Một lần đến nhà sếp

Thứ Năm, ngày 14/05/2020 09:00 AM (GMT+7)

Sếp mở tiệc đãi cả công ty nhân dịp con gái đỗ thủ khoa vào đại học. Nhiều người trong chúng tôi lần đầu tiên được tới nhà riêng của sếp nên trong lòng lấy làm hồi hộp lắm.

Bình thường sếp cũng là người dễ gần, chỉ có nghiêm khắc trong công việc. Những ai hoàn thành tốt phần việc của mình thì luôn được sếp tha cho những lỗi vặt vãnh trong quá trình làm việc và cả trong cuộc sống.

Nhà sếp ở một chung cư cao cấp trong thành phố. Nhân viên líu ríu rủ nhau cùng đi, đến nơi đã thấy có người nhà sếp chờ sẵn ở dưới, đăng ký với lễ tân tòa nhà nên mọi việc trôi chảy, không trở ngại gì với bọn “lớ ngớ” chưa bao giờ đặt chân đến những chung cư được quản lý nghiêm ngặt.

Lên đến nhà sếp, chúng tôi ngạc nhiên thấy ở khu bếp đang có mấy người xào rán tưng bừng mà bên ngoài hành lang không có mùi gì. Chả bù cho những khu nhà chúng tôi ở, nhà nào xào rau thì hàng xóm được hưởng trọn mùi tỏi thơm lừng.

Sếp tôi duyên dáng trong chiếc váy hoa gam pastel nhẹ nhàng nom trẻ hơn những bộ vest công sở ngày thường. Trước đó, chị trưởng phòng nhân sự đã thông báo miệng với chúng tôi là sếp cấm mang quà tặng, tất cả chỉ được đi người không.

Nói thật là cái lệnh này của sếp khiến chúng tôi cũng thấy thoải mái. Sếp tươi cười dẫn chúng tôi đi thăm căn nhà rất đẹp của mình. Trong nhà bày biện trang nhã, có nhiều tranh treo tường đẹp và hoa được cắm rất nghệ thuật ở các góc. Một cô phòng kế toán thốt lên:

- Hôm nay chúng em mới biết đến tài cắm hoa của sếp!

- Ừ, vì chị về nhà chỉ có chăm hoa, chăm cây. Mọi việc đã có anh nhà chị lo cả.

Bấy giờ chúng tôi mới biết đức phu quân của sếp đang ở trong bếp chỉ đạo đội quân nấu tiệc. Nhà sếp để phòng ăn thông với phòng khách, rộng thênh thang, kê đủ cho cả vài chục người trong công ty chúng tôi. Các bàn đã được sắp xếp gọn ghẽ, đủ bát ăn, thìa, đũa, cốc uống nước, giấy ăn... Sếp tôi chỉ vào dãy bàn ăn, cười nói:

- Một tay anh sắp xếp cả đấy. Sáng nay chị vẫn đi tập yoga.

Chúng tôi không khỏi trầm trồ. Về sau mới bảo nhau, hóa ra sếp mình số sướng, có ông chồng chu đáo. Bởi vậy mà chị ấy tuy công việc nặng đầu nhưng nhìn vẫn trẻ so với tuổi. Sáng nào sếp cũng đi tập yoga từ sớm, về đã có đồ ăn sáng do chồng chuẩn bị sẵn. Con cũng do chồng chở đi học. Bảo sao sếp có dáng thong dong chứ không tất tả như phần lớn chị em trong công ty.

Vào tiệc, chúng tôi mới thật sự là kinh ngạc với người chồng nhân dân mà sếp tôi may mắn đã có được. Bàn tiệc bày biện đẹp mắt, cũng gà luộc, cá hấp, tôm nướng, bê xào, canh thập cẩm... nhưng nhìn khác hẳn những mâm tiệc đặt nhà hàng.

Vợ chồng sếp đi từng bàn chúc rượu, nhìn thật hạnh phúc. Cô con gái thủ khoa của họ cũng tích cực hoạt động như một cô phục vụ bàn chuyên nghiệp, chứng tỏ cô bé đã khá quen với công việc này. Sếp vui vẻ thông báo món tủ của chồng sếp sẽ lên cuối cùng, là món bò sốt vang ăn kèm với bánh mì.

Món đó do đích thân anh đi chợ chọn thịt, sơ chế và nấu. Quả là món sốt vang cực ngon, thịt gân bò hầm vừa độ, vẫn giòn sật mà lại mềm, nước sốt hơi sánh, dìu dịu vị ngọt của gia vị ngấm ngấu. Khoai tây bở tơi, cà rốt chín mềm mà vẫn nguyên miếng, không bị nát. Thực khách vừa ăn vừa trầm trồ nên ông đầu bếp vui ra mặt.

Chúng tôi biết anh ấy dạy thể dục ở trường đại học, địa vị xã hội rõ ràng là thua vợ khá xa nhưng có vẻ như anh đã làm rất tốt vai trò là hậu phương vững chắc của vợ mình. Khuôn mặt anh nhìn thấy vẻ khoáng đạt của người đàn ông, thân hình chắc khỏe đúng kiểu dân chơi thể thao. Chính vì thế, đứng bên cạnh sếp của chúng tôi thật đẹp đôi, không hề bị vợ... át vía.

Chỉ qua có một lần đến nhà sếp, chúng tôi đã ngưỡng mộ hơn người cầm lái vĩ đại của công ty và đặc biệt là người đàn ông của chị. Sếp có cuộc sống hài hòa nên mọi hành động và quyết định của sếp cũng thật chắc chắn, rất chuẩn, đem lại cho chúng tôi một cuộc sống đầy đủ và vui vẻ.

Nguồn: https://suckhoedoisong.vn/mot-lan-den-nha-sep-n173960.html