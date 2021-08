Mẹ đẻ ốm đi viện, vợ hỏi tiền thì chồng chỉ đưa 500 nghìn kèm theo lời dằn mặt: 'Con gái chỉ chi thế thôi'

Phụ nữ cứ ngại xung đột thì chỉ càng khiến mình uất ức mà thôi. (Ảnh minh họa)

Nhiều người đàn ông có tư tưởng phụ nữ đã cưới chồng là phải toàn tâm toàn ý với nhà chồng. Kể cả nhà bố mẹ đẻ có chuyện xảy đến thì cũng không được chung tay gánh vác hay chịu trách nhiệm. Một cuộc hôn nhân đầy rẫy những tính toán như thế thì làm sao mà yên ổn cho được.

Chồng gia trưởng không thích đằng ngoại

Mới đây, một người vợ chia sẻ câu chuyện liên quan đến cuộc sống hôn nhân. Hai vợ chồng họ cưới nhau đã 5 năm. Vì điều kiện gia đình hai bên đều bình thường nên họ vay tiền mới xây xong căn nhà khang trang như bây giờ.

“Mình và chồng đều đi làm, thậm chí thu nhập của mình còn cao hơn của chồng nữa. Bởi vậy, ngay từ đầu hai vợ chồng phân ra. Lương anh sẽ dùng để trả nợ, lương mình chi tiêu trong nhà.

Mấy năm liên tục như thế, nợ cũng trả hết. Thế nhưng cách chi tiêu vẫn vậy, lương mình tháng nào tháng nấy tiêu sạch còn tiền chồng thì để tiết kiệm. Mình là người rộng rãi, chẳng chi li tính toán bao giờ, gia đình bên chồng cũng rất yêu mến, nể phục”, cô vợ chia sẻ.

Cuộc sống cứ như thế trôi qua. Tuy nhiên, càng ngày cô càng có những bất mãn nhất định vì chồng cô gia trưởng quá. Anh ta cho rằng vợ bây giờ chỉ được quan tâm chăm sóc bên nội. Bên ngoại gọi là lâu lâu đến thăm rồi tặng quà bánh thôi chứ không được biếu xén tiền nong. Hai vợ chồng đã cãi nhau nhiều lần chỉ vì sự phân biệt đối xử ấy.

Tuy nhiên, cho đến khi một sự việc xảy đến cách đây nửa năm mới khiến cô bùng nổ.

Mẹ vợ đi viện và phát ngôn của con rể

Theo đó, một hôm đang đi làm, cô lại nhận được điện thoại báo rằng mẹ cô đau bụng nhập viện. Lên đến nơi bác sĩ mới thông báo mẹ cô bị đau ruột thừa, mổ ngay lập tức. Vì mẹ đẻ không có bảo hiểm y tế nên số tiền chi ra không nhỏ so với một gia đình làm nông nghiệp như thế.

Em trai cô thì còn học đại học, chưa thể cáng đáng ngay được. Nghĩ vậy, cô vợ quyết định về nhà lấy tiền đóng viện phí trước. Tuy nhiên sau khi gặp chồng nói chuyện thì thái độ thờ ơ của anh ta khiến cô bực bội. Chồng cô cho rằng mổ ruột thừa có gì đâu phải để vợ xoắn xuýt như thế.

Lúc vợ nhắc đến chuyện chồng đưa ít tiền để mang lên nộp viện phí, anh ta có vẻ không vui:

“Con gái thì gọi là qua lại chăm sóc lúc bà nằm viện, nấu cơm nấu cháo rồi thức đêm canh hộ còn được chứ ai lại lấy tiền đóng viện phí. Đây, cô cầm lấy 500 nghìn rồi mua hoa quả bánh trái, con gái đi lấy chồng rồi chi thế thôi, đâu ra cái lý phải cáng đáng cả bên ngoại. Lúc nào cũng chăm chăm nghĩ làm lợi cho nhà bố mẹ đẻ như thế là không được”, người chồng lên tiếng.

“Những lời anh ta nói khiến mình phẫn nộ tột độ. Mình không ngờ được chồng lại có thể lạnh lùng nói ra được những câu đó. Phận làm con phải yêu thương, hiếu thảo với bố mẹ đẻ. Giờ mẹ đi viện mà chồng cứ tỉnh bơ, thậm chí còn không muốn chi tiền.

Mình bức xúc đến tột cùng. Anh ta nói xong, mình cũng quay sang bảo thẳng: ‘Bố mẹ nào chẳng là bố mẹ, tôi có lấy chồng đi chăng nữa cũng chẳng thể nào xóa đi được việc đó là bố mẹ tôi và tôi có nghĩa vụ chăm sóc. Không có họ thì tôi trên trời rơi xuống tự lớn lên rồi gả vào nhà anh hay sao?

Nếu anh đã lạnh lùng nói được những câu như thế thì từ giờ bố mẹ ai người nấy quan tâm. Cho dù sau này có chuyện gì thì cũng đừng hối hận. Ngay bây giờ, tôi cũng phải gọi điện cho mẹ H. (mẹ chồng) để hỏi xem những điều anh nói đúng hay là tôi đúng’.

Mình cũng không định bỏ qua luôn tiếp tục: ‘Giờ bố mẹ ốm, tôi không có lấy một đồng phụ giúp là do ai? Tôi làm ra tiền rồi tôi tự tiêu hết cho mình hay là do chi cho cái nhà này? Bây giờ hàng tháng chi đồng nào tôi ghi lại đồng đó rồi chia đều ra, hai vợ chồng nộp lương. Tôi khỏi phải hi sinh đến khi đụng vào đâu cũng bị gây khó dễ. Còn nếu khó quá thì tôi sẵn sàng đường ai nấy đi”, cô vợ phản ứng cực gắt.

Những lời quyết liệt của cô vợ nói khiến người chồng xám mặt. Anh ta mới lắp bắp xin lỗi vì phát ngôn thiếu suy nghĩ. Sau đó, anh ta cũng đề nghị sẽ đèo vợ lên viện để lo chuyện viện phí.

Đôi khi, phải một lần nói hết như thế để giải quyết vấn đề. Phụ nữ cứ ngại xung đột thì chỉ càng khiến mình uất ức mà thôi.

