Cuộc sống phi thường của hai cô gái song sinh dính liền 19 tuổi

Thứ Hai, ngày 01/06/2020 09:33 AM (GMT+7)

Hai chị em Carmen và Lupita bị dính liền từ khi sinh ra cách đây 19 năm. Từ thời điểm đó toàn bộ cuộc sống của họ luôn dành cho nhau.

Gia đình ông bà Victor và Norma cùng ba người con gái ở bang Connecticut, Mỹ.

Gia đình ông bà Victor và Norma ở bang Connecticut, Mỹ sinh được ba người con gái, con gái đầu Abby (24 tuổi) và hai người con gái song sinh dính liền Carmen và Lupita, 19 tuổi.

Theo tờ Mirror, hai cô gái bị dính liền từ bụng xuống xương chậu. Mỗi người đều có hai cánh tay, nhưng chỉ có một chân, Carmen đảm nhận điều khiển chân phải và Lupita điều khiển chân trái.

Cuộc sống của họ chưa bao giờ dễ dàng. Kể từ khi sinh ra hai chị em đã phải đối mặt với nhiều cuộc phẫu thuật can thiệp. Mãi đến khi 4 tuổi, cặp đôi mới bước những bước đi đầu tiên và bắt đầu học cách phối hợp cân bằng.

Cặp song sinh Carmen và Lupita chung nhau nhiều bộ phận quan trọng.

Theo các chuyên gia, cặp đôi gặp phải bệnh hiếm gặp omphalopagus, chiếm 10% trong tổng số cặp song sinh dính liền. Mỗi cô gái có một trái tim, một đôi tay, một phổi và dạ dày riêng. Tuy nhiên, họ chung xương sườn, gan, hệ thống tuần hoàn, hệ thống tiêu hoá và sinh sản.

Hai cô gái sinh ra ở Veracruz ở Mexico nhưng sau đó gia đình đã chuyển đến New Milford, bang Connecticut, Mỹ để con gái được tiếp cận với đội ngũ y tế tốt nhất.

Khi còn bé, các bác sĩ đã cân nhắc việc tách Lapita và Carmen thành hai cá thể nhưng cuối cùng không thực hiện do biện pháp không hoàn toàn an toàn, do họ có chung nhiều cơ quan bộ phận quan trọng.

Carmen cho biết mẹ cô đã từng lo lắng rằng những cặp song sinh dính liền không sống quá ba ngày. Còn Lupita kể lời bố mẹ rằng, các bác sĩ nói với bố cô phải chọn một trong hai hoặc cả hai sẽ chết. Bố mẹ của hai cô gái đã đứng trước những sự lựa chọn khó khăn nhất. May mắn đến với hai cô bé khi họ vẫn bên nhau cho đến ngày hôm nay.

Cặp đôi đã phải đối mặt và đấu tranh với nhiều định kiến xã hội để luôn lạc quan tiếp tục phát triển.

Người mẹ Norma nhớ lại quá khứ: "Khi còn nhỏ, tôi đưa Carmen và Lupita đi siêu thị, tôi đặt hai bé vào chiếc xe đẩy như mọi người vẫn làm với những đứa trẻ. Tuy nhiên, một người phụ nữ đã nổi điên lên quát”.

Khi lớn hơn, khoảng 9 hay 10 tuổi, cặp đôi từng cảm thấy vô cùng khó khăn vì những câu hỏi không phù hợp của nhiều người như chuyện quan hệ tình dục sau này sẽ như thế nào, những bình luận kiểu 'các bạn trông giống người ngoài hành tinh' ...

Sau gần 20 năm trải qua nhiều chuyện vui buồn, đến nay hai chị em ngày một trở nên thân thiết.

Carmen chia sẻ: "Chúng tôi từng cãi nhau rất nhiều khi con nhỏ nhưng chúng tôi nhận ra rằng hai chị em không thể tách rời. Đến bây giờ, tôi chắc chắn chúng tôi sẽ không bao giờ xa cách nhau và chúng tôi luôn bên nhau, đi đâu cũng có hai người".

Dù hai cô gái dính liền nhưng bên trong họ là hai cá tính riêng biệt. Carmen thừa nhận cô là người nói nhiều trong khi Lupita luôn vui vẻ lạc quan.

Tuy nhiên họ vẫn có chung một vài sở thích như yêu động vật và thích chăm sóc thú cưng. Ước mơ của hai chị em là sau này sẽ điều hành doanh nghiệp về nông nghiệp.

Nguồn: https://infonet.vietnamnet.vn/gia-dinh/cung-con-truong-thanh/cuoc-song-phi-thuong-cua-cap-song-s...Nguồn: https://infonet.vietnamnet.vn/gia-dinh/cung-con-truong-thanh/cuoc-song-phi-thuong-cua-cap-song-sinh-dinh-lien-19-tuoi-253931.html