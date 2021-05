Đi hẹn hò gặp ngay ý trung nhân, anh chàng nhiều tài lẻ khiến bạn gái “đổ rầm”

Thứ Hai, ngày 24/05/2021 00:10 AM (GMT+7)

Bạn muốn hẹn hò tập mới nhất tuần này cùng ông bà mối Quyền Linh – Hồng Vân gặp gỡ Trần Tấn Nhàn (30 tuổi, Bến Tre) nhân viên thiết kế và Lê Thị Tường Vy (30 tuổi, An Giang) chuyên viên tư vấn công ty giáo dục ở TP.HCM.

Tấn Nhàn có điểm mạnh biết hát, biết làm việc nhà, sửa đồ trong gia đình và săn sale rất giỏi; điểm yếu dễ tụt cảm xúc.

Tường Vy là cô gái biết may vá, thích vẽ và có nhiều điểm yếu như mù đường, tính cách ương ương dở dở sáng nắng chiều mưa và thẳng thắn.

Chia sẻ về tình trường, Tường Vy chia tay mối tình gần đây nhất (hơn 6 năm) do cả hai không cùng tôn giáo và nhà bạn trai lấn cấn chuyện tuổi tác. Tấn Nhàn quen hai mối tình, mối tình đầu với mẹ đơn thân suốt 5 năm không thành do anh hi sinh quá nhiều quên cả bản thân, mối tình thứ hai được 1 năm chia tay do bạn gái ghen thái quá.

Tham gia chương trình, đàng trai mong muốn tìm bạn gái ghen có mức độ, người nhỏ nhỏ xinh xinh, gọn gàng, không mập, không ốm. Đàng gái yêu cầu bạn trai chững chạc, biết quan tâm lo lắng chia sẻ, không hút thuốc, không gia trưởng và vũ phu.

Mở rào gặp gỡ, cặp đôi gây ấn tượng với những món quà đúng sở thích của đối phương.

Anh chàng Bến Tre với nhiều tài lẻ như hát hay, biết chụp hình và tâm lý dễ dàng chinh phục được cô gái An Giang dễ thương.

Kết thúc cuộc hẹn, hai trái tim cùng nhịp đập đã cùng bấm nút và trao nhau nụ hôn đầu trong niềm vui của ông bà mối.

