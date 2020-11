9X xinh đẹp khiến trai Tây muốn cưới sau 3 ngày, biết đang là mẹ đơn thân liền bật khóc

Thứ Ba, ngày 17/11/2020 13:00 PM (GMT+7)

“Không cãi chồng, không e thẹn vấn đề chăn gối vợ chồng, cởi mở, dịu dàng và biết làm nũng”. Đó là những bí quyết của chị Vương Ánh Vy dù là người “đàn bà cũ” nhưng vẫn khiến chàng trai Tây đổ gục xin cưới gấp sau 3 ngày quen.

Chị Vương Ánh Vy và anh Jakub.

Những ngày đóng cửa toàn nước Anh, vợ chồng chị Vương Ánh Vy (28 tuổi) và anh Jakub Falek (36 tuổi, quốc tịch Ba Lan, bếp trưởng khách sạn quốc tế tại Anh) lại dành trọn vẹn thời gian cho nhau. Mỗi ngày anh chị lại cùng nhau đi dạo, đi siêu thị mua đồ nấu ăn, anh nấu nướng giặt giũ làm hết công việc còn chị chỉ việc tận hưởng cuộc sống như mơ ở nơi đây.

Từng không tin vào tình yêu nữa khi thất bại ở cuộc hôn nhân đầu tiên nhưng anh Jakub đến khiến chị một lần nữa được yêu, được anh cưng chiều như… con gái.

Mẹ đơn thân khiến đầu bếp Anh muốn cưới ngay sau 3 ngày quen

Chị Ánh Vy hiện tại sinh sống tại TP Hồ Chí Minh là mẹ đơn thân của một bé trai và có sự nghiệp kinh doanh rất thành công với 2 hệ thống bán lẻ. Chia sẻ về cuộc đời mình, chị Vy cho biết, khi con chuẩn bị sinh nhật lần thứ 3, chị đã bế con đi và quyết định ly dị. Thời gian đầu ôm con tay trắng làm mẹ đơn thân mặc dù khó khăn, buồn, khổ nhưng mỗi khi ở bên cạnh con chị lại nở nụ cười thật tươi để con luôn cảm thấy hạnh phúc, không hề cảm nhận mình không có cha hay cảm thấy thiếu thốn.

Chị cứ chăm chỉ làm lụng, xây dựng sự nghiệp riêng mình để có kinh tế cho con được hưởng nên giáo dục và có tương lai tốt nhất mà chẳng để ý đến chuyện hẹn hò cho đến một ngày gặp anh Jakub Falek. Được biết, anh là người Ba Lan, sống ở Anh 17 năm nay và là bếp trưởng nhà hàng quốc tế ở đây.

Chia sẻ về câu chuyện tình yêu của cả 2, chị Ánh Vy cười nhớ lại, chị và anh quen nhau trong một app hẹn hò. Hồi mới đăng ký vào nhóm rất nhiều người đã nhắn tin cho chị với nội dung “Chào người đẹp”, “Em làm gì đó”,… nhưng chẳng hiểu sao chị lại chỉ trả lời mỗi tin nhắn của anh “Chào em anh là Jakub, anh sống tại Anh, rất vui nếu em trả lời anh”. Sự chân thành ngay từ dòng tin nhắn đầu tiên ấy đã khiến chị ấn tượng và thú vị về người đàn ông cách xa mình nửa vòng trái đất này.

“Mình và anh có thể nói là như trời định, chỉ 72h nói chuyện anh đã đòi... cưới mình và xác nhận mình là người phụ nữ của anh. Mình không hay tin mấy trò lãng mạn nhưng anh đã làm đủ cách để chinh phục mình và cuối cùng anh bay về Việt Nam để thăm mình đầu tiên.

Khi hỏi tại sao anh dám tin 1 người phụ nữ ở 1 đất nước anh chưa từng đến nhanh như vậy, lỡ mình lừa đảo thì sao, anh nói cách mình nói chuyện không phải là người phụ nữ tầm thường, khác hoàn toàn tất cả phụ nữ anh gặp trong đời nên anh không muốn lỡ mất cơ hội. Do vậy anh luôn nói anh là người may mắn gặp mình chứ không phải mình may mắn gặp anh”, chị Vy chia sẻ.

Cả 2 quen nhau qua mạng và sau 3 ngày anh Jakub đã muốn cưới chị.

Người nước ngoài không quan tâm đến phụ nữ có con hay ly dị, chỉ quan tâm đến đồng điệu tâm hồn, sự thông thái của người phụ nữ, địa vị, sắc đẹp hấp dẫn ngay lần đầu nên anh Jakub không hề bận tâm chị đã là “người đàn bà cũ”. Thậm chí khi biết chị là mẹ đơn thân, anh đã khóc và nói sẽ yêu thương chăm sóc con trai chị như chính con của anh. Điều ấy cũng khiến chị khóc và vô cùng bất ngờ.

