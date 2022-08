Người vợ suy sụp khi phát hiện chồng có người đàn ông khác

Câu chuyện hy hữu được lan truyền trên mạng xã hội Thái Lan. Theo đó, một người phụ nữ giấu tên đã đăng tải những bức ảnh cưới của bản thân cộng với một số hình ảnh chồng mình đang thân mật bên người đàn ông lạ mặt, kèm theo dòng trạng thái: "Hai tháng sau khi cưới, chồng tôi đã chạy theo người đàn ông khác".

Theo truyền thông Thái Lan đưa tin, cặp vợ chồng này kết hôn vào tháng 3/2020. Cuộc hôn nhân của cặp đôi là do 2 bên gia đình nhờ người mai mối, tuy nhiên cả hai cũng đã có một thời gian tìm hiểu và hẹn hò trước khi về chung một nhà.

Sau đám cưới, cặp vợ chồng vẫn gần gũi và yêu thương nhau. Cả hai cũng rất ít khi nảy sinh mâu thuẫn. Tuy nhiên, chỉ hai tháng sau, khi vô tình cầm điện thoại của chồng để xem ảnh, người vợ mới thấy sốc khi phát hiện chồng mình ngoại tình. Chị còn suy sụp hơn khi biết danh tính nhân tình của chồng, không phải là một phụ nữ xinh đẹp mà là ... một người đàn ông.

Trong điện thoại của anh ta chứa rất nhiều bức ảnh thân mật trên mức giới hạn thông thường với "tiểu tam".

Phát hiện này đã khiến người vợ vô cùng đau lòng. Cô càng tức giận hơn khi cho rằng cuộc hôn nhân của họ chỉ là để che giấu giới tính thật của anh ta với gia đình và những người xung quanh.

Nhiều phụ nữ mắc kẹt trong vũng lầy hôn nhân lấy chồng đồng tính

Mắc kẹt trong hôn nhân, bị ghẻ lạnh, ngược đãi hay mắc bệnh xã hội từ chồng là bi kịch chung của nhiều "đồng thê" - vợ của những người đồng tính nam.

Ví dụ như ở Trung Quốc, theo thống kê của chuyên gia nghiên cứu đồng tính Trương Bắc Xuyên: "Có khoảng 20 triệu người đồng tính nam ở Trung Quốc đang trong thời kỳ sung sức, trong số đó có 80% sẽ kết hôn hoặc đã có gia đình".

Điều này đồng nghĩa có khoảng 16 triệu phụ nữ sắp hoặc đã kết hôn với người đồng tính nam. Và thứ đang chờ đợi họ trước sẽ là cuộc hôn nhân không hạnh phúc.

Nhân vật Lưu Tam Liên trong bộ phim điện ảnh Trung Quốc "Ai là người yêu anh đầu tiên" phải trải qua đủ cung bậc cảm xúc và sự uất nghẹn trong đời sống tinh thần khi phát hiện chồng là người đồng tính. Ảnh: Chinanews.

Không ít 'đồng thê' lúc kết hôn cảm thấy vô cùng hạnh phúc, nhưng sau đó họ mới phát hiện cuộc hôn nhân trên chỉ là 'một chiếc lồng giam' được người chồng tỉ mỉ sắp đặt. Không tình yêu, bạo hành, trầm cảm và bệnh hoa liễu là những cơn ác mộng đối với họ.

"Anh có thể tha cho tôi được mà, cớ sao lại cứ đẩy tôi vào vũng bùn này", một đoạn trong bức thư tuyệt mệnh được giáo sư trường Đại học Tứ Xuyên, cô La Hồng Linh viết trước khi nhảy lầu tự vẫn.

Hóa ra trước đó vài ngày, La phát hiện chồng cô nhận được tin nhắn di động từ một người đàn ông khác. Từ nội dung tin nhắn đó, cô mới biết rằng người chồng cô hết mực yêu thương tham gia nhiều ứng dụng hẹn hò đồng tính nam.

Đả kích trên khiến cô La hoàn toàn suy sụp, và cảm thấy những đóng góp cho gia đình sau khi kết hôn của bản thân trở thành công cốc.

