huy từ khá lâu, xem rất nhiều bộ phim anh đóng. Khi tìm hiểu sâu về anh chàng, cô nhận ra cả hai có rất nhiều điểm tương đồng với nhau. Chính những điểm chung đó đã khiến trái tim của cô nàng muốn tìm hiểu về anh nhiều hơn.

Hơn hết, điều khiến cho Minh Quyên có thêm quyết tâm theo đuổi anh hơn cả là dòng tin nhắn mà Trung Huy nhắn cho cô lúc 1 giờ sáng. “Em nhớ lúc đó là 1 giờ sáng, anh có nhắn tin cho em và khen hình của em đẹp” - nữ chính tiết lộ.

Nữ chính cho biết bình thường cô rất ngại, ít nói và chưa bao giờ "thả thính" ai nhưng khi đứng trước mặt người con trai khiến trái tim cô rung động. Do đó, cô muốn đối phương cảm nhận được tình cảm chân thành của mình.

Tuy nhiên, Trung Huy lại cho rằng những câu "thả thính" chỉ để cho vui thôi, còn sự chân thành lại cần cảm nhận từ bên trong. “Em nói em thích anh vì em xem phim anh đóng, thấy anh ngầu nhưng tất cả những thứ đó chỉ là ở bên ngoài thôi. Tình cảm của mình, cảm xúc của mình lại là thứ xuất phát từ bên trong” - anh chàng bày tỏ.

Không chỉ thế, khi biết được Minh Quyên đã phải chờ đợi mấy tháng để tỏ tình mình, Trung Huy đã hỏi đối phương tại sao lại thích anh và cô hiểu anh là người như thế nào? Trước sự nghi vấn của crush, nữ chính cho biết cô thích anh bởi sự tương đồng về sở thích, tính cách. Hơn hết, cô cảm nhận anh là một chàng trai mạnh mẽ nên có thể ở bên để chở che cho mình.

Không chỉ mang tới cho Trung Huy tình cảm mà cô đã cất giấu bấy lâu, Minh Quyên còn chuẩn bị rất nhiều quà nào là kem dưỡng da, đồ trị thương để cho anh chàng chăm sóc sức khỏe của mình.

Trong thời khắc quyết định, Trung Huy một lần nữa thẳng thắn bày tỏ: “Cám ơn em đã tới đây và chọn anh, yêu thích anh nhưng anh nghĩ em chỉ đang say nắng thôi. Từ nãy tới giờ những gì anh cảm nhận được là như vậy. Em say nắng bởi nhân vật của anh, say nắng với các vai diễn, với câu thoại của anh trong phim và những hình ảnh của anh trên Facebook”.

Trung Huy cũng cảm ơn vì những điều dễ thương mà Minh Quyên đã mang tới chương trình nhưng trái tim anh lại không thể nào rung động. Và người con gái Trung Huy muốn ở bên là người có thể hiểu chính con người thật của anh.

