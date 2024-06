Hành trình chàng thủ khoa ĐH Y Dược TP.HCM tự lực chạm đến "giấc mơ Mỹ"

Nỗ lực vươn lên không ngơi nghỉ

Anh Phạm Đức Hùng sinh ra và lớn lên ở Cần Thơ. Khi còn bé anh hay bị bệnh nên cha mẹ hay đưa đi bác sĩ tiêm thuốc. Mỗi lần đi khám rất tốn kém nên anh luôn tự hỏi trong ống thuốc đấy có gì mà thần kỳ vậy, có thể trị bệnh mà cũng rất có giá trị. Chính sự tự sự tò mò về thuốc và bệnh đã thôi thúc anh học rất chăm hai môn Hoá và Sinh.

Năm lớp 12, anh Đức Hùng thi đạt giải Nhất quốc gia môn Hóa và được tuyển thẳng vào trường Đại học Y Dược TP.HCM. Sau đó, anh tốt nghiệp thủ khoa Dược khóa 2003 – 2008.

Ý định đi du học của chàng trai trẻ Đức Hừng càng lớn khi ông ngoại của anh mất vì bệnh ung thư tế bào ống mật. Các bệnh ung thư về gan mật chưa có thuốc trị thế nên anh rất muốn nghiên cứu sâu hơn.

Từ đấy ngoài bổ sung kiến thức trên trường thì anh tranh thủ buối tối học thêm tiếng Anh. Do nhà nghèo, không có điều kiện đi học thêm tiếng Anh tại các trung tâm lớn, anh Hùng chọn cách tự học qua tài liệu, qua giáo trình trên mạng. Anh còn dành thêm thời gian đi dạy thêm vào buổi tối để tích luỹ kinh nghiệm sống và phụ giúp chi phí cho gia đình.

Sau bao nỗ lực cố gắng, anh nhận chứng chỉ IELTS 6.5. Lúc này anh mang chứng chỉ IELTS cộng với tấm bằng thủ khoa khoa Dược để thử nộp hồ sơ xin học bổng Thạc sĩ.

Tiến sĩ Y Sinh học, dược sĩ Phạm Đức Hùng. (Ảnh: FBNV)

Với thành tích ấn tượng, anh được học bổng toàn phần cấp thạc sĩ tại Đại học Groningen (trường top 3 của Hà Lan) vào năm 2010.

Trong 2 năm học Thạc sĩ, anh Hùng tiếp tục nhận được học bổng nghiên cứu của Đại học Cambridge và Đại học Harvard, Mỹ. Anh đã chọn đến Đại học Harvard, Mỹ nghiên cứu trao đổi trong 8 tháng.

Năm 2012, anh giành học bổng Thạc sĩ Erik Bleumink Fund (ĐH Groningen, Hà Lan); nhiều học bổng học Tiến sĩ tại KU Leuven (Bỉ), Đại học British Columbia (Canada) và ĐH Groningen, cuối cùng Đức Hùng chọn ĐH KU Leuven để theo đuổi con đường y khoa.

Tốt nghiệp tiến sĩ ở Bỉ xong, không ít lần anh muốn về nước để cống hiến cho ngành y tế nước nhà. Tuy nhiên, thời điểm đó ở Việt Nam chuyên ngành mà anh theo học còn rất mới.

Anh tìm trên mạng thấy một phòng lab (phòng thí nghiệm) tại Bệnh viện Nhi Cincinnati (Mỹ) có đề tài hợp với chuyên môn của bản thân nên quyết định thử nộp hồ sơ. May mắn anh được nơi đây nhận vào học tập, nghiên cứu.

Hành trình chinh phục nước Mỹ

Từ năm 2016, anh Hùng chính thức bước vào giai đoạn học tập nghiên cứu trên đất Mỹ.

Đề tài nghiên cứu của anh về di truyền của bệnh viêm gan, cho kết quả tốt. Năm 2020, Tiến sĩ Đức Hùng xuất bản công trình khoa học lên tạp chí Journal of Hepatology, Gastroenterology và Hepatology là các tạp chí khoa học số 1 trong ngành Tiêu hoá – Gan mật thế giới.

Anh còn sở hữu “gia tài” nghiên cứu khoa học đồ sộ với 16 bài báo quốc tế (ISI), gần 20 bài báo trong nước. Các nghiên cứu của anh xoay quanh nhóm đề tài chính như: Các gene và con đường trong tế bào miễn dịch làm tăng khả năng diệt ung thư của hệ miễn dịch; Mô hình sàng lọc độc chất/hoạt tính trong quá trình phát triển thuốc; Sử dụng cá sọc vằn làm mô hình di truyền của bệnh gan và bệnh động kinh…

Đến năm 2021, Tiến sĩ Hùng thi đỗ kỳ thi FPGEC (Foreign Pharmacy Graduate Equivalency Certificate: chứng nhận tương đương Dược sĩ tốt nghiệp trường ĐH nước ngoài, tương đương với bằng Tiến sĩ Dược của Mỹ - PharmD). Tiến sĩ Hùng là người Việt đầu tiên thi đỗ kỳ thi FPGEC theo định dạng mới.

