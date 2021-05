Gặp nữ sinh Olympia có màn “bẻ lái cực gắt”, đang xếp chót bất ngờ vươn lên giành chiến thắng

Thứ Tư, ngày 12/05/2021 08:05 AM (GMT+7)

Phương Nga có cú “ghi bàn” cực kỳ hoành tráng ở phút cuối, vượt mặt 3 đối thủ và “ẵm” luôn vòng nguyệt quế.

Phương Nga - cô gái có cú lội ngược dòng ngoạn mục của trận thi tuần vừa qua

Trận thi tuần 3, tháng 2, quý 3 “Đường lên đỉnh Olympia” năm 2021 diễn ra vô cùng kịch tính và hấp dẫn với sự góp mặt của 4 thí sinh: Đỗ Thị Phương Nga (THPT Trần Phú, Lâm Đồng), Nguyễn Hải Lâm (THPT Phúc Thọ, Hà Nội), Nguyễn Thảo Anh Thư (THPT chuyên Long An, Long An), Dương Minh Hiển (THPT Kiến An, Hải Phòng).

Khán giả được chứng kiến cú lội ngược dòng vô cùng ngoạn mục của cô gái Lâm Đồng – Phương Nga. Có thể nói, Phương Nga có khởi đầu rất tốt khi giành được 80 điểm ở phần thi Khởi động, chỉ đứng sau Minh Hiển.

Thế nhưng, ở hai phần thi sau đó (Vượt chướng ngại vật và Tăng tốc) cô nàng đánh mất hoàn toàn phong độ, liên tục trả lời sai, trả lời chậm, rút cuộc, xếp cuối đoàn đua.

Từ thí sinh xếp cuối, Phương Nga vươn lên dẫn đầu, giành vòng nguyệt quế

Đa phần khán giả đều dự đoán, người giành được vòng nguyệt quế của trận này là Minh Hiển khi anh chàng thi đấu xuất sắc ở phần thi Tăng tốc, với 3 lần trả lời đúng và nhanh nhất, vươn lên dẫn đầu đoàn leo núi.

Thế nhưng, cô gái nhỏ nhắn quê Lâm Đồng đã cho thấy “30 chưa phải là Tết”. Phương Nga có phần thi Về đích không thể xuất sắc hơn, giành điểm tuyệt đối của gói câu hỏi 20–10–20 kèm một ngôi sao hy vọng.

Khoảng cách điểm số của Phương Nga với ba thí sinh dần được rút ngắn và cuối cùng, từ vị trí đứng chót, cô nàng vươn lên dẫn đầu, giành vòng nguyệt quế. Thành tích này khiến MC Diệp Chi phải thốt lên: “Cú ghi bàn cực kỳ hoành tráng”.

Chính Phương Nga cũng bất ngờ về kết quả này: “Mình không nghĩ bản thân lại có thể trả lời trọn vẹn 3 câu hỏi của phần thi Về đích và cải thiện thứ hạng trong đoàn leo núi ở phút cuối cùng của trận đấu”.

Phương Nga có phần thi Về đích xuất sắc

Trong suốt cuộc đua, tâm trạng của Phương Nga lên xuống thất thường như “đồ thị hình sin”. Hoàn thành phần thi Khởi động, cô nàng xua tan sự lo lắng, hồi hộp, hoàn toàn tự tin về ba phần thi tiếp theo.

Thế nhưng, ở phần thi Vượt chướng ngại vật và Tăng tốc, Nga lại bị “choáng ngợp” bởi sự nhanh nhẹn của ba đối thủ, thất vọng và tiếc nuối cho chính mình.

Đến vòng thi cuối cùng, Nga thi đấu bằng tất cả sự cố gắng, giành điểm tối đa của gói câu hỏi mà mình lựa chọn. “Đến giờ, mình vẫn chưa quên được cảm giác bồi hồi, xúc động sau khi trận đấu kết thúc”, Nga nói.

Cô nàng cũng bất ngờ về phần thi của chính mình

Cô gái Lâm Đồng tâm sự, từ khi còn rất nhỏ, cô đã được mẹ truyền cho ngọn lửa đam mê “Đường lên đỉnh Olympia”. Cô và anh trai luôn mơ ước được đặt chân đến trường quay S14, trở thành một “mảnh ghép” của sân chơi trí tuệ này. Được đội chiếc vòng nguyệt quế danh giá là mục tiêu rất lớn của hai anh em Phương Nga.

“Anh trai mình luôn ao ước được trở thành thí sinh của Olympia năm thứ 16 nhưng vì một vài lý do mà không thể tham dự. Mình may mắn hơn, được đến trường quay S14 nên thi đấu với tất cả sự nỗ lực. Mong muốn duy nhất của mình khi đến với sân chơi này là “Khẳng định – Học hỏi – Chia sẻ”, Phương Nga tâm sự.

Nga theo dõi “Đường lên đỉnh Olympia” suốt nhiều năm qua và người mà cô thần tượng nhất là Thân Ngọc Tĩnh – Á quân Olympia năm thứ 12. Cô nàng ấn tượng với tài năng, phong thái từ tốn và nụ cười tỏa nắng của anh chàng này.

Phương Nga là cô gái ham học hỏi, có mục tiêu cụ thể cho cuộc đời mình

Ngoài đời, Phương Nga là một cô gái rất thú vị. Cô nàng có niềm đam mê đặc biệt với công việc viết lách, đã tự viết khoảng 20 truyện ngắn và truyện dài.

“Mình còn có một niềm đam mê mãnh liệt với các bộ phim hoạt hình, đặc biệt hoạt hình của hãng Disney và Dreamwork. Bất cứ ai trên đời này cũng đều là một cá thể đặc biệt và mình cũng vậy. Mình là một nấm lùn cá tính”, Phương Nga nói.

Tính đến thời điểm này, Phương Nga là nữ sinh thứ hai đoạt vòng nguyệt quế tuần của mùa thi Olympia năm thứ 21. Cô sẽ cùng Minh Hiển – người có điểm nhì cao nhất bước vào trận thi tháng 2 – quý 3 vào tuần sau.

“Mình đã chuẩn bị những kiến thức quan trọng và một phong thái tự tin để bước vào vòng thi quan trọng sắp tới”, Phương Nga khẳng định.

Một số thành tích học tập của Phương Ng - Giải Khuyến khích Olympic Vật lý cấp tỉnh năm lớp 7 - Giải Nhất kỳ thi Học sinh giỏi cấp tỉnh môn Lịch sử năm lớp 9. - Giải Khuyến khích kỳ thi Học sinh giỏi cấp tỉnh môn Tiếng Anh năm lớp 11. - Danh hiệu học sinh xuất sắc nhất khối năm lớp 7 và lớp 10.

