Mang nửa ổ bánh mì từ Singapore sang Australia, nữ hành khách bị phạt hơn 63 triệu đồng

Trong một video TikTok cá nhân, Jessica Lee cho biết cô đã bị phạt hơn 2.600 USD (hơn 63 triệu đồng) cho nửa chiếc bánh mì Subway mua từ Singapore sau khi đáp xuống sân bay tại Perth, Úc. Được biết, cô gái đang trên đường trở về nhà sau chuyến đi châu Âu.

“Tôi đã mua một chiếc bánh mì Subway trong lúc quá cảnh ở sân bay Singapore do quá đói sau chuyến bay dài 11 tiếng”, Jessica cho hay. Tuy nhiên, cô chỉ ăn nửa ổ bánh mì và mang phần còn lại lên chuyến bay nối tiếp sau đó.

Trong video, Jessica đưa ra một biểu mẫu thông báo vi phạm với mức phạt tiền 2.664 USD (hơn 63 triệu đồng) đồng thời lý giải rằng cô đã không khai thành phần thịt gà cùng xà lách có trong chiếc bánh.

Cô thừa nhận sơ suất của mình khi không nhận ra rằng ngoài hành lý xách tay và ký gửi, cô cũng phải liệt kê cả chiếc bánh mì vào tờ khai tại sân bay.

Trong video, cô cũng cho biết mình có 28 ngày để hoàn thành việc nộp phạt. Tuy nhiên, việc này không hề dễ dàng vì cô vừa nghỉ việc và còn một khoản tiền nhà chưa đóng.

Đoạn video nhanh chóng lan truyền và nhận được rất nhiều bình luận. Đa số đều tỏ ra thông cảm và khuyên cô nên nhanh chóng nộp phạt.

Vụ việc xảy ra chỉ vài ngày sau khi chính quyền Úc đưa ra các quy định mới về an toàn sinh học. Trong đó, Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản Úc quy định phạt tiền đối với những du khách vi phạm Đạo luật an ninh sinh học do không khai báo hoặc khai báo sai về một số mặt hàng bị cấm mang lên máy bay.

Tất cả các hãng hàng không bắt buộc phải thông báo bằng âm thanh hoặc hình ảnh về vấn đề an ninh sinh học trước khi máy bay hạ cánh, nêu rõ những rủi ro về an toàn sinh học và sự cần thiết của việc khai báo các thông tin về thành phần thực phẩm.

Để tránh những sự cố đáng tiếc, Gen Z nên tìm hiểu trước những quy định tại các nước. (Ảnh: Internet).

Nhiều thông báo tương tự cũng được đặt trong khu vực khách đến tại sân bay ở Úc.

"Đây sẽ là bữa ăn sáng đắt nhất mà hành khách này từng có. Số tiền phạt này cao gấp đôi tiền vé máy bay từ Bali đến Úc, nhưng đây là việc làm cần thiết để bảo vệ đất nước", ông Murray Watt, Bộ trưởng Nông nghiệp, Thủy sản và Lâm nghiệp cho biết.

Mỗi nước đều có quy định riêng, do đó, để tránh những trải nghiệm “nhớ đời" khi đi nước ngoài, các bạn Gen Z nên tìm hiểu trước những lưu ý khi làm thủ tục nhập cảnh tại nước cần đến. Hãy chuẩn bị, cung cấp đầy đủ các loại giấy tờ theo yêu cầu và tránh đem theo những vật phẩm bị cấm ở nước sở tại để có một chuyến đi nước ngoài “đầu xuôi đuôi lọt" nhé!

Nguồn: https://hoahoctro.tienphong.vn/mang-nua-o-banh-mi-tu-singapore-sang-australia-nu-hanh-khach-bi-p...Nguồn: https://hoahoctro.tienphong.vn/mang-nua-o-banh-mi-tu-singapore-sang-australia-nu-hanh-khach-bi-phat-hon-63-trieu-dong-post1472054.tpo