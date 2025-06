Hot TikToker vướng lùm xùm vì quảng cáo yến chưng nghi kém chất lượng

Những ngày qua, yến chưng thương hiệu Đ.T.T gây chú ý trên mạng xã hội sau khi xuất hiện kết quả kiểm nghiệm từ Quỹ Chống hàng giả, do Tạp chí điện tử Kỹ thuật Chống hàng giả và Gian lận thương mại công bố ngày 4/6. Theo đó, trong 5 mẫu yến sào đang lưu hành được kiểm tra, sản phẩm yến chưng cao cấp đường phèn Đ.T.T có nhãn ghi chứa 50% yến tươi, song hàm lượng protein chỉ đạt 0,171 g/100 g. Kết quả này khiến nhiều người tiêu dùng bất ngờ, cho rằng quá thấp so với kỳ vọng đối với sản phẩm có tỷ lệ yến cao.

Phạm Thoại quảng bá yến giá rẻ.

Sản phẩm này được tiêu thụ rộng rãi nhờ hoạt động tiếp thị từ các TikToker nổi tiếng như Phạm Thoại, Long Chun, Lê Anh Nuôi và bác sĩ Cung. Trong các buổi livestream, họ giới thiệu, liên kết tiếp thị (affiliate), thậm chí bán trực tiếp các combo sản phẩm với giá từ 11.000 - 20.000 đồng/hũ, mức được cho là thấp hơn nhiều so với giá thị trường.

Lê Anh Nuôi trong một phiên live bán yến Đ.T.T

Từ giữa năm 2024, qua các phiên livestream, TikToker Lê Anh Nuôi đã bán combo 50 hũ yến Đ.T.T giá 1–1,2 triệu đồng, tặng kèm 10 hũ, tương đương 17.000–20.000 đồng/hũ. Anh cho biết sản phẩm đạt tiêu chuẩn xuất khẩu, có chứng nhận HACCP và mỗi hũ chứa 6 g vụn yến thô.

HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points - Phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn) là hệ thống quản lý an toàn thực phẩm phòng ngừa, nhằm xác định, đánh giá và kiểm soát các mối nguy ảnh hưởng đến an toàn thực phẩm trong suốt quá trình sản xuất, chế biến và phân phối.

Trong khi đó, Phạm Thoại từng bán combo 50 hũ yến (tỷ lệ 39% yến tươi), tặng thêm 18 hũ, mỗi hũ có giá khoảng 11.000 đồng. Long Chun đưa ra chương trình ưu đãi 279.000 đồng/12 hũ (giá gốc 590.000 đồng/10 hũ).

Bác sĩ Cung (tài khoản Drtranduccung) cho biết đã mua hàng trăm hũ để tặng nhân viên và cam kết sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng. Anh nói: "Mình bán cái gì thì người nhà cũng phải dùng", khẳng định đã đến tận nơi sản xuất, thấy quy trình đảm bảo.

Các TikToker nói gì?

Khi nghi vấn chất lượng nổ ra, các TikToker liên quan lập tức bị người tiêu dùng yêu cầu làm rõ. Tính đến chiều 10/6, các gian hàng của họ không còn bày bán yến Đ.T.T. Trên website và sàn thương mại điện tử của thương hiệu này cũng không còn hiển thị sản phẩm yến chưng sẵn.

Chia sẻ với truyền thông, TikToker Lê Anh Nuôi cho biết anh "sốt ruột chờ phản hồi từ nhãn hàng" và chưa thể đưa ra bình luận cụ thể trước khi có kết luận từ cơ quan chức năng. "Về vấn đề yến sào Đ.T.T, tôi cũng đang rất mong câu trả lời của nhãn hàng. Khi được phía nhãn hàng hồi đáp, tôi sẽ lên bài để nói về điều này một cách cụ thể và rõ ràng với người tiêu dùng", anh nói.

TikToker này khẳng định anh có quy trình bán hàng cặn kẽ khi từng đến tận xưởng sản xuất tại Bình Dương, xem mọi thông tin về sản phẩm, chứng nhận kiểm định sau đó mới quyết định bán. Theo anh, việc gỡ sản phẩm khỏi giỏ hàng là do phía nhà cung cấp, bởi bản thân chỉ gắn liên kết affiliate. Anh cũng lý giải con số 0,171 g/100 g là hàm lượng protein trong dung dịch, không đồng nghĩa với khối lượng yến thô. "Đúng là tôi từng quảng cáo một hũ yến chứa 6 gram yến tươi nhưng còn con số 0,171 gram là để chỉ hàm lượng protein trong mỗi 100 gram dung dịch yến sào theo kết quả kiểm nghiệm. Tôi mong mọi người hiểu rõ khái niệm yến và protein là khác nhau", anh nói.

Long Chun trong phiên live bán yến sào Đ.T.T

TikToker Long Chun cũng cho biết đã kết thúc hợp tác với thương hiệu theo đúng thời hạn và đang chờ phản hồi từ nhãn hàng.

Về phía bác sĩ Cung, ngày 9/6, anh đăng bài trên tài khoản TikTok @drtranduccung, khẳng định sản phẩm do anh bán có giấy tờ đầy đủ, được kiểm tra kỹ trước khi đến tay khách hàng và "không kinh doanh hàng trôi nổi, hàng không rõ xuất xứ hoặc không kiểm soát được chất lượng". Êkíp của bác sĩ đang làm việc với các bên liên quan để xác minh sự việc và sẵn sàng nhận trách nhiệm nếu có sai sót trong khâu vận hành hoặc truyền thông. Ngoài ra, đội ngũ pháp lý cũng thu thập chứng cứ để xử lý những cá nhân, đơn vị đưa thông tin sai lệch, nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng của khách hàng và thương hiệu.

Riêng Phạm Thoại - TikToker có hơn 6 triệu người theo dõi - hiện chưa phản hồi. Anh đã ngừng livestream bán hàng từ cuối tháng 2, sau lùm xùm liên quan đến việc kêu gọi hỗ trợ bé Bắp.

Hiện, Quỹ Chống hàng giả đã gửi kiến nghị đến cơ quan chức năng, đề xuất kiểm tra toàn diện các sản phẩm yến chưng đang lưu hành. Đồng thời, tổ chức này kiến nghị bổ sung quy định bắt buộc kiểm nghiệm hàm lượng yến thật (tính theo protein), tương tự như quy định đối với sữa bột trẻ em hoặc dược phẩm.

Thông tin tham khảo: Theo Thư viện Y khoa Quốc gia Mỹ, hàm lượng protein trong yến sào dao động từ 60,3 đến 63,6 g/100 g đối với các mẫu từ miền Bắc Bán đảo Malaysia và 57,9–61,2 g/100 g từ bờ biển phía Đông Bán đảo Malaysia, với hàm lượng protein cao nhất được tìm thấy ở các mẫu thu thập từ tháng 12 đến tháng 3. Đối với các mẫu yến sào thu được từ miền Nam Bán đảo Malaysia, hàm lượng protein dao động từ 61,8 đến 65,2 g/100 g và các mẫu thu hoạch từ tháng 8 đến tháng 11 có hàm lượng protein cao nhất.