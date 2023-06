Đi công tác về sớm hơn dự định, tôi ngã ngửa với câu nói của mẹ vợ từ trong nhà vọng ra

Tôi kết hôn 6 năm, có hai cô con gái. Vợ tôi là giáo viên mầm non còn tôi kinh doanh tự do. Vì đặc thù công việc nên tôi hay phải đi công xa nhà để gặp khách hàng và mở rộng thị trường. Thế nên, mọi việc ở nhà hầu như đều do một tay vợ tôi đảm nhận.

Từ ngày cưới nhau đến giờ, tôi rất yên tâm về vợ. Cô ấy chăm con khéo, nấu ăn giỏi và rất được lòng gia đình tôi. Sau nhiều năm chung sống, tôi hoàn toàn có thể cảm nhận được, thế giới của vợ tôi chỉ thu nhỏ loanh quanh bố con tôi và gia đình nội ngoại hai bên.

Cũng vì yêu thương vợ nên tôi chưa bao giờ làm điều gì có lỗi với cô ấy. Nhiều lúc đi công tác dài ngày, tôi còn chủ động gọi điện nhờ mẹ vợ ở quê lên ở cùng cho cô ấy đỡ buồn.

Những tưởng cuộc sống của gia đình tôi sẽ êm đềm, nào ngờ, hiện tại, sóng gió lại đang ập đến khiến vợ chồng tôi trên bờ vực tan vỡ.

Tuần trước tôi có chuyến công tác dài ngày vào TP.HCM. Theo kế hoạch, tôi sẽ đi một tuần nhưng sau đó lại có sự thay đổi. Tôi về Hà Nội sớm hơn dự định và muốn tạo cho vợ sự bất ngờ nên tôi đã không báo trước.

Vừa về đến nhà, đang định đẩy cửa bước vào, tôi bất ngờ nghe thấy tiếng mẹ vợ vọng ra từ bên trong: "Mày bị điên rồi à. Tại sao lại làm ra cái chuyện tày trời như thế. Giấy không gói được lửa, nhỡ may thằng Thành phát hiện ra sự thật thì sao?".

Thú thực, khi đó, tôi vô cùng bất ngờ bởi lần này đi công tác, tôi không hề gọi điện nhờ mẹ vợ nhưng sao bà lại có mặt ở đây. Hơn nữa, những câu bà vừa nói khiến tôi rất tò mò. Rốt cuộc là trong lúc tôi vắng nhà đã có chuyện tày trời gì xảy ra?

Để có câu trả lời, tôi đã dừng lại ở cửa chưa vào ngay. Và những gì tôi nghe được sau đó khiến tôi điếng người.

"Mọi chuyện xảy ra là ngoài ý muốn. Hôm ấy họp lớp bọn con uống say quá. Lúc tỉnh dậy thì mọi chuyện đã rồi. Giờ con cũng đang rất hối hận, không biết phải làm thế nào nên mới gọi mẹ lên đây.

Bác sĩ bảo cái thai đã hơn 3 tháng rồi, nếu phá bỏ rất nguy hiểm. Mà con cũng không nỡ làm như thế.

Nhưng giờ mà nói con có thai con sợ chồng sẽ nghi ngờ vì bọn con vẫn đang kế hoạch và dùng biện pháp tránh thai. Con phải làm thế nào bây giờ hả mẹ?".

Nghe xong câu nói của vợ, tai tôi như ù đi, người bỗng nóng ran và tim đập nhanh liên hồi. Tôi rất yêu vợ nhưng khi biết vợ đã cắm cho mình một cặp sừng từ vài tháng trước và giờ cô ấy lại đang mang thai con của người khác, tôi vô cùng phẫn nộ.

Không thể chịu đựng được sự thật cay nghiệt ấy thêm nữa, tôi đã đẩy cửa lao vào trước sự sửng sốt tột độ của hai mẹ con.

Tôi điên cuồng tra khảo vợ về những gì mà cô ấy vừa nói có đúng là thật hay không. Khi đó, vợ run rẩy khóc lóc van xin tôi tha thứ. Tất cả là chuyện ngoài ý muốn. Cả mẹ vợ cũng vào can ngăn cơn thịnh nộ của tôi.

Mấy hôm nay, tôi như người mất hồn, đầu óc quay cuồng không thể nào tập trung làm việc được. Ly hôn là chuyện tôi không muốn vì tôi còn yêu vợ và thương các con rất nhiều.

Nhưng tôi cũng không dễ dàng chấp nhận được việc vợ chung chạ với người khác để rồi có con. Tôi nghĩ mình không đủ cao thượng để coi đó như con ruột của mình và chung sống hạnh phúc với vợ được nữa.

Càng nghĩ, tôi như muốn phát điên, không biết phải làm thế nào. Xin mọi người hãy cho tôi lời khuyên!

