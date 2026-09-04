Con số may mắn hôm nay 4/9: Dậu công việc trôi chảy, Thân chi tiêu cần chừng mực, Sửu đừng mạo hiểm đầu tư

1. Con số may mắn hôm nay 4/9 của con giáp tuổi Tý

Chỉ số vận may ngày 4/9 dành cho con giáp tuổi Tý: ★★★

Sự nghiệp: Công việc tiến triển, thu nhập tăng nhưng sẽ rất bận rộn và áp lực. Cố gắng giữ tinh thần lạc quan, đừng để bị stress kéo xuống.

Tài vận: Có lộc, cứ chăm chỉ làm việc là sẽ có tiền.

Tình cảm: Nhìn chung ổn định, chỉ cần chú ý đừng để tâm trạng xấu làm ảnh hưởng đến người khác.

Sức khỏe: Chú ý vùng thận và đau mỏi lưng.

Con số may mắn hôm nay 4/9 của con giáp tuổi Tý: 4 và 6

Màu sắc may mắn: Đen và trắng

Con số may mắn hôm nay 4/9 của con giáp tuổi Sửu: 5 và 7

2. Con số may mắn hôm nay 4/9 của con giáp tuổi Sửu

Chỉ số vận may ngày 4/9 dành cho con giáp tuổi Sửu: ★★★★

Sự nghiệp: Được đánh giá cao. Chỉ cần làm việc nghiêm túc, chăm chỉ là sẽ có kết quả tốt.

Tài vận: Tiền đến từ công sức lao động. Không nên ham làm giàu nhanh hay mạo hiểm đầu tư.

Tình cảm: Gia đình hòa thuận, yêu thương nhau.

Sức khỏe: Sức khỏe tốt, tinh thần thoải mái.

Con số may mắn hôm nay 4/9 của con giáp tuổi Sửu: 5 và 7

Màu sắc may mắn: Trắng và be

3. Con số may mắn hôm nay 4/9 của con giáp tuổi Dần

Chỉ số vận may ngày 4/9 dành cho con giáp tuổi Dần: ★★

Sự nghiệp: Dễ vướng vào mâu thuẫn, thị phi nơi công sở. Nên dĩ hòa vi quý, tránh tranh cãi.

Tài vận: Có nhiều khoản phải chi. Nên giữ tiền, đừng tiêu hoang và đừng nghĩ đến chuyện đầu tư lúc này.

Tình cảm: Vợ chồng dễ xích mích, cần nhường nhịn nhau.

Sức khỏe: Cẩn thận khi đi lại, lái xe và khi vận động mạnh.

Con số may mắn hôm nay 4/9 của con giáp tuổi Dần: 3 và 8

Màu sắc may mắn: Xanh lá và xám

4. Con số may mắn hôm nay 4/9 của con giáp tuổi Mão

Chỉ số vận may ngày 4/9 dành cho con giáp tuổi Mão: ★★★

Sự nghiệp: Sẽ có khó khăn, dễ thấy mệt mỏi. Đừng lười biếng, càng chăm chỉ càng đỡ.

Tài vận: Kiếm tiền khó khăn hơn mọi ngày, không nên tham lam hay mong trúng lớn.

Tình cảm: Tình cảm có nhưng chưa được như ý, cần quan tâm và vun vén nhiều hơn.

Sức khỏe: Chú ý gan, da và hệ hô hấp.

Con số may mắn hôm nay 4/9 của con giáp tuổi Mão: 1 và 6

Màu sắc may mắn: Xanh lá và xanh dương

Con số may mắn hôm nay 4/9 của con giáp tuổi Mão: 1 và 6

5. Con số may mắn hôm nay 4/9 của con giáp tuổi Thìn

Chỉ số vận may ngày 4/9 dành cho con giáp tuổi Thìn: ★★★

Sự nghiệp: Mọi thứ đều đều, nên giữ sự ổn định, đừng thay đổi đột ngột.

Tài vận: Làm bao nhiêu hưởng bấy nhiêu. Đừng tìm kiếm tiền bạc từ bên ngoài kẻo bị mất mát.

Tình cảm: Bình yên, hòa hợp.

Sức khỏe: Chú ý đường hô hấp.

Con số may mắn hôm nay 4/9 của con giáp tuổi Thìn: 2 và 5

Màu sắc may mắn: Tím và nâu

6. Con số may mắn hôm nay 4/9 của con giáp tuổi Tỵ

Chỉ số vận may ngày 4/9 dành cho con giáp tuổi Tỵ: ★★

Sự nghiệp: Công việc bận rộn nên dễ sai sót lặt vặt. Làm gì cũng phải cẩn thận, có trách nhiệm.

Tài vận: Tiền bạc trung bình. Có tin về tiền nhưng đa số là không thật, nên tập trung vào công việc chính.

