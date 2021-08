Cựu sinh viên "đa zi năng" trường Báo: "Làm trái ngành hiện nay là xu hướng"

Thứ Hai, ngày 09/08/2021 14:00 PM (GMT+7)

Từng là nam sinh học Kinh tế Chính trị với 5 lần đạt học bổng, nhưng Bùi Công Minh lại theo ngành truyền thông. Không những thế, anh chàng này còn được yêu mến bởi ngoại hình điển trai, hát hay, nhảy đẹp.

Bùi Công Minh là cựu sinh viên khoá 36, chuyên ngành Kinh tế Chính trị tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Trong thời gian theo học tại ngôi trường này, anh đảm nhiệm chức vụ lớp trưởng, Phó Bí thư liên chi đoàn khoa Kinh tế, đội trưởng vũ đạo, đội Văn nghệ Xung kích. Hiện Công Minh đang là trưởng phòng tuyển sinh của Hệ thống Đào tạo Lập trình viên Quốc tế. Bên cạnh đó, ngoài giờ hành chính, chàng trai “đa zi năng” này còn dạy múa và diễn viên múa tự do.

Học thiên về kinh tế nhưng khi ra trường, Bùi Công Minh lại chọn một công việc hoàn toàn khác với ngành học trước đó. Mặc dù lạ lẫm nhưng anh đã và đang làm rất tốt và cho thấy định hướng đó là đúng đắn. Chia sẻ quan điểm riêng về việc làm trái ngành, cựu sinh viên trường Báo nói:

“Theo mình, làm trái ngành hiện nay đang là môt xu hướng, rất nhiều bạn trẻ hiện nay làm trái ngành bởi thời điểm chọn trường, chọn ngành học nhiều bạn chưa biết mình đam mê gì, hay mình phù hợp với cái gì dẫn đến là chọn bừa một trường, một ngành không phù hợp. Việc làm trái ngành so với ngành học có lời thế là giúp các bạn sinh viên chọn đúng hướng, đúng công việc phù hợp với bản thân. Còn khó khăn là để thành công trong một lĩnh vực mới mình sẽ phải tự tìm hiểu, tự học hỏi nên nhiều khi kiến thức chắp vá và không được ưu ái như các bạn đúng ngành".

Trước đây, sau khi tốt nghiệp THPT Quốc gia, “phụ huynh” có hỏi Công Minh rằng: “Con thích hát hò nhảy múa thì cứ thi vào trường Quân đội để được nhà trường hỗ trợ học phí và có cơ hội ổn định hơn sau khi ra trường” bởi lúc đó niềm đam mê với nghệ thuật trong chàng trai này rất “cháy”. Tuy nhiên, do kém may mắn, thiếu một chút điểm nên anh đã có cơ duyên rẽ sang học tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Khi quyết định theo học tại ngôi trường này, Công Minh nhận ra mình phù hợp với nghề truyền thông, muốn trở thành một biên tập viên giỏi nhưng do hoàn cảnh gia đình nên anh chàng đã chọn ngành Kinh tế Chính trị, được hỗ trợ về học phí để đỡ gánh nặng cho gia đình.

Chia sẻ về quyết định này, Công Minh nói: “Vào Học viện Báo chí và Tuyên truyền là một quyết định đúng đắn nhất của mình, bởi tại đây mình được học rất nhiều thứ ngoài kiến thức, mình được học nhiều các kỹ năng như giao tiếp, sự tự tin, kỹ năng tổ chức sự kiện, biết múa, biết làm MC… nhiều thứ lắm.”

Dĩ nhiên không phải tự nhiên mà từ một nam sinh học Kinh tế mà Công Minh có thể trở thành một nhân viên maketing, làm truyền thông giỏi. Trong suốt quá trình theo học tại trường Báo, Minh đã làm thêm những công việc liên quan và tự tìm hiểu những kiến thức cơ bản về nghề. Thời gian đầu đi ứng tuyển, Công Minh cũng không được đánh giá cao vì học ngành nghề trái ngược hẳn tuy nhiên chính sự tự tin, khả năng giao tiếp, ứng xử cùng những tài lẻ đã giúp cho chàng trai sinh năm 1998 này may mắn trúng tuyển.

Chính vì thế, cựu nam sinh Học viện Báo chí nhắn nhủ: “Các bạn đừng sợ làm trái ngành vì lúc đó chúng ta mới tìm ra được đam mê của mình và dù biết là ngành học của mình không phải công việc sau này mình làm những hãy cố gắng học thật tốt vì không có môn học nào vô nghĩa cả, sau này nó sẽ có thể hỗ trợ bạn nhiều thứ đấy. Và đừng quên học cách giao tiếp, trau dồi kỹ năng mềm vì với sinh viên mới ra trường đó là những yếu tố mà doanh nghiệp muốn ở bạn.”

Trong suốt thời gian học tập và làm việc tại Hà Nội, chàng trai gốc Hải Phòng vẫn tích cực theo đuổi đam mê với nghệ thuật bởi với anh được ca hát nhảy múa là lúc giảm stress trong công việc và cũng là một cách để rèn luyện sức khoẻ, giúp anh tự tin hơn, được nhiều người chú ý hơn, đó chính là một lợi thế khi đi làm.

“Lên Đại học thì môi trường nghệ thuật như có duyên với mình đó, mình được tuyển thẳng vào đội múa đội VNXK do mình to và khỏe, sau quá trình tập luyện thì mình rất có năng khiếu với bộ môn này nên dần dần mình được các anh chị dẫn đi diễn các show của doanh nghiệp tại HN, trở thành đội trưởng đội vũ đạo dẫn dắt các em tiếp nối truyền thống của Câu lạc bộ. Và may mắn hơn là năm 2020 mình thi đỗ thành giảng viên múa”, Công Minh nói.

Chia sẻ về dự định sắp tới, Công Minh cho biết sẽ tiếp tục cố gắng học hỏi và nỗ lực hơn nữa để trở thành chuyên gia trong ngành Marketing và cũng sẽ phát triển đam mê nghệ thuật của mình thông qua việc mở studio chẳng hạn.

