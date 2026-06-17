Khoảnh khắc du khách bị cá mập cắn khi lặn trong thủy cung

Sự việc chỉ được biết đến rộng rãi sau một tháng, khi Bao công khai video, hình ảnh vết thương và quá trình thương lượng bồi thường với thủy cung.

Bao bị cá mập tấn công khi đang trải nghiệm lặn trong thủy cung. Ảnh: Douyin

Theo The Paper, hôm xảy ra sự việc, Bao cùng gia đình đến Công viên Hải dương Tương Giang Hoan Lạc vui chơi và mua vé 480 NDT(khoảng 1,87 triệu đồng) để tham gia hoạt động lặn có tên "Blue Hole Adventure". Dịch vụ này cho phép khách không chỉ quan sát sinh vật biển qua lớp kính mà còn xuống bể để trải nghiệm trực tiếp.

Bao nói trước khi xuống nước, khu vực này phát video quảng bá cảnh huấn luyện viên dẫn trẻ em lặn. Nhân viên cũng nói đây là hoạt động an toàn, trẻ em có thể tham gia, vì vậy, ông mặc đồ lặn và xuống bể.

Theo lời Bao, ông có xem bản thông báo rủi ro trước khi ký nhưng văn bản chỉ nêu các nguy cơ chung liên quan đến bệnh nền, không nói rõ trong bể có cá mập hoạt động hay khả năng bị tấn công. "Trước khi xuống nước, tôi không biết trong bể có cá mập", ông kể lại.

Chỉ sau vài phút xuống bể, Bao bất ngờ bị một con cá mập hổ cát dài khoảng ba mét tấn công vào vùng đầu và mặt. Ông được nhân viên đưa khỏi bể và chuyển đến bệnh viện điều trị.

Khoảnh khắc cá mập tấn công. Ảnh: Douyin

Giấy chẩn đoán cho thấy Bao bị nhiều vết thương do động vật cắn, trong đó vùng đầu và mặt có nhiều dấu răng, phải khâu và tiếp tục theo dõi sau khi xuất viện. Theo hồ sơ xuất viện, ông được khuyến cáo nghỉ ngơi ba tháng.

Bao nói thủy cung đã tạm ứng chi phí y tế nhưng hai bên chưa thống nhất khoản bồi thường tiếp theo. Ông cho rằng mức 20.000 NDT (khoảng 77 triệu đồng) mà phía bảo hiểm và thủy cung đưa ra không đủ bù đắp thiệt hại, nhất là tiền công đi làm trong thời gian nghỉ điều trị.

"Trải nghiệm này quá nguy hiểm, nếu người bị cắn là trẻ nhỏ thì sao?", Bao nói.

Ngày 15/6, đại diện Công viên Hải dương Tương Giang Hoan Lạc xác nhận có vụ du khách bị cá mập cắn, cho biết hai bên đang trao đổi và dự án lặn liên quan đã dừng hoạt động để chỉnh đốn.

Người đàn ông yêu cầu thủy cung phải bồi thường thỏa đáng. Ảnh: Douyin