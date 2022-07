Điểm thi tốt nghiệp ấn tượng của Á quân Đường lên đỉnh Olympia 2021

Hải An để lại dấu ấn trong lòng khán giả trong chặng đường "leo núi" Olympia năm thứ 21 khi chiến thắng cuộc thi quý 3 và xác lập kỷ lục chưa từng có trong lịch sử. Tuy về nhì ở trận chung kết năm nhưng chàng trai đến từ trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội vẫn luôn là cái tên được nhiều bạn trẻ mến mộ. Thành tích nổi bật của Hải An: Đạt danh hiệu Á quân Chung kết năm Chinh phục - Vietnam's Brainiest Kid mùa thứ 3 (một chương trình thi đấu trí tuệ dành cho học sinh trình chiếu trên VTV); 4 năm học cấp 2 đều đạt Huy chương bạc tại cuộc thi Tìm kiếm tài năng Toán học trẻ (MYTS); giành HCV Vòng Mùa thu Kỳ thi Toán học không biên giới (MWB); HCV, hạng Prize (đạt điểm tuyệt đối cao nhất cuộc thi) Vô địch Toán cấp trung học Úc mở rộng AIMO 2018; năm lớp 9, đạt giải Nhất môn Khoa học học sinh giỏi thành phố Hà Nội và giải nhất môn Hóa học học sinh giỏi thành phố Hà Nội; đạt giải Nhì môn Hóa kỳ thi HSG cấp ĐHQG Hà Nội và giải Ba môn Hóa kỳ thi HSG quốc gia năm 2020 - 2021; giải Nhất quốc tế sáng tác nhạc Piano do Music for Young Children tổ chức lần thứ 32...