Tình cảm: Bình thường, đừng để chuyện công việc làm ảnh hưởng đến chuyện nhà.

Sức khỏe: Chú ý răng miệng và tim mạch.

Con số may mắn hôm nay 4/9 của con giáp tuổi Tỵ: 7 và 8

Màu sắc may mắn: Trắng và vàng

7. Con số may mắn hôm nay 4/9 của con giáp tuổi Ngọ

Chỉ số vận may ngày 4/9 dành cho con giáp tuổi Ngọ: ★★★★

Sự nghiệp: Có nhiều cơ hội thăng tiến, lại được bạn bè, đồng nghiệp giúp đỡ. Rất tốt để mở rộng quan hệ.

Tài vận: Tài lộc vượng, đầu tư hay kinh doanh đều dễ có lời.

Tình cảm: Tình duyên rất tốt, vui vẻ hạnh phúc.

Sức khỏe: Chú ý tim mạch, huyết áp..

Con số may mắn hôm nay 4/9 của con giáp tuổi Ngọ: 3 và 8

Màu sắc may mắn: Xanh lá và xanh dương

Con số may mắn hôm nay 4/9 của con giáp tuổi Tỵ: 7 và 8

8. Con số may mắn hôm nay 4/9 của con giáp tuổi Mùi

Chỉ số vận may ngày 4/9 dành cho con giáp tuổi Mùi: ★★★★

Sự nghiệp: Đi đàm phán, bàn chuyện làm ăn rất dễ thành công.

Tài vận: Có lộc từ việc hợp tác, có thể tính đến đầu tư.

Tình cảm: Ấm áp, hòa thuận.Sức khỏe: Sức khỏe tốt.

Con số may mắn hôm nay 4/9 của con giáp tuổi Mùi: 1 và 5

Màu sắc may mắn: Đỏ và be

9. Con số may mắn hôm nay 4/9 của con giáp tuổi Thân

Chỉ số vận may ngày 4/9 dành cho con giáp tuổi Thân: ★★★★

Sự nghiệp: Có quý nhân phù trợ, nhưng càng được khen càng phải khiêm tốn, cẩn thận.

Tài vận: Kiếm được tiền nhờ hợp tác, nhưng chi tiêu cũng cần chừng mực.

Tài vận: Các mối quan hệ hài hòa, tốt đẹp.

Sức khỏe: Cẩn thận khi tham gia giao thông.

Con số may mắn hôm nay 4/9 của con giáp tuổi Thân: 3 và 9

Màu sắc may mắn: Trắng và be

10. Con số may mắn hôm nay 4/9 của con giáp tuổi Dậu

Chỉ số vận may ngày 4/9 dành cho con giáp tuổi Dậu: ★★★★

Sự nghiệp: Công việc trôi chảy, chăm chỉ là sẽ gặt hái được nhiều thành công.

Tài vận: Tài lộc mạnh, muốn đầu tư hay quản lý tiền bạc đều hợp.

Tình cảm: Gia đình, đôi lứa hạnh phúc.

Sức khỏe: Khỏe mạnh, tinh thần tốt.

Con số may mắn hôm nay 4/9 của con giáp tuổi Dậu: 5 và 9

Màu sắc may mắn: Trắng và vàng

Con số may mắn hôm nay 4/9 của con giáp tuổi Thân: 3 và 9

11. Con số may mắn hôm nay 4/9 của con giáp tuổi Tuất

Chỉ số vận may ngày 4/9 dành cho con giáp tuổi Tuất: ★★★★

Sự nghiệp: Công việc ổn định và có hướng phát triển tốt. Cứ chăm chỉ là sẽ có kết quả.

Tài vận: Tài chính ổn định, cầu tài được tài.

Tình cảm: Tình cảm ổn định, nên trò chuyện và chia sẻ nhiều hơn.

Sức khỏe: Khỏe mạnh cả thể chất lẫn tinh thần.

Con số may mắn hôm nay 4/9 của con giáp tuổi Tuất: 2 và 7

Màu sắc may mắn: Đỏ và vàng

12. Con số may mắn hôm nay 4/9 của con giáp tuổi Hợi

Chỉ số vận may ngày 4/9 dành cho con giáp tuổi Hợi: ★★★

Sự nghiệp: Công việc dễ gặp trục trặc, nên ưu tiên sự an toàn, chắc chắn.

Tài vận: Tiền bạc dễ hao hụt, cần giữ gìn tài sản cẩn thận.

Tình cảm: Dễ xảy ra cãi vã, giận hờn.

Sức khỏe: Chú ý dạ dày và ăn uống điều độ.

Con số may mắn hôm nay 4/9 của con giáp tuổi Hợi: 4 và 9

Màu sắc may mắn: Trắng và đen

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.