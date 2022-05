Cô nàng cá tính tìm bạn trai để kìm hãm “con thú” trong người

Tham gia hẹn hò, liệu nữ sinh cá tính và suy nghĩ mở có tìm được một nửa như ý?

Ghép đôi thần tốc tập 57 cùng Cát Tường – Hứa Minh Đạt gặp gỡ hai chàng trai và hai cô gái ở TP.HCM là Nguyễn An (28 tuổi, quản lý nhà hàng) - Thúy Vy (22 tuổi, Sinh viên năm cuối ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM) – cặp đôi ngồi ghế đỏ; Sĩ Tín (27 tuổi, Sale công nghệ) – Bảo Ngân (25 tuổi, Giáo viên mầm non) – cặp đôi ngồi ghế xanh.

Nguyễn An là người hòa đồng, vui vẻ, hết lòng vì bạn bè - người thân, vì hơi hiền nên dễ bị lừa gạt.

“Em trải qua 4 mối tình sâu sắc và vài mối tình lạc trôi. Mối tình đầu được 1 năm thì mẹ bạn đó bắt em cưới và cho nhà ở nhưng lúc đó em còn đang đi học nghĩ rằng đàn ông phải tự ổn định trước nên không đồng ý rồi cả hai dần xa nhau. Người cuối cùng quen gần 3 năm chia tay đã 2 năm do bạn gái nói không hợp, có thể bạn còn trẻ chưa muốn kết hôn. Em cần tìm bạn gái chia sẻ vượt qua mọi khó khăn, có phúc cùng hưởng có họa em chịu. Ngoại hình dễ nhìn là được vì em muốn một người về trả hiếu cho ba mẹ, không cần làm dâu chỉ cần biết đối nhân xử thế với người lớn tuổi. Nếu bạn đó tin tưởng em thì em không làm bạn thất vọng”, chàng quản lý chia sẻ.

Thúy Vy có khả năng giao tiếp đối ngoại tốt, hoạt bát, năng động nhưng hơi gan lì.

“Em có hai mối tình. Mối tình đầu năm cấp 3 được 1 năm khá đẹp nhưng chia tay do bạn nói dối em rất nhiều lần. Em là học sinh cá biệt rất quậy và lì lợm, còn bạn là học sinh giỏi xuất sắc của trường. Mối tình thứ 2 em mới chia tay gần đây do em không có tình cảm dù đã cố gắng cho anh cơ hội. Em nghĩ yêu thì yêu thôi làm gì có lý do, nhưng người đàn ông ấn tượng với em là người toát ra vẻ ngầu của người hoạt động thể chất. Có sự nghiệp ổn định, tử tế với tất cả mọi người và đối xử đặc biệt với em. Em không thích đàn ông gia trưởng, em thích người có tính kỷ luật cao để kìm hãm lại “con thú” của em vì em cũng không kìm nổi em”, cô nàng cá tính thật thà.

Sĩ Tín có điểm mạnh hòa đồng; điểm yếu nhút nhát trước phụ nữ, sợ động vật, vụng về trong việc nhà và nóng tính.

“Em trải qua 2 mối tình, một mối tình đơn phương 5 năm đại học và một mối tình chính thức 2 năm. Trong ngày kỷ niệm 2 năm quen nhau, bạn có việc gia đình phải về quê, suốt mấy tháng không gặp nhau cả hai xảy ra mâu thuẫn không tìm được tiếng nói chung nên dừng lại. Mẫu người phụ nữ lý tưởng của em không cần quá xinh, có tấm lòng nhân hậu. Hình mẫu của em là Linh Dương Lan Ngọc nên thích bạn gái da trắng, cao khoảng 1m58-1m6, nặng 40-50kg. Em không thích phụ nữ hay lớn tiếng và hay làm chủ mọi cuộc chơi. Em là người thích nét giản dị và rất thích lãng mạn”, chàng trai quê Bình Định trải lòng.

Bảo Ngân là người vui vẻ, hòa đồng, thích nấu ăn, thích hát nhưng nóng tính và suy nghĩ hơi nhiều. Cô gái quê Vũng Tàu cũng tiết lộ, bản thân cô từng sống trong gia đình giàu có nhưng vì bố mẹ phá sản nên một mình cô tự lo cuộc sống của mình và không cần sự giúp đỡ của ai.

Lắng nghe chàng trai ghế xanh chia sẻ, cô giáo mầm non thẳng thắn cho biết: “Anh có một chút khá nội tâm. Anh thích Ninh Dương Lan Ngọc thì em muốn nói với anh là ngoại hình không quyết định được tình yêu mà hai trái tim sẽ rung động với nhau. Em ấn tượng anh hát rất hay, còn em nấu ăn rất ngon, chăm sóc người yêu rất hoàn hảo. Có thể các cô gái trên thế giới này em không đẹp bằng nhưng khi chăm sóc anh em sẽ giống như nàng tiên dịu hiền”.

Bảo Ngân đã trải qua 4 mối tình nhưng không đi đến đâu chỉ cần bạn nam hiểu chuyện, sạch sẽ và biết nấu ăn càng tốt.

Mở cửa trái tim gặp mặt trực tiếp, hai chàng trai đã chủ động trò chuyện cùng hai cô gái xinh đẹp. Sau khi nắm tay trao cảm xúc và thể hiện tình cảm dành cho đối phương, cặp đôi ngồi ghế xanh đã đưa ra biểu tượng đồng ý hẹn hò còn cặp đôi ghế đỏ không đưa ra lựa chọn vì thấy không phù hợp.

