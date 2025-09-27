Đang ngủ ngoài sân, người phụ nữ sốc nặng khi bị con rắn 1,2m chui vào miệng

Tại một ngôi làng nhỏ mang tên Levashi, thuộc cộng hòa Dagestan của Nga, nơi có dân số khoảng 11.500 người và nằm ở độ cao hơn 1.200 mét so với mực nước biển, một sự việc hi hữu đã xảy ra khiến cả cộng đồng không khỏi sửng sốt.

Một phụ nữ trẻ, sau khi ngủ quên ngoài sân nhà, đã được đưa vào bệnh viện trong tình trạng sức khỏe bất ổn. Các bác sĩ quyết định gây mê toàn thân để tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng. Tuy nhiên, không ai có thể ngờ rằng điều họ sắp chứng kiến lại là một cảnh tượng kinh hoàng.

Đoạn video ghi lại ca cấp cứu cho thấy một bác sĩ đeo găng tay cẩn thận đưa một ống chuyên dụng vào sâu bên trong cổ họng của người phụ nữ.

Không ngờ, vị bác sĩ đã kéo ra một sinh vật dài ngoằng, trơn tuột – một con rắn thực thụ.

Trong khi tiến hành ca phẫu thuật, một bác sĩ thốt lên: "Hãy nhìn xem đây là cái gì". Sau đó, bác sĩ lôi con rắn ra khỏi họng bệnh nhân với vẻ mặt khiếp sợ. Những người có mặt tại phòng cấp cứu đều hoảng sợ và lùi lại khi nhận ra độ dài của con rắn.

Không rõ liệu con rắn này thuộc loại gì, có độc hay không và nó bị xử lý ra sao sau ca phẫu thuật. Vụ việc nhanh chóng gây xôn xao dư luận địa phương.

Người dân Levashi cho biết, vụ việc tương tự chưa từng xảy ra trong làng và họ đã khuyên con em không nên ngủ ngoài nhà vì nguy cơ bị rắn chui vào miệng.

Cho đến thời điểm hiện tại, danh tính của người phụ nữ vẫn chưa được tiết lộ. Các nhà chức trách cũng chưa xác định được chính xác loài rắn trong vụ việc.