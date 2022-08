Hai bà mẹ đơn thân quyết định dọn đến ở cùng nhau để nuôi dạy hai con

Hai mẹ đơn thân xinh đẹp ở độ tuổi gần 30

Samantha Best (24 tuổi) một người có ảnh hưởng trên mạng xã hội ở New Plymouth, New Zealand, cùng con trai Kaelin (4 tuổi) chuyển đến Auckland để sống cùng người bạn thân Lauren Robinson (26 tuổi) và con gái Haidyn (5 tuổi).

Cặp đôi quen nhau 4 năm trước thông qua Instagram đã chuyển đến sống cùng nhau vào năm ngoái, giờ đây họ đã phân chia tài chính và giúp đỡ nhau trong việc chăm sóc con cái.

Samantha, người đã chia tay bạn đời vào tháng 4/2021, giải thích: “Tôi và Lauren không thể tách rời. Chúng tôi dọn về chung một nhà vào tháng 5 năm nay sau khi tôi quyết định chuyển về Auckland để có cơ hội làm việc tốt hơn. Sống với Lauren dễ dàng hơn rất nhiều. Chúng tôi đã có thể phân chia tài chính của mình và có thể giúp đỡ nhau trong việc chăm sóc con cái nếu một trong hai bận, người kia có thể đón cả hai từ trường hoặc nếu một trong hai cần đi chơi, người kia có thể theo dõi hai người bọn trẻ. Chúng tôi luôn biết rằng chúng tôi cũng sẽ có một người trông trẻ nếu cần, điều đó thật tuyệt. Tôi sống với người bạn thân nhất của mình và Kaelin và Haidyn giống như anh chị em của nhau".

Các bà mẹ đơn thân quyết định chia sẻ trách nhiệm và cùng nhau nuôi dạy các con của họ

Con trai của Samantha, Kaelin (4 tuổi) và con gái của Lauren, Haidyn (5 tuổi).

Samantha thừa nhận, thật khó khăn khi phải chia tay với cha của đứa con duy nhất của cô đã có 5 năm yêu nhau. Nhưng bây giờ họ có một mối quan hệ đồng nuôi dạy lành mạnh và Haidyn không thể hạnh phúc hơn khi ở chung nhà với Kaelin.

Cô nói thêm: “Tôi sống với người bạn thân nhất của mình và chúng tôi có rất nhiều niềm vui bên nhau. Chúng tôi có những đêm rượu cùng nhau ngắm Đảo Tình Yêu cùng nhau. Ai lại không muốn sống với người bạn thân nhất của mình? Những đứa trẻ luôn đồng hành cùng nhau, nhưng giờ chúng giống như anh em ruột nên chúng hay cãi vã và điều đó có thể là một thách thức nhưng đó thực sự là nó và nó được mong đợi”.

Samantha thừa nhận thật khó khăn khi phải chia tay với người cha của đứa con duy nhất đã trải qua 5 năm chung sống (ảnh: LR Kaelin, Samantha và Haidyn)

Là một bà mẹ trẻ, Samantha 20 tuổi khi có con trai, cũng như cô chuẩn bị bắt đầu học luật sau khi làm việc trong một công ty luật

Cặp đôi quyết định muốn sống cùng nhau và cùng nhau nuôi dưỡng những đứa con nhỏ của họ. Việc đồng làm cha mẹ như những người bạn thân nhất và dành cả đêm cùng nhau đã mang lại lợi ích cho cả bản thân và con cái của họ.

Là một bà mẹ trẻ, Samantha 20 tuổi khi cô có con trai, cũng như cô sắp bắt đầu học luật sau khi làm việc trong một công ty luật.

Samantha cho biết thêm: “Tôi mang thai năm 20 tuổi khi đang làm việc trong một công ty luật. Tôi được mời đóng một vai và bắt đầu học nhưng sau đó tôi có thai. Tôi rất thích dành thời gian cho con trai mình vì vậy tôi đã tham gia nhiều hơn vào việc tạo nội dung trên mạng xã hội và thay vào đó, tôi đã làm việc này toàn thời gian. Tôi hy vọng tôi có thể truyền cảm hứng cho những người khác làm điều này và sống với bạn của họ nếu cả hai đều là cha mẹ đơn thân. Nó sẽ giúp mang lại cho những người mẹ độc thân một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Tôi đã phải vật lộn trước khi chuyển đến sống với Lauren. Thật khó cho bản thân tôi và Kaelin để sống một mình và sống thoải mái. Auckland rất đắt đỏ và tôi khá cô đơn và sợ hãi. Gia đình tôi đã rất ủng hộ khi tôi quyết định chuyển đi vì họ biết rằng điều đó sẽ tốt hơn cho sự nghiệp của tôi với nhiều cơ hội hơn nhưng họ đã bỏ lỡ chúng tôi và cảm thấy khó khăn để vượt qua.

Tôi trở về nhà ở New Plymouth hai tuần một lần để Kaelin có thể gặp bố cậu ấy và tôi có thể gặp gia đình mình. Tôi rất buồn khi nghĩ rằng Kaelin sẽ ở một mình, nhưng bây giờ rất khác với Haidyn xung quanh, cậu bé chắc chắn đã thoát ra khỏi vỏ bọc của mình. Kaelin cố gắng làm rất nhiều điều trưởng thành và sao chép Haidyn. Kaelin học cách đi xe đạp bằng cách xem Haidyn làm điều đó cũng như ăn tại bàn. Kaelin chắc chắn rất ngưỡng mộ Haidyn”.

Samantha hiện có một mối quan hệ đồng nuôi dạy lành mạnh và Hayden (phải) không thể hạnh phúc hơn khi về chung nhà với Kaelin (trái)

Samantha nói rằng cô ấy lo lắng Kaelin sẽ ở một mình, nhưng với Haidyn xung quanh, cậu vé đã thoát ra khỏi vỏ bọc của mình

Cặp đôi chưa bao giờ xung đột và cho thấy việc nuôi dạy con cái với người bạn thân nhất có thể là một điều dễ dàng. Họ sẽ luôn có khoảng thời gian vui vẻ, thể hiện những trò hề hay niềm vui thông qua hồ sơ trên mạng xã hội. Cả hai sẽ ủng hộ bất kỳ bà mẹ nào cũng làm như vậy.

Mặc dù Samantha và Lauren luôn được hỏi liệu họ có đang ở trong một mối quan hệ cùng nhau với mức độ thân thiết hay không.

Samantha giải thích: “Bạn chắc chắn sẽ chuyển đến ở với bạn của bạn nếu bạn có cơ hội. Nếu bạn có một nền tảng tình bạn tốt, bạn nên làm điều đó. Cũng giống như hẹn hò, chung sống với một ai đó là một điều quan trọng nhưng nếu bạn thấy hợp nhau thì tại sao lại không và tiết kiệm tiền cũng dễ dàng hơn.

Mọi người luôn nghĩ rằng chúng tôi đang ở bên nhau trong một mối quan hệ, điều đó luôn được đặt câu hỏi nhưng chúng tôi chắc chắn không phải vậy. Cả hai chúng tôi đều không muốn hẹn hò với ai. Nếu chúng tôi tìm thấy một đối tác, họ sẽ phải mua căn nhà bên cạnh hoặc thứ gì đó, cả hai chúng tôi đều không có kế hoạch chuyển đi. Chúng tôi muốn tiết kiệm và mua một căn nhà cùng nhau”.

Những đứa trẻ giải trí với nhau bằng cách chơi trong vườn và đã trở thành những người bạn rất thân thiết như mẹ của chúng

