Cựu nhân viên ngân hàng nổi tiếng với việc bới rác để ăn

Thứ Tư, ngày 11/08/2021 15:01 PM (GMT+7)

Cựu nhân viên ngân hàng hiện đang dùng ga trải giường được nhặt từ thùng rác. Cô uống cà phê pha từ túi hạt còn nguyên đóng gói bị vứt đi.

Cô gái trẻ từ bỏ công việc tại ngân hàng với mức lương cao để đi nhặt rác. Ảnh: Zach Pagano/TODAY.

Hình ảnh cô gái trẻ đi khắp thành phố bới rác để tìm đồ ăn khiến nhiều người New York không khỏi bất ngờ trong thời gian qua. Cô gái đó là Anna Sacks (30 tuổi), cựu nhân viên ngân hàng đầu tư sống ở khu Upper West Side, New York.

Anna Sacks đang phơi bày sự lãng phí của nhiều công ty tại Mỹ bằng cách “khai thác” số thực phẩm khổng lồ vẫn còn trong trạng thái tốt cùng một số loại hàng hóa khác từ các thùng rác ở New York.

Cô ghi lại các cuộc “săn” rác độc đáo của mình ở khắp mọi nơi, từ bãi rác của các công ty, tập đoàn đa quốc gia cho đến bãi rác địa phương. Các đoạn clip về những lần Anna ngụp lặn trong đống rác thu hút hàng triệu lượt xem trên nhiều nền tảng mạng xã hội.

“Hoạt động này rất có ý nghĩa đối với tôi”, Anna chia sẻ với New York Post về lối sống mới của mình. Mỗi tuần, cô kiểm tra túi rác của hàng xóm và các nhà bán lẻ gần nhà 3 đến 4 lần, mỗi lần khoảng 4 tiếng đồng hồ.

Anna cũng cho biết hiện cô đang ngủ trên chiếc ga trải giường được giặt giũ sau khi lấy ra từ một túi rác, uống cà phê pha từ những túi hạt còn nguyên đóng gói bị ném đi.

Anna cho rằng nhiều thực phẩm, đồ dùng đã bị vứt bỏ một cách lãng phí.

Mỗi khi đi tìm rác, Anna luôn mang theo một chiếc xe đẩy, hai túi có thể tái sử dụng và một đôi găng tay. Cô tìm kiếm những món đồ vẫn còn công dụng như đồ hộp, đồ gốm, mỹ phẩm và đồ nội thất, đôi khi là quần áo cũ. Khi đến một thùng rác nào đó, cô đeo găng tay chống thủng để tìm kiếm hàng hóa có thể tái sử dụng rồi chất lên xe đẩy và mang về nhà.

Trong một bài đăng, Anna hào hứng khoe "thành quả" là một bộ quần áo màu bạc hà, ly uống sâm panh của Tiffany hay một bộ dụng cụ nấu nướng đắt tiền. Trong video 2,5 triệu lượt xem gần đây, cô khoe đã tìm được một "kho báu" các loại kẹo trong thùng rác gần cửa hàng bán lẻ CVS.

“Tất cả đều đã qua thời hạn dùng tốt nhất khoảng 1 tháng. Tôi vẫn sẽ tận hưởng những món này”, Anna nói.

Cô còn tìm thấy những suất ăn và cốc sinh tố còn tươi có thể ăn uống được tại nơi thu gom rác của một số thương hiệu thực phẩm đắt tiền ở New York. Hay trong một lần khác, cô tìm thấy rất nhiều đồ dùng học tập, quần áo nguyên tem mác.

Anna cho biết những gì cô đang làm không chỉ để tiết kiệm tiền mà còn mong muốn có thể thay đổi thế giới. Cô hiện là chuyên gia tư vấn về giảm thiểu chất thải, đang chỉ trích các doanh nghiệp lớn về sự lãng phí của họ. Bản kiến nghị trên trang change.org của cô nhằm kêu gọi CVS "Hãy quyên góp, đừng vứt đi", đã có gần 500.000 chữ ký ủng hộ.

“Sản phẩm đã làm ra thì ắt phải được tiêu thụ. Thật kinh khủng khi một công ty sẵn sàng vứt bỏ những thứ còn dùng được thay vì quyên góp để giúp đỡ người khác”, sao mạng chuyên nhặt rác nói.

Anna hy vọng công việc mình đang làm có thể truyền cảm hứng, khiến mọi người lưu tâm hơn về lượng chất thải họ tạo ra.

Tuy nhiên nguồn cảm hứng cho công việc đặc biệt này của Anna không đến từ những đống rác trên đường phố. Sau khi bỏ công việc với thu nhập hấp dẫn tại ngân hàng vào tháng 8/2016, cô đăng ký tham gia chương trình làm nông nghiệp kéo dài 7 tháng của người Do Thái ở Connecticut.

“Tôi mệt mỏi với việc phải lao động nhiều giờ, cả trong dịp cuối tuần. Nhờ làm nông và học hỏi về phân trộn, tôi có một cái nhìn khác về lương thực”, cô tâm sự.

Trở về New York, Anna tham gia một khóa học làm phân hữu cơ tại trung tâm sinh thái Lower East Side, bắt đầu làm tình nguyện viên giải cứu thực phẩm và dạy tiếng Do Thái để kiếm sống. Cuối cùng, cô đầu quân cho Think Zero LLC, một công ty tư vấn giúp các tập đoàn cắt giảm chất thải, là nơi cô hiểu thêm về những thói quen xả rác trong cuộc sống hiện đại.

Đến nay, có vẻ như nỗ lực của Anna đã được đền đáp phần nào khi CVS đồng ý quyên góp thay vì vứt đi các mặt hàng còn tốt. Anna hy vọng lối sống của cô có thể truyền cảm hứng, khiến mọi người lưu tâm hơn về lượng chất thải họ tạo ra.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/cuu-nhan-vien-ngan-hang-noi-tieng-voi-viec-boi-rac-de-an-a523891.htmlNguồn: https://www.nguoiduatin.vn/cuu-nhan-vien-ngan-hang-noi-tieng-voi-viec-boi-rac-de-an-a523891.html