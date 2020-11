Lộ diện vị hôn thê xinh như hot girl của cầu thủ Xuân Mạnh

Thứ Tư, ngày 25/11/2020 13:00 PM (GMT+7)

Được biết, cầu thủ Xuân Mạnh và bạn gái xinh đẹp vừa làm lễ dạm ngõ tại quê nhà Nghệ An.

Cầu thủ Xuân Mạnh và vị hôn thê xinh đẹp

Phạm Xuân Mạnh (sinh năm 1996) thi đấu ở vị trí tiền vệ, hậu vệ, đầu quân cho câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An. Anh được người hâm mộ yêu mến bởi sự nghiêm túc trên sân cỏ, luôn miệt mài thi đấu, hỗ trợ các đồng đội ghi bàn. Trong cuộc sống, cầu thủ xứ Nghệ được cảm phục bởi ý chí vượt qua hoàn cảnh nghèo khó, quyết tâm theo đuổi niềm đam mê với trái bóng.

Khác với các đồng đội, Xuân Mạnh ít khi xuất hiện trên các mặt báo và cũng khá kín tiếng trong chuyện đời tư. Đầu năm 2019, anh chàng bất ngờ công khai bạn gái xinh đẹp vào đúng dịp Valentine. Kể từ đó đến giờ, cặp đôi thường xuyên xuất hiện cùng nhau trên mạng xã hội và dành cho nhau những lời lẽ ngọt ngào.

Cặp đôi vừa làm lễ dạm ngõ ở quê nhà Nghệ An

Mới đây, group hội cổ động viên câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An bất ngờ chia sẻ loạt ảnh trong lễ dạm ngõ của Xuân Mạnh và bạn gái xinh đẹp. Buổi lễ được tổ chức tại Diễn Châu (Nghệ An), quê nhà của đàng gái với sự tham gia của người thân hai bên gia đình. Đáng chú ý, những người thầy của Xuân Mạnh ở câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An cũng có mặt.

Trong lễ dạm ngõ, chú rể Xuân Mạnh diện sơ mi trắng bảnh bao, cô dâu diện váy trắng nhẹ nhàng, lịch sự. Chụp ảnh cùng gia đình hai bên, cặp đôi được nhận xét là “xứng đôi vừa lứa”.

Vợ sắp cưới của Xuân Mạnh sở hữu nhan sắc xinh đẹp

Cầu thủ Xuân Mạnh nhận được lời chúc phúc của đông đảo người hâm mộ. Danh tính vị hôn thê của anh cũng khiến dân mạng tò mò.

Vợ sắp cưới của Xuân Mạnh là Dung Trần (quê Nghệ An), cũng chính là cô bạn gái cầu thủ xứ Nghệ công khai vào dịp lễ Valentine 2019. Dung Trần sở hữu nhan sắc ngọt ngào, xinh đẹp chẳng kém hot girl hay các nàng WAGs. Cũng như Xuân Mạnh, Dung Trần khá kín tiếng về đời tư.

Cô nàng là đồng hương của cầu thủ Xuân Mạnh

Kể từ sau khi công khai tình cảm, Xuân Mạnh và Dung Trần thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc trên mạng xã hội. Trong đám cưới cầu thủ Văn Đức, Xuân Mạnh đưa bạn gái đến dự và cặp đôi gây chú ý đặc biệt bởi những hành động ân cần dành cho nhau.

Cặp đôi còn đồng hành cùng nhau trong nhiều sự kiện quan trọng. Vừa qua, Xuân Mạnh và Dung Trần cùng tham gia công tác từ thiện giúp miền Trung vượt qua bão lũ.

Hiện chưa rõ thời gian cụ thể Xuân Mạnh rước nàng về dinh nhưng hội cổ động viên đã dự đoán: “Yên Thành và Diễn Châu chuẩn bị rộn ràng”.

Cặp đôi công khai hẹn hò vào tháng 2/2019

Dung Trần chăm sóc Xuân Mạnh rất chu đáo

Cặp đôi không ngại thể hiện tình cảm trên mạng xã hội

Đồng hành cùng nhau trong những sự kiện quan trọng.

