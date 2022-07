Nam sinh Đại học Văn Lang đưa cổ tích Việt vào bài Tarot trong đồ án tốt nghiệp "sang xịn mịn"

Chân dung bộ bài Tarot độc đáo đang gây bão mạng xã hội. Ảnh: FBNV

Mới đây, loạt hình ảnh về bộ bài Tarot có tên "Tích Tịch Tình Tang" lan truyền rộng rãi trên các diễn đàn khiến netizen phấn khích. Sự kết hợp hài hòa giữa sản phẩm hiện đại với yếu tố truyền thống giúp bộ bài này nhanh chóng "ghi điểm", thu hút sự quan tâm lớn. Điều ít ai biết là bộ bài này là đồ án tốt nghiệp của sinh viên đại học!

Tích Tịch Tình Tang là đồ án tốt nghiệp của Phan Anh Quân, sinh viên ngành Thiết kế đồ họa của trường Đại học Văn Lang, kết hợp phần dựng Model 3D của Minh Toàn (Rin). Trong Tích Tịch Tình Tang, Anh Quân đã đưa những nhân vật từ cổ tích Việt Nam vào bộ bài Rider-Waite Tarot.

Ý tưởng được Quân hình thành từ một bộ bài Tarot chủ đề cổ tích thế giới, trong đó có một lá về Mai An Tiêm. Từ đó, chàng sinh viên ngành thiết kế đồ họa nảy ra ý tưởng thiết kế một bộ bài Tarot với toàn bộ nhân vật lấy từ cổ tích Việt Nam cùng thông điệp: "Nếu như cổ tích là thứ nuôi dưỡng tâm hồn chúng ta từ những ngày còn bé, thì chính những câu chuyện cổ tích sẽ là con đường chữa lành đứa trẻ bên trong chính mỗi chúng ta".

Bộ bài Tarot Tích Tịch Tình Tang gồm 22 lá. Mỗi lá bài Tarot tương ứng với một tích truyện trong cổ tích Việt. Lá The Magician là tiên cờ Đế Thích (nhân vật đã từng xuất hiện trong Hồn Trương Ba, da Hàng Thịt), The Empress là quốc mẫu Âu Cơ, hay Chữ Đồng Tử - Tiên Dung là hiện thân cho lá bài The Lovers.

Hình ảnh 3D được đầu tư kỳ công và tỉ mỉ. (Ảnh: FBNV)

Trên trang cá nhân, Anh Quân trải lòng về hành trình tạo nên bộ sản phẩm: "Đây là bài tốt nghiệp kết thúc nhiều năm "dùi mài" của mình. Cả dự án được hoàn thiện trong vòng 16 tuần, khoảng thời gian mà từ đầu mình không nghĩ là mình làm kịp bài để nộp đâu. Vẽ ngày vẽ đêm vẽ trong mơ còn thấy đang vẽ; vẽ tới đêm trước chấm vẫn còn vẽ, trời ơi ác mộng! Nhưng được cái thành quả cũng gì và này nọ".

Thành quả sau những nỗ lực của anh chàng đã được đền đáp xứng đáng, đồ án này đã được sự đánh giá cao từ các giảng viên và đạt điểm số xuất sắc 9,2.

Vì hạn chế về mặt thời gian nên Anh Quân không thể hoàn thiện 78 lá như một bộ bài chuẩn mà chỉ tập trung vào bộ Ẩn Chính. Ngoài ra, việc kết nối các lá bài từ bộ bài Tarot với các nhân vật cổ tích Việt sao cho phù hợp cũng chiếm rất nhiều thời gian. Không những thế, Anh Quân phải tập trung vào những nét vẽ đồng bộ và màu sắc hài hoà cho phù hợp với cả nhân vật lẫn lá bài.

"Diện mạo" từng lá bài cũng được chính chủ tiết lộ. Ảnh: FBNV

Bên cạnh bộ bài thì Anh Quân còn thiết kế những món tặng kèm thú vị khác. Tuy nhiên, chính chủ cho biết anh chưa có ý định thương mại hoá sản phẩm khiến nhiều bạn tiếc nuối. Ảnh: FBNV

Bộ bài này chiếm trọn cảm tình của nhiều bạn trẻ bởi độ chỉn chu và tỉ mỉ của chiếc đồ án độc nhất vô nhị này:

- "Xin vía chuyển ngành xịn mịn như anh".

- "Chết mê lun trời ơi, mong là bạn sẽ bán bộ này".

- "Tui dùng hết sức bình sinh cuối cùng để comment bài, cậu cừ lắm!!!".

- "Làm mình nhớ lại thời điểm cách đây hơn 1 năm, mong muốn đưa các chinh phụ tinh trong khoa tử vi lên các lá bài nhưng không thành".

- "Xịn ghê. Không chỉ vấn đề thiết kế đồ hoạ mà riêng việc tìm hiểu các điển tích, câu chuyện cổ tích cũng thể hiện tâm huyết và khát khao bảo vệ, truyền cảm hứng văn hoá dân tộc ý".

- "Việt Nam thật sự cần những người như bạn í, đem văn hóa Việt Nam đến gần với giới trẻ hơn".

