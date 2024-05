Ghét bạn học ngồi cuối bàn, gái xinh không ngờ nên duyên hơn 1 thập kỷ

Vợ chồng son tập 558 cùng MC Hồng Vân - Quốc Thuận gặp gỡ cặp trai tài gái sắc là An Phúc (34 tuổi) - Giám đốc sáng tạo khách sạn 5 sao ở Phú Quốc và Neylan Ngoan (34 tuổi) - Giám đốc điều hành công ty bất động sản & cho vay tại Mỹ.

An Phúc cho biết, con đường du học của anh bắt đầu năm 12 tuổi ở Singapore, sau đó học cấp 3 ở New Zealand và thêm 3 năm ở Úc. Đến năm 22 tuổi, do bị trục trặc khi xin visa đi học, anh bị vào học lớp tiếng Anh ở trường Cao đẳng bên Mỹ rồi tình cờ gặp vợ và trúng ngay tiếng sét ái tình với cô bạn xinh đẹp cùng lớp.

“Sự tự tin của cô ấy khiến em hút hồn. Em tranh giành với một vài người trong lớp để tiếp cận vợ bởi cô ấy cũng là học sinh giỏi. Em tìm cách khịa, đá xéo vợ để gây sự chú ý”, anh hài hước chia sẻ.

Về phía Neylan Ngoan, cô không có ấn tượng gì với chồng, thậm chí còn rất ghét bởi anh không phải gu cô. Thời điểm đó, cô thích người đàn ông lịch lãm, còn chồng đã ngồi bàn cuối lại nằm ườn ra khiến cô nghĩ anh là học sinh cá biệt. “Em hay ngồi bàn đầu vì thích tiếp thu nên ấn tượng không tốt rằng anh này lười, học dở. Sau này em biết anh là học sinh xuất sắc, thi được điểm tiếng Anh cao nhất trường và được đặc cách muốn làm gì thì làm trong lớp. Thấy anh hiền hiền, vui vui nhưng lúc đó em mới qua Mỹ chưa nghĩ đến chuyện yêu đương. Cả hai còn thách thức với nhau xem ai là người nói tiếng yêu trước”, cô nhớ lại.

Cặp trai tài gái sắc chính thức hẹn hò từ năm 2011 khi An Phúc dắt Neylan Ngoan ra biển ngắm hoàng hôn và được nàng “bật đèn xanh”, anh liền nắm tay, trao một nụ hôn lãng mạn.

Năm 2015 cả hai cùng ra trường, đến năm 2016 đăng ký kết hôn và ở chung với gia đình An Phúc.

Sau đó, hai vợ chồng bắt đầu khởi nghiệp với công việc bán thịt nướng, bắp nướng, trứng gà nướng ở chợ đêm. “Tính em không thể ngồi một chỗ làm giờ hành chính được. Tụi em có máu kinh doanh sẵn rồi nên thích phải làm gì đó, em mê nhà hàng mà không biết nấu ăn nên cuối cùng chồng bao sân nấu từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối. Em chỉ đếm tiền”, Neylan Ngoan kể.

“Điều em muốn cưới vợ nhất là nghị lực của vợ vì điều kiện gia đình của em có sẵn, còn vợ phải tự lực cánh sinh hết. Vợ không được sự giúp đỡ từ gia đình”, An Phúc tiết lộ.

Sau 13 năm bên nhau, cô vợ xinh đẹp “tố” chồng có tật xấu ở dơ, bừa bộn và không lãng mạn. Mỗi khi nấu ăn xong, anh bày bừa khắp bếp khiến cô bất lực đến nỗi không muốn dọn dẹp và phải để sáng hôm sau có người giúp việc dọn.

“Em có tính cái miệng nói nhưng tay đã làm rồi. Em thấy những đồ ăn chồng vừa nấu sao như đồ ăn cũ liền đem đi bỏ. Vậy là phải mua đồ ăn ở ngoài đem về”, cô vợ đoảng hài hước chia sẻ.

“Nhiều lần em tạo sự lãng mạn bất ngờ cho vợ nhưng vợ không hưởng ứng nhiều. Tính của vợ không thích thổ lộ tình cảm. Có một số thời điểm nóng tính thì rất đanh đá, nói lời cay nghiệt cho đã miệng không nghĩ đến cảm xúc của người kia. Đến giờ vợ đỡ rồi nên mong vợ thổ lộ tình cảm nhiều hơn. Hai vợ chồng vẫn yêu thương nhau, dành cảm xúc cho nhau y như hồi xưa”, An Phúc trải lòng.

Chia tay cặp trai tài gái sắc, MC Quốc Thuận chúc cả hai sang năm sẽ chào đón một cậu con trai kháu khỉnh để gia đình được trọn vẹn.

