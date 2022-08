Gen Z "tâm linh" ngày Thất tịch: Truy lùng danh tính tất cả các món có đậu đỏ, gét gô!

Lễ Thất tịch là ngày mùng 7/7 âm lịch hằng năm. Theo cổ tích Trung Hoa, ngày này được xem là ngày Ngưu Lang - Chức Nữ (người Việt gọi là “ông Ngâu bà Ngâu”) gặp nhau, gắn liền với sự tích về mối tình đau khổ của chàng Ngưu Lang và cô con gái út của Ngọc Hoàng mang tên Chức Nữ.

Bên cạnh đó, nhiều quốc gia quan niệm, đậu đỏ là loại thực phẩm mang lại nhiều may mắn bởi màu đỏ tượng trưng cho sự tốt lành, vui vẻ, may mắn và hạnh phúc.

Từ đó dân gian truyền miệng, nếu người đang độc thân ăn đậu đỏ vào ngày lễ Thất tịch sẽ nhanh chóng tìm được ý trung nhân. Ngược lại, những người đã có đôi ăn đậu đỏ vào ngày này, tình yêu sẽ bền chặt, bên nhau cả đời.

Chính vì thế, vài năm trở lại đây, trên mạng xã hội đã rộ lên trào lưu ăn chè đậu đỏ trong ngày Thất tịch sẽ “thoát ế”. Gen Z đã nhanh chóng "bắt trend", rủ rê ăn món đậu đỏ để tìm được tình yêu.

Dù rằng đây chỉ là một trò đùa dành cho dân F.A lâu năm, thế nhưng người chơi hệ tâm linh vẫn "bất chấp" tìm mua cho bằng được những món ăn có liên quan đến đậu đỏ trong ngày này.

Khi bạn đã quá chán cuộc sống độc thân và chỉ mong tới ngày Thất tịch để "hết ế"! Ảnh: Hoàng Thanh.

Thực đơn "dinh dưỡng" đa dạng cho những người chơi hệ đậu đỏ trong hôm nay. Ảnh: Sưu tầm.

Mỗi "cái ế" sẽ có một thực đơn khác nhau, bạn nhớ nha! Ảnh: Foodie Việt Nam

Sự thật bao giờ nó cũng khác với tưởng tượng hết! Ảnh: SWE Education.

Một vài lựa chọn khác cho "dân FA" lâu năm. Ảnh: Hướng nghiệp Á Âu

Ủa là sao ta, là sao ta, vậy là ăn gì thì "hết ế" ta? Ảnh: Why so serious?

Một lựa chọn khác cho "dân F.A" nhưng hầu bao rủng rẻng hơn: Chocolate đậu đỏ từ Starbucks! Ảnh: Lost Bird.

Dù đã chăm chỉ ăn đậu đỏ mỗi mùa Thất tịch, sinh viên Y vẫn chưa "thoát ế" và cái kết! Ảnh: Box Y Khoa

