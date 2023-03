Hàng trăm triệu đồng, vàng, đồ trang sức quý 'tìm' được chủ nhờ những nhóc tì đáng yêu này

Hai học sinh nhặt được tài sản hơn 100 triệu đồng đem nộp cho nhà trường

Sáng 21/3, trên đường lên lớp học, em Lê Nhã Trâm và Nguyễn Quốc Kỳ (học sinh lớp 5/2 Trường tiểu học Phú Ngọc B, xã Phú Ngọc, huyện Định Quán, Đồng Nai) đã nhặt được 1 túi xách. Bên trong túi có tiền mặt và nữ trang bằng vàng.

Ngay sau đó, Trâm và Kỳ mang túi xách giao cho thầy Tạ Văn Anh (giáo viên phụ trách đội) nhờ thông báo tìm người đánh rơi.

Nhà trường đã thông báo cho chính quyền địa phương tìm người đánh rơi. Đến khoảng 9h cùng ngày, bà H.T.T.A. (xã Phú Ngọc, huyện Định Quán) - phụ huynh của 1 học sinh trong trường đã liên hệ nhận lại tài sản trị giá hơn 100 triệu đồng.

Em Lê Nhã Trâm và Nguyễn Quốc Kỳ. (Ảnh: Tiền phong)

Thầy Anh chia sẻ, 2 em có gia cảnh khá khó khăn nhưng không vì vậy mà tham của rơi. Đầu tuần tới, trường sẽ tuyên dương 2 em trước cờ để lan tỏa hành động đẹp của các em.

Nam sinh có hoàn cảnh khó khăn trả lại 2 chỉ vàng cho người đánh rơi

Ngày 17/2 vừa qua, em Phạm Doãn Hiệp (học sinh lớp 9A1, Trường TH&THCS Hà Sen, huyện Cát Hải, Hải Phòng) trên đường đi học bất ngờ nhặt được chiếc nhẫn vàng 2 chỉ 9999 (trị giá hơn 10 triệu đồng).

Sau khi hỏi mọi người xung quanh đều không có ai nhận, nam sinh đã tới trụ sở Công an xã Trân Châu để trình báo. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an tiến hành xác minh, tìm được người đánh rơi số vàng nói trên là chị Phạm Thị Hoàn (tên thường gọi là Thu - nhân viên công tác tại Công an huyện Cát Hải).

Nam sinh lớp 9 trao trả tài sản cho người bị đánh rơi. (Ảnh: Đức Tùy)

Được biết, Hiệp có hoàn cảnh gia đình khó khăn khi bố mẹ không có công việc ổn định, em đang ở nhờ nhà bác. Hành động đẹp của nam sinh rất đáng trân trọng, biểu dương và lan tỏa trong cộng đồng.

Học sinh lớp 1 trả lại ví tiền cho người đánh rơi

Vào trưa ngày 13/2, trong lúc tan học, em Trần Minh Hằng (học sinh lớp 1B, Trường tiểu học Nguyên Hòa, xã Nguyên Hòa, huyện Phù Cừ, Hưng Yên) bất ngờ nhặt được 1 ví da bên trong có 10 triệu đồng. Sau đó, em mang nộp cho cô giáo chủ nhiệm.

Đến đầu giờ chiều cùng ngày, đại diện BGH nhà trường cùng em Hằng đến trụ sở Công an xã Nguyên Hòa trình báo; đồng thời giao nộp toàn bộ số tài sản trên cho công an.

Em Trần Minh Hằng. (Ảnh: Đức Tùy)

Để khích lệ, động viên hành động nhặt được của rơi trả người đánh rơi, UBND xã Nguyên Hòa và BGH nhà trường đã tổ chức tuyên dương, khen thưởng đột xuất em Trần Minh Hằng; đồng thời lan tỏa việc làm đẹp của em trong cộng đồng...

