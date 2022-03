Cô gái trông như “xác sống” vì ám ảnh chuyện ăn uống và màn lột xác gây ngỡ ngàng tột độ

Thứ Sáu, ngày 18/03/2022 13:34 PM (GMT+7) Chia sẻ

Cô gái từng gầy đến trơ xương vì ám ảnh chuyện ăn uống, thậm chí không cố nuốt nổi một ngụm nước.

Cô gái trẻ từng phải ăn thông qua một chiếc ống trong vài năm.

Daily Star mới đây đã đưa tin về câu chuyện của cô gái Nine White (21 tuổi, ở hạt Merseyside, Anh). Theo đó, sự cố năm 11 tuổi cùng cú sốc 2 năm sau đó đã khiến Nine mắc chứng rối loạn ăn uống nghiêm trọng, thậm chí đã bước chân đến “cửa tử” khi các cơ quan ngừng hoạt động.

“Khi tôi khoảng 11 tuổi, tôi không may bị nghẹn khá nặng và kể từ đó, trong lòng tôi nhen nhóm một nỗi sợ hãi rằng mình sẽ bị sặc hoặc sắp chết mỗi khi ăn”, cô gái trẻ chia sẻ với tờ Liverpool Echo.

Sau sự cố bị nghẹn, vào năm 13 tuổi, Nine và gia đình phát hiện cha cô đang cố gắng tự sát. Tuy cha của cô được cứu sống kịp thời nhưng sự việc đó để lại nỗi ám ảnh vô cùng lớn trong tâm trí Nine.

Cô gái 21 tuổi nhớ lại: “Tôi muốn nói rằng chấn thương tinh thần khi ấy đã khiến tôi cảm thấy mất kiểm soát, bất lực vì suy nghĩ suýt mất đi cha ở độ tuổi đó. Họ đã cố gắng đưa tôi đến gặp các chuyên gia tư vấn ở trường nhưng tôi không thể chia sẻ về nỗi ám ảnh đó.

Tôi đã bị tổn thương nặng nề nên quyết giữ kín tất cả cảm xúc của mình. Cuối năm đó, tôi bắt đầu mắc chứng rối loạn ăn uống, như thể đó là cách tôi kiểm soát cuộc sống của mình”.

Nine đã trải qua 5 năm sau đó với những lần nhập viện và xuất viện liên tục, trong đó cô dành trọn 1 năm điều trị tại bệnh viện chuyên khoa ở Glasgow, cách nhà cô tới gần 400km. Trong một lần nhập viện vào tháng 3/2017, Nine được các bác sĩ yêu cầu thực hiện động tác ngồi xổm như một phần của loạt bài kiểm tra.

“Khi tôi cố gắng ngồi xổm với trọng lượng cơ thể lúc đó, tôi đã ngã ngửa xuống sàn. Tôi thậm chí không thực hiện nổi yêu cầu của bác sĩ. Họ nói với tôi rằng các cơ quan của tôi đã bắt đầu ngừng hoạt động, nếu tôi ở nhà không đến viện thì có thể sẽ chết”, Ninie chia sẻ.

Sự thay đổi quá lớn khiến nhiều người không tin hai cô gái trong hai bức ảnh là một người.

Cô tiết lộ thêm trong một bài đăng trên Facebook hồi đầu tháng 3 vừa qua: “Tôi thường xuyên ra vào bệnh viện trong 5 năm, bị giam lỏng ở một khu trong bệnh viện, bị 8 người ép ăn. Tôi quá sợ hãi với việc ăn uống, thậm chí một ngụm nước cũng không cố nuốt được. Lúc nào tôi cũng cần 2 nhân viên ở bên cạnh vì tôi đã quá mạo hiểm với bản thân mình”.

Hành trình hồi phục của Nine bắt đầu vào tháng 1/2020, cô tự nhủ sẽ không để bản thân phải quay trở lại bệnh viện một lần nữa. Cô gái trẻ cố gắng thay đổi dần dần, tới khoảng tháng 4/2021 thì bắt đầu tự ăn lần đầu tiên.

“Tôi tự mình ăn lần đầu tiên sau 4 năm. Điều đó thật đáng sợ. Ngay cả những việc đơn giản như cầm thìa, cầm nĩa đều cảm thấy không quen thuộc, tôi đã không làm việc đó quá lâu rồi, cảm giác rất lạ và không được tự nhiên”, Nine kể lại.

Ở thời điểm hiện tại, cô gái trông vô cùng khỏe khoắn và tràn đầy sức sống.

Cha của Nine đã qua đời vào tháng 5/2021, đó là nỗi mất mát vô cùng to lớn nhưng cũng là động lực thúc đẩy cô quyết tâm thay đổi để trở nên tốt hơn, không chỉ vì cha mà còn do cô muốn dành thời gian sau này bên người thân và bạn bè vẫn luôn ở cạnh mình.

Nguồn: https://www.doisongphapluat.com/co-gai-trong-nhu-xac-song-vi-am-anh-chuyen-an-uong-va-man-lot-xa...Nguồn: https://www.doisongphapluat.com/co-gai-trong-nhu-xac-song-vi-am-anh-chuyen-an-uong-va-man-lot-xac-gay-ngo-ngang-tot-do-a531445.html