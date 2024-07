Ba nam diễn viên quen thuộc trên phim truyền hình là công an thật ngoài đời

NSND Nguyễn Hải

NSND Nguyễn Hải là công an thật ngoài đời.

NSND Nguyễn Hải sinh năm 1958, là Đại tá Công an, nguyên Phó Trưởng Đoàn Kịch nói Công an nhân dân. NSND Nguyễn Hải về hưu năm 2018. Trong hơn 30 năm đóng phim truyền hình, ông đều để lại dấu ấn với những vai lưu manh, tội phạm hay công an biến chất.

Một số vai diễn phản diện ấn tượng của NSND Nguyễn Hải có thể kể đến vai "kẻ giết người" Trịnh Khả trong Chuyện làng Nhô, Tổng giám đốc Lê Thanh trong Chạy án. Sau đó là lão Cấn - trùm mại dâm trong phim Quỳnh búp bê hay Thượng tá Trần Như Tuất của Bão ngầm…

Với những vai diễn ấn tượng, NSND Nguyễn Hải được khán giả phong danh hiệu "trùm phản diện" phim Việt. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn VietNamNet, NSND Nguyễn Hải từng trăn trở về việc mãi chưa được làm người tốt trên phim.

"Trong lĩnh vực truyền hình, hình như tôi chưa đóng một vai chính diện nào. Có một câu hỏi tôi đặt ra không ai trả lời là các đạo diễn sợ đổ phim hay sao mà không dám mời tôi đóng vai chính diện. Thực ra ở ngoài đời tôi thấy mình cũng có nhiều cái tốt đấy. Tôi làm điều thiện nhiều chứ. Tôi thấy mình cũng đáng yêu nhưng chưa thấy một đạo diễn nào mời tôi làm vai người tốt. Thậm chí có vai tôi đã hoàn thành, nhận cát sê đàng hoàng nhưng cuối cùng khi duyệt vai của tôi bị cắt khỏi phim chỉ vì người ta lo đổ phim do tôi diễn sợ quá".

Trái ngược với những vai diễn trong phim, ngoài đời NSND Nguyễn Hải được nhận xét là người sống chân thật, cởi mở và yêu gia đình. Nam nghệ sĩ tâm sự, thành công mình có được hôm nay có sự đóng góp rất lớn từ người vợ.

NSND Nguyễn Hải ngoài đời có cuộc sống viên mãn, hạnh phúc.

NSND Nguyễn Hải từng bày tỏ: "Tôi tự hào vì có một người phụ nữ luôn đằng đẵng lúc nào cũng đi theo sau để phục vụ chồng. Thành công của tôi ngày hôm nay phải có công lao của gia đình chiếm tới 99%. Gia đình là cái nôi cho tôi yên tâm công tác, theo đuổi nghề. Nhiều lúc tôi phải dằn lòng, nghĩ ngợi bởi sự hy sinh mà vợ dành cho tôi quá lớn".

Hiện tại, NSND Nguyễn Hải có cuộc sống hạnh phúc viên mãn bên vợ con. Khi có thời gian rảnh, NSND Nguyễn Hải thường giúp con trông cháu.

NSƯT Hồ Phong

Nhắc tới NSƯT Hồ Phong, khán giả sẽ nhớ tới những vai diễn đểu cáng, giang hồ. Thời trẻ, anh xuất hiện trong hàng loạt phim truyền hình đình đám như: Đất và Người, Giọt lệ Hạ Long, Đêm ấy có người ra đi, Những ngọn nến trong đêm… Bước vào tuổi trung niên, Hồ Phong tiếp tục gây ấn tượng mạnh qua các bộ phim: Khi đàn chim trở về, Bí mật tam giác vàng, Hương vị tình thân, Đấu trí, Chúng ta của 8 năm sau.

NSƯT Hồ Phong bên vợ.

NSƯT Hồ Phong hiện công tác tại Nhà hát Kịch nói Công an nhân dân, mang quân hàm Trung tá. Anh sinh năm 1971, sinh ra và lớn lên tại Hải Phòng, trong một gia đình giàu truyền thống nghệ thuật. Năm 2019, anh được phong tặng danh hiệu NSƯT.

Chia sẻ về việc thường xuyên vào vai đểu cáng, NSƯT Hồ Phong cho hay, anh được đạo diễn lựa chọn vào những màu diễn như vậy vì gương mặt và ánh mắt "sắc lạnh" của mình. Nam nghệ sĩ cũng kể, vì thường xuyên vào vai phản diện nên anh cũng gặp không ít tình huống dở khóc dở cười. Nhiều khán giả quá ấn tượng với vai diễn của Hồ Phong nên mặc định anh ở ngoài cũng đáng sợ, đáng ghét như những nhân vật mà anh thể hiện.

Ngoài đời, nghệ sĩ Hồ Phong có cuộc sống êm ấm, hạnh phúc bên vợ và 4 con. Nam nghệ sĩ thừa nhận mình là người đàn ông hiền lành, tâm lý và nấu ăn rất ngon. Ngoài thời gian cho công việc, anh luôn bên gia đình, san sẻ công việc nhà giúp vợ.

Diễn viên Việt Bắc

Việt Bắc sinh năm 1987, từng tốt nghiệp Thủ khoa đầu ra của Đại học Sân khấu Điện ảnh năm 2011. Năm 2013, Việt Bắc được mời vào vai chính - Xuân Tóc đỏ trong bộ phim Trò đời. Sau này, anh đầu quân cho Nhà hát Kịch Công an nhân dân.

Việt Bắc trong "Cuộc chiến không giới tuyến".

Những năm gần đây, anh tham gia loạt phim như: Đấu trí, Hương vị tình thân, Mùa hoa tìm lại, Cuộc đời vẫn đẹp sao... Gần nhất, Việt Bắc vào vai Đại úy Nguyễn Thành Văn trong phim Cuộc chiến không giới tuyến. Trên phim, Việt Bắc thường vào những vai có chút hài hước, đểu cáng hay xấu tính. Việt Bắc cũng có nhiều năm tham gia Táo Quân với những vai diễn nhỏ. Tại Táo Quân 2024, Việt Bắc vào vai trợ lý Thiên Lôi.

Diễn viên Việt Bắc đầu quân cho Nhà hát Kịch Công an nhân dân.

Hiện tại, Việt Bắc hài lòng với cuộc sống hạnh phúc, ấm êm bên vợ và hai con nhỏ. Anh cũng chia sẻ bản thân sẽ cố gắng, nỗ lực thật nhiều để có thể mang tới cho khán giả nhiều sản phẩm chất lượng.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]