Chuyện tình yêu của chị và anh Jakub diễn ra khá nhanh chóng mà đến bây giờ nghĩ lại đôi khi chị vẫn không khỏi ngỡ ngàng. Sau 4 tháng nói chuyện, tháng 2/2020, anh Jakub đã quyết định về thăm chị. Ngay lần đầu tiên gặp, trong khi chị mắc cỡ đỏ mặt chẳng dám làm gì, anh đã nhanh chóng chạy ùa tới ôm hôn chị chặt cứng như thể đã gặp nhau từ kiếp trước.

“Anh là người rất đặc biệt, anh chăm sóc mình như 1 đứa trẻ, khiến mình thấy như con gái 18 đôi mươi mới lớn được chiều chuộng vậy. Anh không cho mình cầm túi xách, vì anh có túi xách của anh, bỏ đầy đủ khăn giấy, lau diệt khuẩn, tiền, chìa khoá, son môi, chỉ cho mình cầm mỗi cái điện thoại của mình.

Lần đầu tiên mình dẫn anh đến nhà, lên phòng mình việc đầu tiên anh lôi hết tủ quần áo mình ra và xếp, dọn sạch sẽ phòng mình, rồi tới toilet. Anh chưa bao giờ để mình phải làm bất cứ việc gì từ khi yêu nhau tới giờ”, chị Vy kể.

Anh chăm sóc chị chu đáo, và yêu thương con trai chị như con mình.

Chồng Tây chăm sóc như đứa trẻ, chiều chuông như gái 18

Chị Vy tâm sự, con trai chị 6 tuổi học trường quốc tế nên tính cách rất cởi mở, phóng khoáng. Khi vừa gặp anh lần đầu tiên, bé đã nhảy vào lòng anh ngồi nói chuyện như đã quen nhau từ lâu rồi. Không chỉ có con trai, mẹ và bà ngoại chị cũng thích anh ngay từ lần gặp đầu tiên vì sự vui tính của anh. Chính vì vậy khi đến với anh mọi thứ đều suôn sẻ như thể ông trời tải sẵn thảm sẵn cho chị đi.

Chị Vy và anh Jakub dự định tổ chức đám cưới vào tháng 6 nhưng do dịch bệnh nên cả 2 phải hoãn đám cưới lại vào năm sau. Dẫu vậy trong lần gặp thứ 2 khi chị sang thăm anh vào tháng 9 vừa qua đã nhận được lời cầu hôn chính thức của anh.

“Anh vừa cầu hôn mình cách đây 3 tuần khi mình vừa ngủ dậy, cởi đồ chuẩn bị đi tắm thì anh vào ôm ấp và lúng túng chìa nhẫn ra cầu hôn cùng bó hoa halloween có hình quỷ bí ngô. Đó là kỷ niệm khó quên vì chưa bao giờ mình thấy anh lúng túng như vậy, thường ngày anh là người quyết định tất cả trong cuộc sống, cá tính mạnh mẽ nhưng hôm đó lại mắc cỡ và mềm yếu như vậy”, chị Vy cho hay.

Anh quyết định vì chị mà hy sinh cuộc sống ở Anh, sang Việt Nam làm lại từ đầu.

Hiện tại, vì tình hình dịch COVID-19 lệnh đóng cửa toàn nước Anh, chị Vy vẫn phải ở tại đây nhưng anh chị sẽ quyết định về Việt Nam khi hết dịch và anh Jakub sẽ hy sinh cuộc sống của mình về Việt Nam với chị.

Mặc dù mới sang đây, mọi thứ vẫn còn xa lạ nhưng chị không gặp khó khăn nhiều vì biết tiếng. Mỗi ngày anh chị đi công viên dạo cùng nhau, đi siêu thị về nấu ăn. Anh Jakub nấu ăn, dọn nhà hết và chăm chị như con gái nên chị không phải làm gì.

Đặc biệt, sau khi đính hôn, chị có em bé nên càng được anh chăm sóc cẩn thận hơn. Anh xem rõ thành phần từng thứ, đọc trên mạng tìm những đồ ăn tốt cho thai nhi để tẩm bổ cho chị. Thậm chí, anh chăm chị tốt tới mức chị phải khóc khi anh ép ăn quá nhiều.

Chia sẻ về bí quyết giữ lửa hạnh phúc của mình, chị Vy thổ lộ, bí quyết của chị rất đơn giản, đó là là không cãi chồng, không e thẹn vấn đề chăn gối vợ chồng, cởi mở, dịu dàng và biết làm nũng. Đặc biệt, không tự ôm hết việc để cho chồng được cơ hội giúp đỡ vợ mọi việc. Nhờ đó mà anh chị luôn đồng điệu dù mới chỉ gặp nhau, khác văn hóa, phong tục.

Bố mẹ chồng người Ba Lan rất mong chờ được gặp con trai riêng của chị.

Nguồn: http://thoidaiplus.giadinh.net.vn/me-don-than-xinh-dep-khien-trai-tay-muon-cuoi-sau-3-ngay-quen-...Nguồn: http://thoidaiplus.giadinh.net.vn/me-don-than-xinh-dep-khien-trai-tay-muon-cuoi-sau-3-ngay-quen-duoc-chieu-chuong-nhu-gai-18-d256023.html