Bởi ai mà biết được người chồng cô luôn yêu thương chăm sóc có dùng tiền lương đi dạy học của cô để đi mua quà tặng cho những người đàn ông khác. Hay có dùng điện thoại iphone cô mua cho để trò chuyện và tán tỉnh những bạn tình. Hoặc liệu chồng cô và những người đàn ông đồng tính trên có vụng trộm trong chính tổ ấm ngày đêm cô góp phần vun đắp.

Tới khi đó, La mới để ý những biểu hiện lạ của chồng cô như số lần quan hệ tình cảm giữa cô và chồng khá thưa thớt; chồng cô nhất quyết đòi ngủ giường riêng; ban ngày không trả lời tin nhắn của cô; sau khi tan làm thường tới phòng tập gym; cuối tuần hay đi chơi và rất sợ ở cùng cô những lúc chỉ có hai người trong phòng ngủ.

Khi La thẳng thắn nói về bí mật động trời cô mới phát hiện ra, người chồng mới thừa nhận anh ta là người đồng tính và mục đích lấy cô là để che giấu giới tính thật của mình. Chính lời thú nhận trên đã khiến tinh thần cô La suy sụp cùng cực, và lựa chọn cái chết làm sự giải thoát.

Trong mắt nhiều người chồng đồng tính nam, cưới vợ là một chuyện đáng hổ thẹn, sinh con cũng chỉ là một nhiệm vụ. Sau khi con ra đời, họ sẽ đưa ra nhiều lý do để từ chối gần gũi với vợ và hầu như đều duy trì một cuộc hôn nhân không tình dục. Đồng thời, họ sẽ ra ngoài tìm kiếm một người tình khác.

Sự lạnh nhạt trong hôn nhân như thế này chính là một kiểu bạo hành gia đình và trong nhiều trường hợp nó sẽ phát triển thành bạo lực thật sự.

Một người phụ nữ tên Vương Ngọc Mai đã cố gắng kiềm chế những giọt nước mắt của mình khi kể lại cuộc hôn nhân địa ngục cô từng trải qua. Suốt 15 năm đó, người chồng không hề chạm vào cơ thể cô. Anh ta liên tục cãi vã, xô xát, có lần đập đầu Vương Ngọc Mai vào tường và thậm chí còn kề dao vào cổ cô.

Không ít người cho rằng cách tàn nhẫn nhất để hủy hoại một cô gái là để cô ấy kết hôn với một người đồng tính nam.

Theo giáo sư Trương Bắc Xuyên, đồng tính nam là nhóm có nguy cơ mắc HIV cao và "hơn 30% đồng thê có thể lây nhiễm những bệnh lây qua đường tình dục do người chồng đồng tính". Không chỉ vậy, cũng theo vị giáo sư này, 90% "đồng thê" mắc bệnh trầm cảm và 10% tự vẫn khi phát hiện sự thật về chồng.

Ngoài trầm cảm và tự vẫn, theo số liệu điều tra tại Trung Quốc năm 2015, hơn 90% "đồng thê" ở nước này từng bị bạo hành gia đình. Trong đó 38,7% từng bị hành hung, 37,6% đối mặt với sự lạnh nhạt và 15% bị bạo hành nghiêm trọng.

Về phía những người đồng tính nam, họ cho rằng bản thân lấy vợ sinh con bởi sức ép từ dư luận, gia đình. Đây chính là nguyên nhân không cho phép họ "là chính mình". "Chúng tôi cũng muốn ở chung với người mình yêu, nhưng không thể tiến tới hôn nhân. Có thể làm được gì đây?", một người đặt câu hỏi trên diễn đàn dành cho người đồng tính tại Trung Quốc.

Tuy nhiên, dư luận nước này cho rằng dù phải đối mặt với áp lực lớn như thế nào thì đó cũng không phải lý do để lừa dối người khác. "Mọi người đều có quyền tự do về xu hướng tình dục, nhưng không ai có quyền tự do làm hại người khác", một độc giả bình luận.