3 học sinh trả lại gần 20 triệu đồng cho người đánh rơi

3 học sinh có hành động đẹp. (Ảnh: V. Đồng)

Vào khoảng 11h30 ngày 13/2, trong quá trình đi từ huyện Nam Đàn về huyện Đô Lương (Nghệ An), chị Nguyễn Thị Hải đã bất cẩn đánh rơi số tiền gần 20 triệu đồng. Sau khi tìm kiếm không thấy, chị Hải đã đến Công an xã Nam Hưng trình báo với mong muốn tìm lại số tiền mà gia đình gom góp trong thời gian dài.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Nam Hưng đã triển khai xác minh, tìm kiếm. Chiều cùng ngày, trong lúc đang tìm kiếm thì có 3 học sinh Trường THCS Hưng Thái Nghĩa đến Công an xã Nam Hưng trình báo về việc nhặt được bọc tiền trên đường đi học về. Qua xác minh, số tiền các em nhặt được là của chị Nguyễn Thị Hải.

Hành động đẹp của 3 học sinh Lê Đình Thái Bảo, Phan Văn Khải, Lê Đình Hiếu (lớp 8, Trường THCS Hưng Thái Nghĩa) đã được công an, nhà trường và người dân khen ngợi.

Nhặt được hơn 41 triệu đồng, nam sinh trả lại người đánh rơi

Khoảng 16h ngày 20/1, em Lê Hải Thăng (SN 2006, trú tại xã Hương Giang, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) đi chợ huyện Hương Khê thì nhặt được một túi bóng, bên trong có hơn 41,2 triệu đồng.

Ngay sau đó, Lê Hải Thăng trực tiếp trình báo và bàn giao toàn bộ số tiền cho Ban Quản lý chợ huyện Hương Khê với mong muốn tìm người đánh rơi để trả lại.

Đến ngày 21/1, Ban Quản lý tìm được người đánh rơi số tiền trên là chị Lê Thị Nguyệt (SN 1988, trú tại thôn Phố Hòa, xã Gia Phố). Sau đó, Ban Quản lý chợ huyện Hương Khê đã trao trả toàn bộ số tiền trên cho chị Nguyệt.

Ngày 30/1, Huyện đoàn Hương Khê đã tổ chức tuyên dương em Lê Hải Thăng vì hành động nhặt được của rơi, tìm người trả lại.

Huyện đoàn Hương Khê tặng giấy khen tuyên dương em Lê Hải Thăng. (Ảnh: Nguyễn Sơn)

Nam sinh trả lại 15 triệu đồng cho nữ sinh đang cần tiền chữa bệnh cho mẹ

Ngày 31/1, ông Lê Văn Thành - Hiệu trưởng Trường THCS và THPT Cửa Việt (huyện Gio Linh, Quảng Trị) cho biết, nhà trường phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Trị tổ chức tuyên dương cho một nam sinh vì có hành động nhặt được của rơi, trả lại người đánh mất.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Trị phối hợp với Trường THCS và THPT Cửa Việt tuyên dương em Võ Thành Đạt. (Ảnh: Đại đoàn kết)

Trước đó, vào sáng ngày 30/1, em Võ Thành Đạt học sinh lớp 11B1, Trường THCS và THPT Cửa Việt) nhặt được 1 cái ví ở giữa sân trường. Qua kiểm tra, trong ví có 15 triệu đồng tiền mặt. Sau đó, Đạt nhanh chóng thông báo vụ việc đến giáo viên trong trường.

Sau khi xác minh được người làm rơi chiếc ví nói trên là em Bùi Thị Thùy Ngân (học sinh lớp 11B2, học cùng trường với Đạt), giáo viên trong trường và em Đạt đã tiến hành trao trả ví tiền lại cho nữ sinh làm rơi.

Được biết, số tiền nói trên em Ngân mang theo để gửi cho người thân chăm sóc cho mẹ của mình đang điều trị bệnh tại Bệnh viện Trung ương Huế. Tuy nhiên, do đi học sớm, ngân hàng chưa làm việc nên em Ngân phải mang theo bên mình và làm rơi tại sân trường.

