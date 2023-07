Hot girl xinh đẹp bị chồng bạo hành dã man gây phẫn nộ

Một phụ nữ tên Tạ ở thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, trải qua cơn ác mộng kể từ khi cô kết hôn. Trong vòng 2 năm ngắn ngủi, cô đã bị chồng bạo hành tới 16 lần, dẫn đến tổn thương nội tạng nghiêm trọng, thậm chí ruột non bị đứt, cô buộc phải sống với tình cảnh bi thảm là đeo túi phân trên bụng suốt đời.

Theo các phương tiện truyền thông Trung Quốc, cô Tạ, 29 tuổi, gặp chồng mình là anh Hạ vào năm 2020 và chỉ sau một năm quen biết, cả hai kết hôn.

Sau khi kết hôn, hai người có một cô con gái. Ban đầu, mối quan hệ rất tốt, nhưng cuộc sống hôn nhân sau đó thay đổi hoàn toàn. Khi Tạ mang bầu 6 tháng, cô bị chồng đánh đập lần đầu tiên, may mắn là cô được đưa đi cấp cứu kịp thời, để lại vết thương khâu 2 mũi.

Cô Tạ bị chồng đánh suýt chết chỉ vì muốn ly hôn.

Trong quá trình sống chung sau đó, cô Tạ liên tục bị chồng bạo lực. Cô đã báo công an 5 lần do bị đánh đập quá nghiêm trọng, ngoài ra, có nhiều trường hợp bạo lực nhẹ hơn "không thể đếm được". Tuy nhiên, ngay cả khi cô báo công an, vụ việc chỉ được coi là mâu thuẫn gia đình và tối đa là cảnh sát đến nhắc nhở.

Cô Tạ đã đề nghị ly hôn nhiều lần nhưng chồng cô không đồng ý. Không còn cách nào khác, cô phải đi lang thang và trốn khắp từ nơi này sang nơi khác. Vào ngày 24/4 năm nay, cô đã tìm đến cơ quan nhà nước để xin giúp đỡ trong việc ly hôn và còn quyết định nộp đơn ly hôn tại tòa án, nhưng do thiếu thông tin chuẩn bị, cô phải chờ đến ngày hôm sau.

Trước khi kết hôn, Tạ là một hot girl, MC mạng.

Nào ngờ, sau đó anh Hạ biết được chuyện vợ định đơn phương ly hôn. Cô Tạ bị chồng cưỡng ép, bắt cóc vào khách sạn. Tại đây, cô bị đánh đập và xâm hại tình dục. Cô Tạ hoảng sợ và liên tục cầu cứu nhưng rất lâu sau mới có người nghe thấy tiếng van xin từ hành lang khách sạn. Lúc này, cô Tạ được giải cứu.

Tuy nhiên, do bị đánh đập liên tục, cô Tạ bị tổn thương nghiêm trọng, không chỉ gan, tá tràng, phổi, não, lồng ngực và thận bị tổn thương, mà còn bị gãy xương sườn bên trái. Ngoài ra, do ruột non bị đứt, bác sĩ đã phải tạo một hậu môn nhân tạo trên bụng cô, từ giờ cho đến hết đời, cô phải đeo túi phân để đi ngoài.

Cô Tạ rơi vào tình trạng suy sụp và không hiểu tại sao cô không thể thoát khỏi tình huống này và không thể ly hôn. Cô từng là một hot girl, người dẫn chương trình trực tuyến trước đây, nhưng hiện giờ cô không biết phải làm gì. Tạ quyết định chia sẻ vụ việc trên mạng, hy vọng sẽ nhờ vào sức ép dư luận để cô có thể thành công ly hôn.

