Đau đớn khi phát hiện bạn trai mình mê mệt búp bê tình dục

Thứ Tư, ngày 16/10/2019 11:27 AM (GMT+7)

Liệu lý do lâu rồi mà anh không động vào mình là do chết mệt con búp bê tình dục kia?

Anh ấy thẳng thắn nói với tôi rằng anh giải quyết nhu cầu sinh lý bằng búp bê tình dục. (Ảnh minh hoạ)

Khi gặp lại người bạn cũ học cùng trường sau 20 năm, tôi như bị anh ấy hớp hồn và chỉ vài tuần sau đó, chúng tôi chính thức yêu nhau.

Lúc đó, tôi cảm thấy dường như mình đã tìm đúng mảnh ghép còn thiếu của cuộc đời, nhưng giờ đây, hạnh phúc của chúng tôi bị đe doạ bởi anh ấy mê búp bê tình dục hơn cả mê tôi.

Chúng tôi cùng là bạn học trung học và trước đây anh ấy thường tỏ tình nhưng tôi không đồng ý.

Tên của anh ấy xuất hiện trong danh sách sinh nhật của một người bạn chung của chúng tôi mà tôi không hề hay biết. Cô bạn đó gọi điện cho anh ta và bí mật nói rằng tôi vẫn độc thân và chưa có người yêu. Tất nhiên tôi cũng đến dự sinh nhật vì đó là cô bạn thân hồi trung học của tôi.

Chồng cũ tôi mất từ hồi còn rất trẻ vì bệnh ung thư và chúng tôi có với nhau hai cậu con trai. Từ đó trở đi tôi chỉ qua lại một lần với một người đàn ông khác nhưng cuộc tình đó cũng không đi đến đâu.

Anh bạn cũ gọi cho tôi và nói vẫn còn yêu tôi rất nhiều dù đã xa cách nhau 20 năm. Anh cũng một lần kết hôn rồi ly hôn do không hợp nhau.

Dù từ nhà anh ấy đến bữa tiệc được tổ chức khá xa – khoảng 4 tiếng lái xe – nhưng anh vẫn đến để gặp tôi. Sau 20 năm xa cách và biết bao chuyện xảy ra trong khoảng thời gian đó mà tôi vẫn còn một người phía sau luôn ủng hộ và yêu thương mình, cái cảm giác ấy khiến tôi cảm thấy như vỡ oà.

Chúng tôi nói chuyện cả đêm với nhau và hai ngày cuối tuần đó dường như là những ngày hạnh phúc nhất đời của tôi.

Chúng tôi bắt đầu hẹn hò và mọi chuyện dường như chưa bao giờ tốt đẹp đến vậy. Nhưng từ một năm trước đây, chúng tôi chỉ hẹn gặp mặt nhau mà chẳng kịp âu yếm do cách nhau quá xa và công việc thì bận rộn.

Mỗi ngày anh đều gọi cho tôi, hoặc Facetime hoặc video call. Tôi rất lo lắng cho cuộc tình này và anh luôn trấn an tôi rằng mọi chuyện sẽ đâu vào đấy sớm thôi vì anh ấy rất yêu tôi.

Anh ấy là một doanh nhân và cũng là một người cuồng công việc. Tuy đã ly dị vợ nhưng anh vẫn quan tâm đến các con của mình.

Tôi không nghĩ anh ấy ngoại tình nhưng tôi thấy sốc khi anh ấy thẳng thắn nói với tôi rằng anh giải quyết nhu cầu sinh lý bằng búp bê tình dục.

Từ đó tôi bắt đầu mông lung “Liệu lý do lâu rồi mà anh không động vào mình là do chết mệt con búp bê tình dục kia?”. Nhưng anh vẫn im lặng không giải thích mà chỉ lấy lý do công việc để an ủi tôi.

Dù đã là gái một đời chồng nhưng tôi không phải người sành sỏi trong chuyện ấy. Tôi thấy mình như phát điên lên nếu cuộc tình này chấm hết bởi đây là lần đầu tiên tôi thực sự động lòng với một người đàn ông từ khi chồng cũ mất. Tôi yêu mọi thứ của anh ấy, từ con người, tính cách đến nụ cười yêu chiều anh dành cho tôi.

Nhưng sự thật phũ phàng kia dường như là một cú huých khiến tôi không thể nào đứng dậy nổi? Tôi nên tiếp tục hẹn hò với lời hứa mập mờ của anh hay dứt khoát chia tay khi mọi chuyện chưa quá muộn?