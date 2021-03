Cô giáo dùng cách lạ kiểm tra bài cũ, học trò bên dưới "tim đập chân run"

Thứ Bảy, ngày 27/03/2021 08:00 AM (GMT+7)

Thay vì trực tiếp gọi tên học sinh lên mạng, cô giáo sử dụng "vòng quay kỳ diệu" để chọn ra người "may mắn" khiến học trò bên dưới phải thấp thỏm lo âu.

Trả bài cũ, kiểm tra miệng trên lớp thực sự là một cơn ác mộng đối với cuộc đời mỗi học sinh. Khoảnh khắc cô giáo rà soát tên trong sổ, học trò bên dưới không khỏi "tim đập chân run" hay nhắm mắt cầu nguyện, hay thậm chí là cúi gằm mặt xuống bàn, tránh ánh mắt của cô thầy đang "nhìn mặt gửi vàng".

Tuy nhiên, việc kiểm tra ở thời đại 4.0 đã đạt lên một "level" mới. Mới đây, trên một nhóm mạng xã hội về học đường đã chia sẻ hình thức kiểm tra bài cũ "bá đạo" của cô giáo.

Cô giáo dùng "vòng quay kỳ diệu" kiểm tra bài cũ khiến học trò bên dưới "tim đập chân run".

Theo đó, thay mở sổ ghi tên trực tiếp gọi tên học sinh, cô giáo sẽ sử dụng "vòng quay kiểm tra" để xem học trò nào được xướng tên.

Vòng quay này sẽ bao gồm tất cả tên các thành viên trong lớp. Khi kim quay đến tên người nào cũng là lúc người đó phải lên bảng để trả bài.

Có lẽ, so với việc đợi xem cô giáo gọi tên ai thì ngồi nhìn vòng quay dừng ở tên người nào cũng hồi hộp và run run không kém.

Ngay sau khi hình ảnh này xuất hiện trên mạng xã hội đã nhận được sự quan tâm của đông đảo giới học trò.

Nhiều bạn tỏ ra thích thú với phương pháp kiểm tra miệng mới mẻ này, tuy nhiên, nhiều bạn cũng nhìn thấy được cảm giác của bản thân nếu phải ngồi trong lớp học có vòng quay kiểm tra bài cũ kia.

Trước đó, một huống liên quan đến "sự bá đạo" của thầy cô cũng khiến học trò phải "điên đảo".

Cụ thể, một bảng thông báo trước lúc làm bài kiểm tra của một giáo viên ở TP.HCM được chia sẻ trên hội nhóm dành cho học sinh đã khiến dân tình vừa cười nghiêng ngả vừa thích thú.

Thay vì nhắc nhở không được quay cóp, nhắc bài cho bạn, giáo viên này có cách diễn đạt "đi vào lòng người" hơn nhiều. Còn mấy đứa học trò mới đầu còn hí hửng vì tưởng được tặng quà... "sale off", ai ngờ định thần lại thì đây lại là lời "thì thầm" đầy... hăm dọa.

Thầy giáo nhắc nhở bằng câu "ngôn tình", học trò chưa kịp hí hửng đã sợ toát mồ hôi.

Tấm bảng thông báo ghi:

1. Trượng phu, nghĩa hiệp cho bạn chép bài, được SALE OFF 50% số điểm (chữ sale off viết in hoa, tô đỏ, thật là biết "nhấn mạnh" quá chứ!).

2. Liếc mắt đưa tình, thì thầm mùa xuân, bỗng dưng yêu sách/vở đột xuất sẽ bị nghiêm cấm trong thời gian làm bài.

Cuối thông báo còn có lời chúc Good Luck (chúc may mắn), thật như "xát muối" vào học trò đang "thảng thốt" ngồi ở dưới.

Hiểu một cách đơn giản, dòng nhắc nhở của thầy giáo này là nếu cho bạn chép bài trong giờ kiểm tra thì người cho xem sẽ bị trừ 50% số điểm trên tổng bài làm. Với những học trò nào xem bài người khác, trao đổi hay lật tài liệu thì sẽ bị dừng hẳn việc làm bải.

Lời cảnh báo nghe nhẹ nhàng mà đầy uy lực, nhanh chóng được cư dân mạng chia sẻ ầm ầm.

