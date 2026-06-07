Không thích món sếp mời: Người EQ thấp từ chối ngay, người EQ cao nói một câu khiến sếp hài lòng

Trong môi trường làm việc, những chi tiết nhỏ đôi khi lại quyết định cách người khác đánh giá về bạn. Người sở hữu EQ cao hiểu rằng một lời từ chối khéo léo không chỉ giúp tránh tình huống khó xử mà còn thể hiện sự tôn trọng và chuyên nghiệp trong giao tiếp.

Những buổi tiệc công ty, liên hoan cuối năm, sinh nhật lãnh đạo hay các dịp đặc biệt là cơ hội để đồng nghiệp và cấp trên kết nối gần gũi hơn.

Trong không khí thoải mái ấy, những chi tiết tưởng chừng rất nhỏ như cách trò chuyện, nâng ly hay nhận lời mời ăn uống cũng có thể phản ánh phong cách ứng xử của mỗi người.

Một tình huống khá phổ biến là khi sếp nhiệt tình gắp hoặc mời bạn một món ăn mà bạn không thích. Nhiều người sẽ phản ứng rất tự nhiên bằng câu nói: "Em không thích món này".

Dù đây là sự thật, cách từ chối trực diện đôi khi khiến cuộc trò chuyện trở nên kém tinh tế và vô tình làm giảm thiện cảm của người đối diện.

Ngược lại, những người có EQ cao thường lựa chọn cách phản hồi khéo léo hơn để vừa giữ được quan điểm cá nhân, vừa thể hiện sự tôn trọng với người mời.

Một đặc điểm nổi bật của người EQ cao là khả năng điều hướng giao tiếp. Ảnh minh họa

Người EQ cao biết từ chối bằng lý do hợp lý

Thay vì nói thẳng rằng mình không thích món ăn đó, người có trí tuệ cảm xúc cao thường tìm một cách diễn đạt nhẹ nhàng hơn.

Họ có thể đáp lại: "Em rất cảm ơn anh đã quan tâm. Nhưng hôm nay em đang phải kiêng một số món theo hướng dẫn của bác sĩ nên xin phép không dùng được. Dịp khác em nhất định sẽ thử."

Cách trả lời này giúp đối phương cảm nhận được sự trân trọng, đồng thời tránh tạo cảm giác bị từ chối trực tiếp. Trong hầu hết trường hợp, lý do liên quan đến sức khỏe luôn dễ nhận được sự thông cảm từ người khác.

Khéo léo chuyển hướng cuộc trò chuyện

Một đặc điểm nổi bật của người EQ cao là khả năng điều hướng giao tiếp. Họ biết cách chuyển trọng tâm cuộc trò chuyện sang chủ đề khác một cách tự nhiên để tránh tạo ra sự gượng gạo.

Khi được mời món ăn không phù hợp, họ có thể tranh thủ nhắc đến một đồng nghiệp khác hoặc một câu chuyện tích cực liên quan đến công việc.

Ví dụ: "Dạo gần đây em thấy anh A có nhiều thành tích nổi bật. Chắc anh ấy sẽ rất vui nếu được trò chuyện thêm với anh trong dịp này."

Sự chuyển hướng tinh tế không chỉ giúp bản thân thoát khỏi tình huống khó xử mà còn tạo cơ hội cho những người khác được kết nối với lãnh đạo.

Chủ động mở ra một chủ đề mới

Trong nhiều trường hợp, việc từ chối lời mời ăn uống có thể được thay thế bằng một nội dung trao đổi khác.

Nếu đang có vấn đề công việc muốn thảo luận, bạn có thể tận dụng cơ hội để chuyển sang chủ đề đó một cách lịch sự.

Chẳng hạn: "Em rất cảm ơn anh. Nhân tiện hôm nay có dịp gặp anh, em đang muốn trao đổi nhanh với anh một ý tưởng liên quan đến dự án sắp tới."

Cách phản hồi này vừa thể hiện sự tôn trọng đối với cấp trên, vừa giúp cuộc trò chuyện tiếp tục diễn ra tự nhiên mà không khiến ai cảm thấy khó chịu.

EQ cao giúp tạo lợi thế trong công việc

Tại nơi làm việc, những người sở hữu EQ cao thường được đánh giá cao không chỉ vì khả năng chuyên môn mà còn bởi kỹ năng giao tiếp và xây dựng quan hệ.

Họ hiểu rằng thành công không chỉ đến từ năng lực cá nhân mà còn phụ thuộc vào cách ứng xử với đồng nghiệp, khách hàng và lãnh đạo.

Những phản ứng linh hoạt trong các tình huống nhỏ có thể tạo ra ảnh hưởng lớn đến hình ảnh cá nhân trong mắt người khác.

Nhiều nghiên cứu cũng cho thấy trí tuệ cảm xúc đóng vai trò quan trọng trong hiệu quả công việc.

Khảo sát của TalentSmart từng chỉ ra rằng phần lớn những người đạt thành tích cao trong công việc đều sở hữu EQ tốt. Họ thường có khả năng kiểm soát cảm xúc, giao tiếp hiệu quả và xử lý các mối quan hệ xã hội một cách khéo léo.

Vì vậy, khi đối diện với những tình huống tưởng như đơn giản, chẳng hạn một lời mời ăn uống trong bữa tiệc công ty, cách phản ứng của bạn cũng có thể trở thành "điểm cộng" đáng giá.

Một câu trả lời tinh tế không chỉ thể hiện sự lịch sự mà còn cho thấy bạn là người biết tôn trọng cảm xúc của người khác và có trí tuệ cảm xúc đáng nể.