Đáng nói, trong đợt dịch COVID-19, Tiến sĩ Hùng có những đóng góp từ xa về mặt nghiên cứu khoa học và trao đổi chuyên môn với các bác sĩ, chuyên gia đầu ngành tại Việt Nam.

Tiến sĩ, dược sĩ Phạm Đức Hùng đang làm tại khoa dược nội trú, Bệnh viện Nhi Cincinnati, bang Ohio (Mỹ). (Ảnh: FBNV)

Về nghiên cứu khoa học, anh có cơ duyên hợp tác với nhóm của tiến sĩ Ngô Sơn Tùng tại trường Đại học Tôn Đức Thắng để nghiên cứu, tìm hợp chất mới chống lại virus SARS-CoV-2, giúp đẩy nhanh quá trình tìm thuốc trị COVID-19.

Hiện anh là tiến sĩ, dược sĩ tại bệnh viện Nhi Cincinnati, bang Ohio (Mỹ).

Mỗi ngày bệnh viện Nhi Cincinnati có hơn 10.000 liều thuốc được đặt bào chế. Để đảm bảo an toàn và hiệu quả điều trị cao nhất cho bệnh nhân, các dược sĩ phải làm việc cẩn trọng. Dược sĩ Hùng được phân công đảm nhận việc kiểm tra từng đơn thuốc ngoại trú, thẩm tra các lệnh đặt thuốc tại khoa phòng, đặc biệt là thuốc sử dụng tại phòng chăm sóc tích cực (ICU).

Sau khi hoàn tất hai công việc trên, anh sẽ cùng các bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên y tế khác đi buồng thăm hỏi bệnh nhân. Anh luôn hạnh phúc khi được cống hiến hết sức mình, làm một công việc ý nghĩa, có giá trị trong ngành y.

Quan tâm đến định hướng du học của các bạn trẻ Việt Nam

Ngoài nỗ lực cống hiến chuyên môn cho ngành y dược, Tiến sĩ Hùng còn trăn trở và quan tâm đến định hướng du học của các bạn trẻ Việt Nam. Anh nhận thấy, người Việt Nam rất giỏi, tiềm năng nhưng số lượng học bổng, vị trí tốt trong trường đại học hoặc cơ quan lại không bằng các bạn nước ngoài, dẫn tới cơ hội thăng tiến suy giảm đi so với nước bạn rất nhiều.

Tiến sĩ Hùng chia sẻ: "Bản thân mình đã đậu các học bổng lớn nhỏ khác nhau từ Á, Âu, Mỹ, và mình có thời gian học tập và rèn luyện tính bằng năm trời tại các nước Hà Lan, Bỉ và Mỹ. Từ việc trải nghiệm thực tế ngôn ngữ, văn hoá, cách học tập và làm việc, mình có thể chia sẻ cho các bạn cách chuẩn bị hồ sơ, cách phỏng vấn mà chỉ có người thực sự trãi qua mới biết được và sẽ ghi điểm tốt nhất trong mắt Giáo sư và Hội đồng cấp học bổng. Ngoài ra, với khả năng tiếng Anh của mình (TOEFL iBT 116/120, writing 30/30) và kinh nghiệm viết báo chuyên ngành, mình sẽ giúp các bạn viết được những SoP hoặc proposal hoàn thiện nhất”.

Với những trăn trở đó, anh quyết định mở lớp dạy để hướng dẫn các bạn cách đậu học bổng Âu, Mỹ với các hạng mục cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ và sau tiến sĩ.

Trong hơn 10 năm nay, anh đã giúp khoảng 100 bạn trẻ khác nhau đạt các học bổng lớn, mỗi năm giá trị học bổng lên tới 7 triệu đô.

Anh còn viết thành công cuốn sách “Bước ra thế giới – Cẩm nang du học và săn học bổng” để trở thành tài liệu “gối đầu giường” cho các bạn sinh viên muốn săn học bổng hoặc cho các vị phụ huynh muốn tìm hiểu để xây dựng hồ sơ học thuật từ sớm.

Tiến sĩ Đức Hùng tâm huyết chia sẻ: “Mình thích câu nói của Orison Swett Marden “We must give more in order to get more”, dịch đại ý là “để thu được trước hết chúng ta cần cho đi”. Mình nghĩ cuộc sống rất công bằng, khi bạn cho đi điều tốt đẹp thì cuộc sống sẽ phản hồi điều tốt đẹp lại cho bạn”.

Những gì Tiến sĩ, dược sĩ Đức Hùng đang làm thực sự mang lại đóng góp lớn lao cho ngành y cũng như góp phần vào sự nghiệp giáo dục, thôi thúc những bạn trẻ Việt dấn thân hơn với những đam mê của mình.

