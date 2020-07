Điểm thi đại học vượt quá mong đợi, nữ sinh phấn khích tới mức xuất huyết não

Thứ Ba, ngày 28/07/2020 08:28 AM (GMT+7)

Ngay sau khi biết được điểm thi đại học, một nữ sinh Trung Quốc đã phấn khích tới nỗi xuất huyết não.

Cô gái bị xuất huyết não sau khi biết điểm thi đại học.

Trong thời gian gần đây, các trường đại học tại Trung Quốc lần lượt công bố kết quả của đợt thi đại học vừa qua. Một số học sinh đã phải khóc vì điểm thi không như kỳ vọng, trong khi đó có học sinh lại vui mừng khôn xiết vì sự cố gắng của họ cuối cùng đã được đền đáp xứng đáng.

Thế nhưng, vào ngày 23/7 vừa qua, một nữ học sinh 18 tuổi ở thành phố Nam Xương, tỉnh Giang Tây đã bị xuất huyết não ngay sau khi cô biết được điểm thi đại học của mình. Đây quả đúng là trường hợp có 1-0-2.

Gia đình nữ sinh cho biết, nguyên nhân khiến cô gái bị xuất huyết não không phải là do điểm thi quá thấp mà là do điểm thi của cô cao hơn so với dự tính 30 điểm. Khi biết điểm thi đại học nữ sinh đã vô cùng phấn khích, những ngay sau đó cơn đau đầu ập đến và khiến cô gái bị bất tỉnh.

Người nhà nhanh chóng đưa cô tới bệnh viện cấp cứu. Sau khi thăm khám, các bác sĩ đã sắp xếp cho cô gái phẫu thuật khẩn cấp.

Gia đình nữ sinh cũng cho biết, ngay sau khi kết thúc kỳ thi đại học, cô gái đã đi làm thêm, không có nhiều thời gian để nghỉ ngơi và thường xuyên thức khuya. Chính vì thế, các bác sĩ cho rằng đây cũng là một phần nguyên nhân khiến cô gái bị xuất huyết não.

Bác sĩ chăm sóc cho nữ sinh 18 tuổi.

Sau khi phẫu thuật khẩn cấp, tình trạng của nữ sinh hiện đã ổn định.

Sự việc sau khi được chia sẻ đã thu hút sự chú ý của cư dân mạng với nhiều bình luận khác nhau.

- "Xuất huyết não rất nguy hiểm, nó có thể dẫn đến cuộc sống thực vật đến hết đời, may mắn là cô gái đang trong tình trạng ổn định",....

- "Đây là cao hơn dự tính 30 điểm, nếu thấp hơn 30 điểm thì sao nhỉ?".

- "Thức khuya thường xuyên cộng thêm việc bị xúc động đột ngột có thể gây ra xuất huyết não. Tôi không dám thức khuya nữa đâu".

