Hai con trai song sinh không giống nhau, mẹ đi xét nghiệm ADN phát hiện sự thật 18 năm trước

Chủ Nhật, ngày 26/07/2020 12:00 PM (GMT+7)

Nhiều người đã phàn nàn về việc 2 con trai sinh đôi không giống nhau nhưng người mẹ chỉ cho rằng đây là trường hợp sinh đôi khác trứng, do đó chưa một lần mảy may nghi ngờ gì.

Hai con trai song sinh của cô Xiaofen không giống nhau do một người bị trao nhầm tại bệnh viện lúc mới sinh (Ảnh minh họa)

Cô Xiaofen, 40 tuổi, sống tại thành phố Thương Lạc, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc, luôn phải lắng nghe những lời dị nghị từ mọi người xung quanh về việc 2 cậu con trai sinh đôi không giống nhau chút nào. Tuy nhiên, cô Xiaofen thường bỏ ngoài tai những lời đàm tiếu này, cho đến khi chính cô phát hiện ra sự thật.

Cô Xiaofen kết hôn từ năm 21 tuổi và không lâu sau thì mang thai. Khi có thai đến tháng thứ 6, cô được đưa về nhà chồng để dưỡng thai còn chồng vẫn tiếp tục làm việc trên thành phố để kiếm sống. Một tháng trước ngày dự sinh, cô Xiaofen đột nhiên chuyển dạ và được đưa tới bệnh viện thị trấn, sau đó sinh con bằng phương pháp mổ.

Mặc dù sinh non, lại là sinh đôi nhưng may mắn cả cô Xiaofen lẫn 2 cậu con trai đều an toàn, khỏe mạnh. Gia đình hai bên biết tin này hết sức vui mừng và hạnh phúc. Sau khi có con, tình cảm vợ chồng của cô Xiaofen lại càng khăng khít, đồng thời chú tâm làm việc hơn với mong muốn gia đình ổn định, lo cho 2 con trai một tương lai tốt đẹp.

Mọi chuyện trong gia đình cô Xiaofen đều diễn ra bình thường, duy chỉ có một điều khiến cô lấn cấn. Đó là khi 2 cậu con trai lớn lên và bắt đầu bị những người xung quanh nhận xét là không giống nhau dù là anh em sinh đôi, đặc biệt là đứa em gần như chẳng có điểm gì giống bố mẹ. Mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm khi chị dâu của cô Xiaofen nói với mẹ chồng rằng cô chỉ giả vờ mang thai đôi để chiếm đất của gia đình, thực chất đứa con thứ 2 mang từ đâu về thì không ai biết.

Tuy nhiên, vợ chồng cô Xiaofen một mực tin tưởng lẫn nhau, hơn nữa người chồng cũng tận mắt chứng kiến giờ khắc sinh nở của vợ mình, không thể giả dối được. Sau đó, cô Xiaofen đã tham khảo ý kiến của bác sĩ và được biết về tình trạng sinh đôi khác trứng sẽ cho ra những đứa con song sinh không giống nhau. Vì vậy, vợ chồng cô lại càng yên tâm hơn và chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ đi xét nghiệm ADN.

Hai con trai của cô Xiaofen cứ lớn lên bình thường như thế, sau đó cùng nhau theo học một trường trung học ở Thương Lạc. Một lần, cậu con trai út về kể với cô Xiaofen rằng có một bạn mới chuyển đến lớp, có ngoại hình rất giống anh trai mình. Nghe thấy vậy, cô Xiaofen cũng chỉ cho là lời nói đùa, không hề nghĩ nhiều.

Đầu năm 2020, khi cậu con trai út đi chơi bóng rổ bị ngã và bong gân, phải vào viện điều trị, cô Xiaofen liền nhanh chóng vào viện chăm con. Khi vừa tới phòng bệnh, người phụ nữ 40 tuổi ngỡ ngàng khi nhìn thấy một nam thanh niên giống hệt con trai cả của mình. Khi chưa kịp định hình chuyện gì xảy ra, cậu con trai út của cô mới nói đây chính là người bạn cùng lớp.

Suốt cả đêm hôm đó, cô Xiaofen không ngủ được vì nghĩ đến nam thanh niên mới gặp, không thể giải thích được tại sao lại giống con trai cả của mình đến thế. Để giải đáp nghi ngờ, cô quyết định làm xét nghiệm ADN cho cả gia đình. Kết quả trả về khiến tất cả sốc nặng khi cậu con trai út không có quan hệ huyết thống với vợ chồng cô Xiaofen.

Cô Xiaofen đã trở lại bệnh viện năm xưa mình sinh con để tìm hiểu, cuối cùng phát hiện sự thật. Hóa ra 18 năm trước, một nữ y tá đã sơ sót y tế, trao nhầm đứa con của người khác cho cô Xiaofen, do đó mới có chuyện 2 anh em sinh đôi không giống nhau. Nam thanh niên mà cô Xiaofen gặp trong bệnh viện chính là một trong 2 cậu con trai sinh đôi của cô.

Sau khi khám phá ra sự thật, cô Xiaofen mong muốn đón con trai ruột về nhà. Tuy nhiên, người con này được gia đình khác nhận nuôi cũng có tình cảm sâu nặng, hơn nữa chính cô Xiaofen cũng không thể dứt bỏ đứa con đã nuôi nấng 18 năm qua dù không phải máu mủ. Cuối cùng, vì tôn trọng quyết định của mọi người, hai gia đình đều không tráo đổi con nhưng cho phép qua lại như người thân trong nhà. Cô Xiaofen chia sẻ: "Giờ tôi cảm thấy như mình có 3 cậu con trai".

