Còng lưng, chắt bóp trả nợ nhà, chồng lén lút bòn rút lương để làm điều cao thượng

Thứ Ba, ngày 15/10/2019 13:48 PM (GMT+7)

Thu nhập của chồng thì bấp bênh, tháng nhiều tháng ít tuỳ vào lượng khách và tiền bo của họ. Bởi thế, tôi không biết chính xác mỗi tháng chồng kiếm được bao nhiêu mà anh đưa chừng nào thì nhận chừng đó.

Những tâm sự hay Sự kiện:

Chúng tôi cùng chia ngọt, sẻ bùi với nhau rồi nên duyên. Ảnh minh họa

Vợ chồng tôi cưới nhau gần bảy năm và có một con gái lên 5 tuổi. Do điều kiện kinh tế khá eo hẹp nên chúng tôi vẫn chưa dám sinh thêm đứa con thứ hai. Năm ngoái, vì ở trọ quá chật chội, chúng tôi đã liều vay tiền để mua nhà.

Bởi thế, cuộc sống càng khó khăn hơn khi thu nhập vẫn thế mà phải gánh thêm nợ nần. Hiện tại, chồng tôi đang làm lái xe taxi còn tôi làm cấp dưỡng cho một trường mầm non ở ngoại thành. Cả hai gia đình nội ngoại đều ở quê và không khá giả nên hầu như không hỗ trợ gì thêm được.

Chúng tôi vốn là bạn chung lớp cấp ba, sau đó cùng lên thành phố lập nghiệp. Trước tôi, anh có yêu một cô bạn chơi cùng nhóm, xinh đẹp và con nhà giàu. Tôi là người chứng kiến toàn bộ mối tình đó của anh.

Anh đã phải quỵ luỵ chiều chuộng người yêu rất nhiều nhưng không giữ chân được cô ấy. Khi hai người chia tay, anh đã rất suy sụp đến nỗi bỏ dở học đại học, lao vào chơi game. Chính tôi đã ở bên động viên an ủi và vực lại tinh thần cho anh. Có lẽ, vì thế mà anh cảm động nên mới yêu tôi và trở thành vợ chồng.

Suốt những năm tháng lăn lộn ở thành phố, chúng tôi đã cùng chia ngọt sẻ bùi để cùng nhau vượt qua khó khăn. Có những lúc trong túi không có tiền, hai vợ chồng ăn chung một ổ mì hay một gói mì tôm nhưng cảm thấy rất hạnh phúc. Bởi thế, tôi tự nhủ, dù vất vả đến đâu nhưng vợ chồng cùng đồng cam cộng khổ chắc chắn sẽ vượt qua tất cả.

Từ ngày mua nhà, tiền lương của tôi chủ yếu dùng để trả nợ còn tiền anh để lo chi phí sinh hoạt trong gia đình nên thường thiếu trước hụt sau. Để tăng thêm thu nhập, tôi nhận thêm hàng gia công về nhà làm. Công việc vất vả dù tiền công chẳng bao nhiêu nhưng tôi vẫn cố gắng thức khuya dậy sớm với hy vọng chắt bóp thêm ít tiền trả nợ.

Thu nhập của chồng thì bấp bênh, tháng nhiều tháng ít tuỳ vào lượng khách và tiền bo của họ. Bởi thế, tôi không biết chính xác mỗi tháng chồng kiếm được bao nhiêu mà anh đưa chừng nào thì nhận chừng đó.

Cả mấy tháng nay, anh đưa tôi chỉ một nửa số tiền so với bình thường với lý do ế khách do họ ưa chuộng xe công nghệ hơn taxi truyền thống. Tôi nghe vậy cũng tin chồng mình nói thật do nghe tin tức có nói đến vấn đề này.

Nhưng cách đây vài tuần, tôi vô tình gặp lại một người bạn cũ cùng chơi chung trong nhóm bạn học cấp ba. Khi nghe tôi tâm sự chuyện mới mua nhà, cuộc sống còn khó khăn thì người bạn tỏ ra ngạc nhiên.

Tôi sốc khi biết số tiền lương của chồng đi về đâu. Ảnh minh họa

Cô ấy bảo: “Thế mà tớ nghĩ vợ chồng cậu khá khẩm lắm chứ, nghe đâu chồng cậu mới cho cái Vy vay mấy chục triệu mà”. Vy là tên của người yêu cũ trước đây của chồng tôi cũng là bạn cùng lớp của chúng tôi. Tôi thấy rất bất ngờ và nghĩ có sự nhầm lẫn, thứ nhất nhà Vy rất giàu cần gì vay tiền, thứ hai chồng tôi lấy tiền đâu ra mà cho vay nhiều vậy.

Nhưng khi cô bạn kể đầu đuôi thì tôi mới thấy nghi ngờ. Nghe đâu, nhà Vy bị phá sản, vợ chồng ly hôn lục đục nên giờ chẳng còn gì cả thậm chí nợ nần chồng chất. Còn chuyện chồng tôi cho vay tiền được Vy khoe với nhóm bạn trong một lần gặp mặt mới đây.

Sau cuộc trò chuyện với bạn cũ, tôi như người mất hồn không rõ thực hư câu chuyện ra sao. Tôi định hỏi chồng nhưng để cho chắc chắn, tôi lên thẳng công ty để hỏi chuyện lương bổng. Tôi được biết, công ty vẫn trả lương đều đặn cho nhân viên nhưng do chồng tôi có tạm ứng mấy chục triệu nên đang trừ dần hàng tháng.

Tôi gần như bị sốc khi nghe số tiền chồng tạm ứng và chắc chắn anh đã dùng vào việc khác mà không đưa về nhà. Quá tức giận, tôi gọi điện hỏi chồng thì anh ấp úng bảo sẽ giải thích sau. Tối về, anh thừa nhận mình tạm ứng tiền cho người yêu cũ vay nhưng bao biện cô ấy vay rồi sẽ trả. Vả lại, khi người ta gặp khó khăn tìm đến mình, chẳng lẽ mình lại từ chối.

Tôi nghe mà muốn phát điên, hoàn cảnh của chúng tôi đâu có dư giả, thậm chí đang nợ chồng nợ chất mà chồng lại hành xử như thế. Anh có nghĩ đến cảnh tôi còng lưng trả nợ hàng tháng không mà xót thương cho người khác.

Tôi làm căng, buộc anh phải đi lấy tiền về mà trả nợ chứ không chấp nhận được việc này. Nhưng chồng trù trừ không quyết bởi anh đâu dám đánh mất thể diện để đòi lại tiền từ người xưa nữa. Tôi cảm thấy niềm tin đối với chồng gần như đã sụp đổ hoàn toàn.