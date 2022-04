Khi bước vào độ tuổi này phụ nữ rất dễ ngoại tình

Dù lý do phụ nữ lừa dối chồng là gì đi chăng nữa, thì theo thống kê, có một thời điểm trong cuộc hôn nhân phụ nữ dễ rơi vào vòng tay của người đàn ông khác nhất.

Ðàn ông và phụ nữ ngoại tình vì những lý do khác nhau. Trong khi đàn ông có xu hướng lừa dối vợ phần nhiều do ham muốn bản năng thúc đẩy, thì phụ nữ ngoại tình thiên về lý do tình cảm, đặc biệt là khi họ cảm thấy bị bạn đời lạnh nhạt, bỏ rơi.

Có một sự thực là đàn ông ngoại tình nhiều hơn phụ nữ, nhưng ngược lại, phụ nữ cũng không hề kém cạnh. Theo một thống kê trong những năm gần đây, khoảng 20% đàn ông và 13% phụ nữ cho biết đã từng quan hệ tình dục ngoài vợ, ngoài chồng sau khi đã kết hôn.

Theo một nghiên cứu được thực hiện trên trang web hẹn hò Victoria Milan, dường như có một khuôn mẫu về độ tuổi mà phụ nữ dễ phản bội chồng.

Bạn có thể nghĩ rằng phụ nữ tuổi đôi mươi đang căng tràn sức sống dễ lừa dối bạn đời của họ, nhưng thực ra nhóm nhiều "nguy cơ" nhất nằm ở lứa tuổi sau 35, cận kề 37.

Theo kết quả nghiên cứu, độ tuổi trung bình của phụ nữ ngoại tình trên toàn thế giới là 36,6 - tức là khoảng 7 năm sau khi kết hôn dựa trên độ tuổi kết hôn trung bình là 29.

Những kết quả này có thay đổi theo từng quốc gia.

Độ tuổi trung bình mà phụ nữ ở Anh ngoại tình là từ 25 đến 29, trong khi ở Tây Ban Nha con số này cao hơn - từ 40 đến 44 tuổi, còn ở Hungary là từ 45 đến 49.

Bên cạnh việc xác định độ tuổi mà phụ nữ dễ lừa dối nhất, nghiên cứu cũng đưa ra thông tin thêm về thời điểm phụ nữ dễ lừa dối nhất trong suốt cuộc hôn nhân của họ.

Ví dụ, nghiên cứu lưu ý rằng phụ nữ Mỹ trung bình đợi khoảng 8 năm rưỡi sau khi kết hôn mới ngoại tình, trong khi phụ nữ Ireland lừa dối sớm hơn - trung bình chỉ hơn 3 năm (3,6 năm) sau ngày kết hôn đã phản bội.

Vì sao phụ nữ ở độ tuổi 35 trở đi dễ ngoại tình nhất?

Theo thống kê, phụ nữ ở độ tuổi 35 dễ mủi lòng trước cám dỗ bên ngoài. Đây có thể là độ tuổi phụ nữ ngoại tình dễ dàng nhất. Khi họ có công việc ổn định, vững vàng về cả tinh thần và vật chất để không phụ thuộc vào chồng.

Nếu gặp phải người chồng vô tâm, phụ nữ ở tuổi này sẽ thấy cô đơn, muốn tìm một người để bày tỏ nỗi lòng, chia sẻ buồn vui trong cuộc sống. Nếu không hòa hợp với chồng, họ dễ mềm lòng trước một người sẵn sàng lắng nghe họ nói. Họ dễ rung động với những người đàn ông đối xử tốt với họ hơn chồng. Đây cũng là nguyên nhân hàng đầu khiến đàn bà ngoại tình mà đàn ông nên cẩn trọng.

Đặc biệt, ở độ tuổi 35, phụ nữ dễ sa vào những cuộc tình công sở. Vì hầu hết thời gian họ ở nơi làm việc, tiếp xúc với đồng nghiệp khác giới. Nếu gặp một người đồng nghiệp cùng chung chí hướng làm việc, lại tâm lý thấu hiểu hơn chồng thì phụ nữ rất dễ rung động.

Ở độ tuổi 35, phụ nữ có nhiều thay đổi trong tâm lý và tình cảm, đặc biệt là về khía cạnh chuyện chăn gối. Nếu chồng không thấu hiểu, lạnh nhạt với vợ nhưng lại có một người đàn ông khác săn đón thì phụ nữ sẽ yếu lòng. Đàn ông cần nhu cầu tình dục như sinh lý bình thường, thì phụ nữ cũng thế. Hoặc ở những thời điểm chán chồng cực độ, phụ nữ cũng dễ sa vào lòng của một người đàn ông quan tâm thấu hiểu khác.

"Đối với phụ nữ, các yếu tố kinh tế xã hội và sinh học – chẳng hạn như lựa chọn người đàn ông là ứng cử viên sáng giá để làm cha cho con mình và đáp ứng về học vấn, tài chính đủ để chu cấp cho gia đình – là những yếu tố quan trọng mà phụ nữ cân nhắc khi quyết định ngoại tình. Những yếu tố này không ảnh hưởng tới nam giới – vốn có tỉ lệ ngoại tình cao hơn 7% so với phụ nữ" – báo cáo nghiên cứu của Đại học New Hampshire cho hay.

Người ta nói, trong lòng mỗi người phụ nữ luôn có những bí mật. Đó có thể là những suy nghĩ bỏ chồng, ngoại tình… Nhưng phụ nữ chung thủy không bao giờ để những suy nghĩ đó trở thành hành động. Vì họ sống có tình nghĩa, nguyên tắc vì con cái, vì gia đình. Phụ nữ đã quyết định chung thủy thì không ai có thể thay đổi. Nhưng một khi họ đã nghiêng ngã mềm lòng thì chồng cũng không thể giữ nổi.

Đàn ông nên hiểu có một câu nói luôn đúng với phụ nữ, khi đã đủ tổn thương thì phụ nữ sẽ không ngại rời đi. Khi hy sinh thì không tiếc, nhưng khi từ bỏ cũng không ngại đã từng hy sinh nhiều thế nào. Vì thế, đàn ông đừng dại dột ỷ lại vào sự chịu đựng và hy sinh của vợ. Phụ nữ sẽ không ở lại cả đời bên chồng nếu họ không được yêu thương và tôn trọng. Trân trọng và sợ mất vợ nên là điều đàn ông luôn nghi nhớ trong lòng.

