Gặp lại nữ sinh lập fanpage về dịch COVID-19 bằng tiếng Anh

Thứ Năm, ngày 01/04/2021 10:35 AM (GMT+7)

Giữa năm 2020, cô học trò nhỏ Giáp Bùi Việt Anh ở huyện miền núi Lục Ngạn (Bắc Giang) bỗng nổi tiếng với việc lập fanpage bằng tiếng Anh thông tin về dịch COVID-19 ở Việt Nam cho người nước ngoài. Giờ cô trò nhỏ đã trở thành nữ sinh viên tại một trường học hiện đại bậc nhất Hà Nội, vẫn duy trì fanpage với nhiều ý tưởng táo bạo hơn…

Giáp Bùi Việt Anh luôn bận rộn cả ngày với việc học tập

Ở vùng sâu vùng xa vẫn có thể kết nối toàn cầu

Giáp Bùi Việt Anh luôn bận rộn cả ngày với việc học tập và tham gia các câu lạc bộ tại Đại học VinUni tại Hà Nội - nơi cô nhận được học bổng 100% học phí cho 4 năm học trị giá 3,2 tỷ đồng. Hiện cô đang chịu trách nhiệm chính trong Câu lạc bộ VinUni Marketing và làm thực tập sinh cho phòng Marketing của Đại học VinUniversity. Tất nhiên, Việt Anh vẫn trực tiếp vận hành fanpage “COVID-19 updated information for foreigners in Vietnam” do cô lập ra.

Gia đình Việt Anh có truyền thống làm giáo viên tại Lục Ngạn, cô luôn được dạy tinh thần làm việc đóng góp cho cộng đồng. Tháng 3/2020, trong thời gian nghỉ học vì COVID - 19, Việt Anh mong muốn đóng góp điều gì đó có ý nghĩa để góp phần đẩy lùi dịch. Xem thông tin về dịch COVID – 19, thấy chủ yếu tin tức bằng tiếng Việt, trong khi số người nước ngoài ở Việt Nam rất lớn, Việt Anh nghĩ đến việc thành lập fanpage bằng tiếng Anh để thông tin về tình hình dịch COVID – 19 ở Việt Nam đến người nước ngoài. Ngày 8/3, Việt Anh lập fanpage “COVID-19 updated information for foreigners in Vietnam”.

“Fanpage cập nhật những thông tin thời sự, chính thống và cách thức phòng dịch cũng như các thông báo của cơ quan chức năng về dịch COVID - 19 cho những người nước ngoài ở Việt Nam để họ có thể chủ động phòng, chống dịch”, Việt Anh tâm sự.

Việt Anh cho biết, thời gian đầu lập fanpage, em tự tìm tòi và chắt lọc thông tin, rồi dịch sang tiếng Anh. Sau vài ngày thành lập, số lượng người truy cập thông tin trên fanpage tăng lên ngoài sức tưởng tượng. Các thông tin trên fanpage dịch sang tiếng Anh với tiêu chí chính xác và dễ hiểu nhưng phải đúng theo văn phong của người nước ngoài.

Cô học trò miền núi đã làm ngon ơ việc đó nhưng để nhanh hơn, em mời thêm người nước ngoài đang ở Việt Nam tham gia “chăm sóc” fanpage cùng mình. Số lượng người theo dõi fanpage ngày càng lớn nên Việt Anh còn mời thêm nhiều bạn trẻ khác trong nước hỗ trợ. “Hiện, có 20 tình nguyện viên, trong đó có 8 người nước ngoài tham gia cùng em”, Việt Anh cho hay.

Không nhận quảng cáo nhưng ưu tiên làm từ thiện

Việt Anh chia sẻ, không chỉ thông tin, nhóm của em còn tích cực hỗ trợ người nước ngoài khi cần thiết. Cô kể, sau khi fanpage ra đời được vài ngày, có người nước ngoài nhắn tin chia sẻ họ thuộc diện được tìm kiếm và cần được cách ly. Khi họ liên lạc với chính quyền địa phương thì bất đồng ngôn ngữ nên gặp rất nhiều khó khăn.

Nhóm của Việt Anh đã trực tiếp gọi điện cho cơ quan chức năng, rồi hướng dẫn lại người này làm những thủ tục khai báo y tế và liên lạc với nhân viên y tế địa phương giải thích để cả hai bên hiểu nhau. Người này sau đó đã được đưa đi cách ly theo đúng quy định.

Việt Anh cho biết, hiện fanpage “COVID-19” có hơn 20.000 lượt người theo dõi đến từ nhiều quốc gia. Khi thấy có số lượng tương tác lớn, nhiều người đề nghị quảng cáo trên fanpage nhưng Việt Anh từ chối vì “giữ làm sao để fanpage giúp người nước ngoài dễ dàng tiếp cận nguồn tin chính xác, chất lượng nhất”.

Tuy nhiên, Việt Anh và nhóm bạn đã mở rộng cộng tác với nhiều tổ chức khác để thực hiện các chiến dịch từ thiện trên fanpage này. Vừa qua, nhóm của Việt Anh ủng hộ được 1.000 chai nước rửa tay khô cho trẻ em vùng cao, kêu gọi người đăng kí hiến máu và hỗ trợ truyền thông các chiến dịch phi lợi nhuận của các bạn trẻ tại Việt Nam.

Việt Anh chia sẻ, mặc dù việc học đại học có bận rộn nhưng em vẫn duy trì được fanpage với sự giúp sức của các bạn học cấp 3, đại học. “Qua việc thực hiện ý tưởng thành lập và duy trì fanpage “Covid-19 updated information for Foreigners in Vietnam”, em có thêm kĩ năng không chỉ ngoại ngữ mà còn là quản trị một dự án từ nhân sự đến tài chính, từ đó áp dụng vào các dự án trên trường đại học và câu lạc bộ em tham gia”, Việt Anh cho hay.

Giáp Bùi Việt Anh (thứ 2 bên trái) được tuyên dương gương mặt trẻ tiêu biểu tỉnh Bắc Giang

Với những thành tích trong học tập và cống hiến cho cộng đồng, Giáp Bùi Việt Anh được Tỉnh đoàn Bắc Giang tôn vinh là một trong những gương mặt trẻ tiêu biểu của tỉnh Bắc Giang năm 2020.

