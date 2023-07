Mang thai khi đi học, nữ sinh Nghệ An vẫn nhận được 2 bằng loại giỏi

Nữ sinh bế con lên nhận bằng tốt nghiệp

Mạng xã hội mới đây xôn xao câu chuyện nữ sinh Nghệ An bế con lên giảng đường nhận bằng tốt nghiệp. Hình ảnh cô gái trẻ mặc áo cử nhân, một tay ôm con, một tay ôm hai tấm bằng đại học thu hút sự chú ý của nhiều người. Vừa làm vợ, làm mẹ lại vừa giành được 2 tấm bằng cử nhân loại giỏi, cô gái trẻ nhận được nhiều lời khen ngợi của dân mạng.

Cô gái trong ảnh là Trương Thị Linh Chi (sinh năm 2000, quê Nghệ An). Linh Chi cho hay, cô nàng vừa tốt nghiệp cùng lúc 2 ngành: Giáo dục tiểu học và Giáo dục mầm non của trường Đại học Vinh (Nghệ An) với thành tích loại giỏi. Cô nàng rất vui sướng, hạnh phúc khi được cùng chồng và con gái đón nhận khoảnh khắc đặc biệt này.

“Mình không ngờ hình ảnh vừa bế con, vừa nhận bằng tốt nghiệp lại được nhiều người quan tâm như vậy. Mình chỉ đơn giản muốn con gái xuất hiện trong sự kiện đặc biệt của mẹ nên dẫn con đi cùng. Tuy lấy chồng và có con sớm nhưng mình vẫn rất vui vì đã hoàn thành tốt cả 2 văn bằng với thành tích khá tốt”, Linh Chi chia sẻ.

Cô nàng cùng lúc hoàn thành hai ngành học với thành tích loại giỏi

Vừa lấy chồng, sinh con vừa đi học vốn là “lựa chọn bị động” của cô gái Nghệ An. Linh Chi và chồng – Phạm Vũ quen nhau khi cô nàng mới “chân ướt chân ráo” bước chân vào đại học. Hai người cùng tham gia một đội tình nguyện, chồng cô là trưởng nhóm, còn cô là một thành viên nhiệt huyết. Cặp đôi quen nhau một thời gian thì chính thức yêu nhau.

Hơn 2 năm bên nhau, khi đang là sinh viên năm ba, Linh Chi phát hiện mình mang bầu. Nhìn chiếc que thử thai hiện 2 vạch, cô nàng hốt hoảng nhưng Phạm Vũ lại vui mừng khôn xiết. Anh lập tức dẫn cô về xin phép gia đình hai bên và bàn bạc chuyện cưới xin.

“Mình khá lo lắng vì lúc này còn dở dang việc học nhưng cũng phần nào vui mừng vì con cái là của trời cho. Tụi mình quyết định đón nhận và sớm về chung một nhà”, Linh Chi chia sẻ.

Linh Chi hài lòng với thành tích mình đạt được

Lấy chồng, sinh con nhưng Linh Chi không bở dở việc học. Cô nàng vẫn đi học cho đến ngày sinh con và ngay cả sau khi sinh, cô vẫn nỗ lực không ngừng để không bị chậm trễ việc tốt nghiệp.

“Mình may mắn có hai bên gia đình đồng hành và ủng hộ nên mới hoàn thành được việc học đúng hạn. Cả chồng mình cũng vậy, suốt cả thai kỳ anh là người chở mình đi học, nấu cho mình ăn, thay mình làm việc nhà… Nhờ có sự hỗ trợ của mọi người, mình mới có kết quả ngày hôm nay”, Linh Chi nói.

Cô nàng có tổ ấm nhỏ viên mãn

Linh Chi không phủ nhận, việc vừa đi học, vừa sinh con của cô nhận phải nhiều ý kiến trái nhiều. Tuy vậy, cô cho rằng mỗi người có một lựa chọn riêng trong đời, chỉ cần bản thân hài lòng với lựa chọn của mình là đủ. Riêng Linh Chi, cô hạnh phúc khi ở tuổi 23, cô đã có một tổ ấm nhỏ viên mãn.

