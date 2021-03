Lời chúc 8/3 cho bạn bè hay, hài hước, bằng tiếng anh ý nghĩa nhất

Thứ Hai, ngày 08/03/2021 06:00 AM (GMT+7)

Nhân ngày Quốc tế phụ nữ, hãy gửi đến những lời chúc 8/3 cho bạn bè của bạn bên cạnh những bó hoa tươi thắm, như vậy sẽ khiến tình bạn ngày càng thêm gắn bó và thân thiết.

Lời chúc 8/3 cho bạn bè hay và ý nghĩa

1. Nhân dịp ngày 8/3, chúc cậu luôn xinh đẹp, vui vẻ, hạnh phúc và gặp nhiều thành công trong cuộc sống. Cảm ơn cậu vì đã luôn ở bên cạnh tớ những lúc khó khăn trong suốt những năm qua.

2. Nhân ngày 8/3, thay mặt cho tất cả những bạn nam ở trong lớp, mình xin được chúc các bạn nữ trong lớp một ngày Quốc tế phụ nữ thật vui vẻ, hạnh phúc. Các bạn sẽ luôn là những đóa hoa rạng ngời, tươi thắm nhất, chúc các bạn nữ sẽ gặt hái nhiều thành công trong những kỳ thi sắp tới nhé.

3. Bạn yêu quý của tôi ơi, chúc bạn luôn xinh đẹp, rạng ngời trong ngày mùng 8/3 nhé. Cầu mong mọi thứ tốt đẹp nhất sẽ luôn ở bên bạn.

4. Chúc mày mùng 8/3 sẽ thật hạnh phúc, vui tươi và nhận được nhiều hoa với thiệp của các chàng đang theo đuổi nhé. Chúc cho những kế hoạch sắp tới trong tương lai của mày được thành công.

5. Chúc cậu một ngày 8/3 thật ý nghĩa và ngọt ngào bên cạnh những người thân yêu nhất. Hãy luôn giữ vững sự vui vẻ, lạc quan, yêu đời và tinh thần tích cực giống như hiện giờ nhé.

6. Happy Women’s Day, chúc toàn thể các bạn nữ trong lớp mình một ngày 8/3 thật hạnh phúc và vui tươi nhé. Dù cho chúng ta có đi đâu sau này, hãy luôn nhớ về những kỷ niệm hạnh phúc khi còn học cùng nhau các bạn nhé.

7. Nhân ngày mùng 8/3, chúc cậu sẽ gặt hái theo nhiều thành công trong sự nghiệp và sớm yên bề gia thất nhé, chúng mình rất mong được ăn cỗ của cậu rồi đó.

Lời chúc 8/3 cho bạn bè hài hước nhất

1. Nhân ngày mùng 8/3, chúc cho các bạn nữ nhận được nhiều quà với hoa, sớm thoát FA cho chúng tôi còn được ăn mừng.

2. Thay mặt Đảng, nhà nước và chính phủ Việt Nam, tôi xin chúc bạn một ngày 8/3 thật ý nghĩa và ngập tràn sự yêu thương.

3. Ngày mùng 8/3, chúc các bạn nữ vui tươi như heo cắn, đỏ đắn như heo lai, sức dai như heo nọc, xốc vác như heo rừng, bừng bừng như heo quay.

4. Nhân ngày mùng 8/3, chúc mày luôn khỏe như trâu, xinh đẹp quyến rũ như chị Hằng, duyên dáng dịu dàng như hoa Quỳnh đêm muộn, thành công rực rỡ nhanh như Thánh Gióng.

5. Gửi đến lời chúc cho cậu nhân dịp mùng 8/3, chúc cậu ngày một xinh đẹp, hấp dẫn hơn để khiến bao chàng trai chết mê chết mệt, bám dai như đỉa, lằng nhằng như lửa bám xăng, như răng bám lợi, như cây bám đất, như bít tất bám vào bàn chân.

Lời chúc 8/3 cho bạn bè bằng tiếng Anh

1. Across the miles… comes this wish from me to say… You are special!

- Tạm dịch: Trải qua nhiều dặm đường, là lời chúc từ tớ muốn dành cho cậu, cậu thật là một người rất đặc biệt với tớ!!!

2. On this special day, celebrate life. Take a break from your busy schedule. Let your hair down, have fun and do what your heart says. Coz today is your day. Have a great Women’s Day!

- Tạm dịch: Nhân dịp đặc biệt này, hãy tận hưởng cuộc sống thỏa thích đi nhé. Nghỉ ngơi sau một ngày làm việc mệt mỏi, buông xõa mái tóc xuống và đi tìm niềm vui, làm theo những gì con tim mách bảo. Bởi vì hôm nay là này của cậu, chúc cậu ngày Quốc tế phụ nữ thật tuyệt vời.

3. Sending across these lonely flowers, to say: I care for you and anytime you need me, I’ll always be there for you!

- Tạm dịch: Gửi tới bạn những lời chúc của mình từ những đóa hoa: Mình quan tâm đến bạn rất nhiều, mỗi khi bạn cần đến mình, mình sẽ luôn ở đó vì bạn.

4. From the bottom of my heart, I just wanted to thank you for all things you do! Happy Women's Day!

- Tạm dịch: Mình chỉ muốn cảm ơn cậu từ tận đáy lòng mình, vì tất cả những điều cậu đã làm vì mình. Chúc mừng ngày quốc tế phụ nữ!!!

5. Wishing a very Happy Women’s Day to the most amazing women I know

- Tạm dịch: Gửi đến người phụ nữ tuyệt vời nhất mà tôi từng biết một lời chúc mừng ngày Quốc tế phụ nữ thật vui vẻ, hạnh phúc nhé.

