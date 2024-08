Mặc váy hai dây đi làm, nữ nhân viên siêu thị bị chỉ trích

Theo thông tin đăng tải, nữ nhân viên có giọng nói ngọt ngào thường xuyên mặc áo hai dây khoét sâu phần ngực khi làm việc. Điều này đã thu hút một lượng lớn khách hàng nam, bao gồm cư dân trong khu dân cư và nhân viên giao hàng. Có người cố ý đi cả một đoạn xa đến cửa hàng chỉ để ngắm nhìn nữ nhân viên này.

Thấy cửa hàng tiện lợi ngày một đông khách vì nữ nhân viên ăn mặc quá gợi cảm, một số cư dân trong khu vực cho rằng, trang phục của nữ nhân viên quá hở hang, không phù hợp với môi trường làm việc nên đã báo cảnh sát. Hậu quả là siêu thị tiện lợi đã bị cảnh sát đến điều tra.



Cô gái trẻ ăn mặc gợi cảm bán hàng trong cửa hàng tiện lợi

Ban quản lý khu dân cư sau đó cũng đã xác nhận sự việc và cho biết, họ sẽ tiếp tục theo dõi trang phục của nữ nhân viên siêu thị tiện lợi này.

Khi câu chuyện lan truyền trên mạng xã hội, nó đã gây ra phản ứng trái chiều trong cộng đồng mạng, làm dấy lên cuộc thảo luận về ranh giới giữa tự do cá nhân và chuẩn mực xã hội trong môi trường làm việc tại Trung Quốc.

Nhiều người chỉ trích việc báo cảnh sát là "can thiệp quá mức" và lên tiếng bảo vệ quyền tự do ăn mặc: "Đây là tự do cá nhân, cô ấy có phơi bày cái gì quá đáng đâu, cảnh sát lấy lý do gì để can thiệp?", "Không thể tự do ăn mặc sao mà phải báo cảnh sát?", "Người báo cáo chắc là đang ghen tị", "20 năm trước cũng không phong kiến như vậy", "Đây chẳng phải là những chiếc áo, chiếc váy hai dây bình thường sao?", "Sau này mọi người mặc áo choàng dài và đeo mặt nạ đi", "Chắc là đối thủ cạnh tranh báo cảnh sát rồi"...

Tuy nhiên, cũng có ý kiến ủng hộ việc can thiệp, cho rằng đây là hành vi cố tình thu hút khách hàng nam một cách không phù hợp. Một số người nhận xét: "Đây rõ ràng là cố tình thu hút khách hàng nam, cần phải ngăn chặn kịp thời. Đừng nói về tự do ăn mặc, giọng nói nhão nhoẹt đó cũng là cố ý", "Trang phục này không phù hợp cho môi trường làm việc. Mặc ở nhà, đi dạo phố hay đi du lịch thì hoàn toàn không vấn đề, nhưng mặc như vậy để làm việc ở siêu thị thì khó tránh khỏi suy nghĩ không hay".

Hiện sự việc cô gái mặc váy hai dây gợi cảm đi làm vẫn đang là chủ đề nóng hổi trên mạng xã hội Trung Quốc.

